Ministerul Finanțelor mandatează BID să gestioneze granturile programului „Diaspora Investește Acasă”: Românii din străinătate pot primi finanțări de până la 200.000 de euro pentru afaceri în țară

Guvernul a aprobat joi, la propunerea Ministerului Finanțelor, operaționalizarea programului „Diaspora Investește Acasă”, iar Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) a fost mandatată să gestioneze granturile acordate prin acest program, a anunțat ministrul de finanțe, Alexandru Nazare.

„100 mil. EUR pentru investițiile diasporei acasă. Românii din diaspora care vor să deschidă o afacere în țară au de azi un sprijin financiar concret din partea statului. Ministerul Finanțelor pune astfel la dispoziție un buget de 100 de milioane de euro, destinat românilor din străinătate care vor să înființeze afaceri noi în România și să investească aici experiența, capitalul și competențele dobândite peste hotare”, a scris Nazare într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit Ministerului Finanțelor, programul oferă: