BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
Ministerul Finanțelor va semna în luna octombrie un contract cu BEI, în valoare de 500 de milioane de euro, pentru finanțarea secțiunii A1 Sibiu-Pitești
Ministerul Finanțelor urmează să semneze în luna octombrie un contract de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții în valoare de 500 de milioane de euro pentru a sprijini lucrările la Autostrada 1, tronsonul între Sibiu și Pitești, a anunțat purtătoarea de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, în cadrul unei conferințe ce a avut loc la Palatul Victoria.
Guvernul a adoptat memorandumul pentru aprobarea negocierii contractului de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții.
Suma amintită mai sus reprezintă cofinanțarea aferentă fondurilor de coeziune ale UE.
Potrivit purtătoarei de cuvânt, finanțarea se va acorda în tranșe de maximum 10 tranșe egale, câte 50 de milioane de euro fiecare.
Primul împrumut în valoare de 500 de milioane de euro urmează să fie semnat în octombrie, când președinta Băncii Europene de Investiții, Nadia Calviño, se va afla la București.
Ioana Dogioiu a mai anunțat că un al doilea contrat de valoare similară ar putea fi semnat în cursul anului 2026.
Proiectul, în integralitatea sa, are o lungime de 122,11 km, fiind divizat in 5 secțiuni ce traversează 3 județe: Sibiu, Vâlcea și Argeș.
În scopul implementării proiectului, Autostrada Sibiu – Pitești a fost împărțită în 5 secțiuni, după cum urmează:
- Secțiunea 1: Sibiu – Boița, cu o lungime de 14,15 km;
- Secțiunea 2: Boița – Cornetu, cu o lungime de 30,35 km;
- Secțiunea 3: Cornetu – Tigveni, cu o lungime de 37,40 km;
- Secțiunea 4: Tigveni – Curtea de Argeș, cu o lungime de 9,86 km;
- Secțiunea 5: Curtea de Argeș – Pitești, cu o lungime de 30,35 km.
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
Peste 350 000 de companii europene vor primi sprijin pentru eficiență energetică în cadrul unei inițiative majore de finanțare a UE
Peste 350 000 de companii din întreaga Europă vor câștiga eficiență energetică datorită unei inițiative de finanțare a Uniunii Europene în valoare de 17,5 miliarde de euro.
Potrivit unui comunicat BEI, inițiativa privind eficiența energetică pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), condusă de Grupul Băncii Europene de Investiții (BEI) și susținută de Comisia Europeană, are drept scop ajutarea IMM-urilor care folosesc tehnologii dovedite de economisire de energie pentru a-și reduce facturile de energie și a-și mări reziliența și competitivitatea.
Efortul de finanțare din partea Grupului BEI, în valoare de 17,5 miliarde de euro, aproape va dubla nivelul actual al sprijinului în perioada 2025-2027. Acesta va viza măsurile luate de IMM-uri în vederea eficienței energetice și a decarbonizării și va folosi o combinație de produse financiare existente și noi, inclusiv instrumente de creanță și de capital.
Inițiativa urmărește să mobilizeze investiții în valoare totală de peste 65 miliarde de euro până în 2027 pentru economisirea de energie de către IMM-uri, ajutând astfel la reducerea unui decalaj pe piața europeană.
„Acesta este un important pas înainte în sprijinul acordat companiilor pentru a-și reduce costurile cu energia”, a declarat președinta Grupului BEI, Nadia Calvino. Și pentru că IMM-urile sunt coloana vertebrală a economiei UE, este un pas important și în consolidarea competitivității Europei.”
„IMM-urile se află în centrul economiei și al modului de viață european. Însă acestea investesc în eficiență energetică doar pe jumătate cât companiile mai mari. Această inițiativă a BEI, sprijinită de Comisie, va fi esențială pentru reducerea decalajului investițional, simplificarea accesului la finanțare și accelerarea implementării soluțiilor de eficiență energetică. Cu IMM-uri mai eficiente energetic, ne dezvoltăm economia, protejăm clima și menținem un puls sănătos în comunitățile din întreaga Europă”, a declarat comisarul pentru energie și locuințe Dan Jorgensen.
Pentru a eficientiza accesul și sprijinul pentru întreprinderi, inițiativa va introduce un „ghișeu unic pentru eficiența energetică dedicat IMM-urilor”. Acesta reprezintă un punct unic de intrare care integrează întreaga ofertă de creditare intermediată a Grupului BEI, simplificând interacțiunea și accelerând implementarea.
În cadrul noii inițiative, Grupul BEI va susține platforme de investiții dedicate, care vor colabora cu parteneri din sectorul privat, vizând în mod specific proiecte de eficiență energetică ale IMM-urilor. În afară de finanțarea unor proiecte noi, concrete, aceste platforme vor lărgi baza de investitori și vor atrage capital esențial în ecosistemul european al eficienței energetice.
