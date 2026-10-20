Ministerul Finanțelor: Moody’s apreciază că instalarea unui nou Guvern și adoptarea la timp a bugetului pentru 2027 reprezintă evoluții pozitive pentru profilul de credit al României

Agenția de rating Moody’s apreciază că votul de învestitură al noului Guvern poate închide perioada de incertitudine politică și poate crea cadrul necesar pentru adoptarea la timp a bugetului pentru 2027, arată un comunicat al Ministerului de Finanțe.

Acesta face trimitere la un comentariu publicat astăzi de Moody’s care evidențiază că formarea noului Executiv ar permite aprobarea bugetului pentru 2027 până la finalul acestui an, ceea ce ar contribui la menținerea credibilității parcursului fiscal al României.

Agenția, conform Ministerului de Finanțe, consideră că stabilitatea politică și existența unui buget credibil sunt esențiale în contextul necesarului ridicat de finanțare și al condițiilor mai restrictive de pe piețele financiare.

„Mesajul Moody’s trebuie citit în primul rând ca un argument pentru responsabilitate și continuitate. România a făcut progrese în corectarea dezechilibrelor bugetare, dar nu suntem la capătul acestui proces și nu ne permitem să pierdem, prin noi derapaje, ceea ce am reușit să corectăm cu atât de mult efort. Bugetul pentru 2027 va fi un test major de credibilitate: trebuie construit pe venituri realiste, priorități clare și cheltuieli pe care statul le poate susține efectiv. În condițiile în care necesarul de finanțare rămâne ridicat, disciplina bugetară nu este o opțiune, ci o condiție pentru protejarea ratingului de țară, păstrarea încrederii creditorilor și menținerea capacității României de a-și finanța dezvoltarea.”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Moody’s își menține neschimbate estimările privind traiectoria deficitului bugetar și anticipează continuarea ajustării fiscale. Agenția estimează reducerea deficitului de la 7,9% din PIB în 2025 la 5,8% din PIB în 2026 și 5,5% din PIB în 2027. În același timp, Moody’s estimează diminuarea progresivă a deficitului primar, la 2,7% din PIB în 2026 și 2,3% în 2027, mai spune sursa citată.

Agenția evidențiază că procesul de ajustare rămâne unul dificil și că România trebuie să gestioneze în perioada următoare inclusiv presiunile generate de creșterea cheltuielilor cu dobânzile, cheltuielile de personal și necesarul suplimentar pentru apărare, continuă Ministerul Finanțelor.

Moody’s subliniază și necesitatea continuării reformelor structurale care să contribuie la stabilizarea datoriei publice și la îmbunătățirea sustenabilității acesteia.

Ministerul Finanțelor dă asigurări că va continua procesul de consolidare fiscal-bugetară și va urmări, în construcția bugetului pentru 2027, menținerea unei traiectorii sustenabile a deficitului, controlul cheltuielilor publice, îmbunătățirea colectării veniturilor și protejarea investițiilor necesare dezvoltării economiei.

În același timp, adaugă Ministerul Finanțelor, un obiectiv major rămâne păstrarea credibilității României în relația cu investitorii și agențiile internaționale de rating, prin politici predictibile și prin respectarea angajamentelor asumate în procesul de consolidare fiscală.

Ministerul Finanțelor subliniază că România este evaluată în prezent de Moody’s la nivelul Baa3, cu perspectivă negativă, iar comentariul agenției nu reprezintă o acțiune de rating.