Grupul BEI colaborează cu Solar Impulse Foundation, o organizație non-profit, pentru a promova un model cunoscut ca „servicizare” sau eficiență energetică drept serviciu. Anunțat pentru prima dată la Conferința Națiunilor Unite privind Schimbările Climatice COP29, acest concept inovator presupune trecerea companiilor de la vânzarea de produse fizice la furnizarea de rezultate. De exemplu, în loc să achiziționeze echipamente eficiente energetic pentru încălzire sau iluminat, IMM-urile plătesc pentru căldura sau lumina pe care le utilizează. Furnizorul de servicii rămâne proprietarul echipamentului și îi asigură performanța. Acest model elimină costurile inițiale pentru întreprinderi, facilitând și accelerând adoptarea măsurilor de eficiență energetică.
„Eficiența energetică este cea mai puternică și subestimată resursă a Europei. Fiecare kilowatt-oră economisit înseamnă bani câștigați și emisii evitate. Solar Impulse Foundation a identificat deja peste 1 600 de soluții profitabile care dovedesc că eficiența nu este un cost, ci un câștig. Prin această inițiativă, putem aduce aceste inovații la sute de mii de IMM-uri din toată Europa, sporindu-le reziliența și competitivitatea, dar și consolidând poziția de lider industrial a UE”, a declarat Bertrand Piccard, inițiator și președinte al Solar Impulse Foundation.
Comisia lansează astăzi și un grup de lucru dedicat în cadrul Coaliției Europene pentru Finanțarea Eficienței Energetice, axat pe IMM-uri și întreprinderi cu capitalizare medie, cu scopul de a aborda obstacolele și de a dezvolta soluții de finanțare adaptate la nevoile întreprinderilor mici din Europa.
Sprijinul acordat de Comisie va include garanții bugetare din partea UE și servicii de consiliere oferite prin programul de investiții cunoscut drept InvestEU și prin subprogramul „Tranziția către o energie curată” din cadrul programului LIFE.
Împreună, aceste măsuri reflectă angajamentul Grupului BEI și al Comisiei de a sprijini IMM-urile în tranziția lor verde și, prin extensie, de a accelera competitivitatea și decarbonizarea Europei în cadrul Pactului pentru o industrie curată și alPlanului de acțiune pentru energie accesibilă.
Deblocarea investițiilor pentru eficiența energetică
La eveniment, Grupul BEI a prezentat un nou raport care evidențiază experiența organizației în sprijinirea eficienței energetice în întreaga Europă, precum și rezultatele Sondajului de investiții al BEI privind factorii favorizanți și obstacolele în ceea ce privește investițiile în eficiența energetică în rândul firmelor din UE.
Conform acestui raport, companiile europene cheltuiesc, în medie, o parte mai mare din cifra lor de afaceri pe facturile de energie decât omoloagele lor americane. În același timp, reacția firmelor europene la majorarea prețului energiei a fost să investească în eficiență energetică.
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
Comisia Europeană și BEI anunță plata a 3,66 miliarde de euro din Fondul pentru modernizare pentru sprijinirea a 34 de proiecte energetice în nouă state membre, inclusiv România
Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții au anunțat că au fost plătite 3,66 miliarde de euro din Fondul pentru modernizare pentru a sprijini 34 de proiecte legate de energie în nouă state membre ale UE, printre care și România.
Potrivit comunicatului oficial, aceste investiții vor sprijini modernizarea sistemelor energetice din UE. Acestea vor reduce emisiile de gaze cu efect de seră (GES) în sectoarele energiei, industriei și transporturilor și vor îmbunătăți eficiența energetică. Proiectele vor ajuta statele membre beneficiare să își îndeplinească obiectivele în materie de climă și energie.
De asemenea, acestea vor consolida competitivitatea industrială a UE prin sprijinirea unei infrastructuri energetice moderne, eficiente și reziliente, prin încurajarea inovării și prin contribuția la reducerea importurilor UE de combustibili fosili.
Finanțată din venituri provenite din schema UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), aceasta este cea mai mare plată din Fondul pentru modernizare până în prezent, valoarea totală a finanțării plătite ridicându-se la 19,1 miliarde EUR începând din ianuarie 2021.
Beneficiarii plății de astăzi sunt Croația (170 de milioane EUR), Cehia (1,05 miliarde EUR), Grecia (113,6 milioane EUR), Ungaria (181,3 milioane EUR), Letonia (40 de milioane EUR), Lituania (37 de milioane EUR), Polonia (1,33 miliarde EUR), România (712,3 milioane EUR) și Slovenia (19,7 milioane EUR). Această rundă include primele investiții în Grecia, care a devenit beneficiar al Fondului pentru modernizare în ianuarie 2024.
Cele 34 de proiecte sprijinite se axează pe generarea de energie electrică din surse regenerabile, utilizarea și implementarea surselor regenerabile de energie, modernizarea rețelelor energetice și eficiența energetică. Printre exemple se numără:
- sprijin pentru producția și utilizarea căldurii din surse regenerabile de energie și eficiența energetică în sistemele de încălzire și răcire din Croația;
- investiții în capacitatea de stocare a energiei electrice din surse regenerabile în Cehia;
- înlocuirea autobuzelor diesel urbane cu autobuze electrice urbane noi în Grecia;
- îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice din Ungaria;
- creșterea capacității rețelei de energie electrică în Letonia;
- investiții în capacități de stocare a energiei la scară largă în Lituania;
- dezvoltarea unui program privind aerul curat care să sprijine îmbunătățirea eficienței energetice și înlocuirea surselor de căldură în locuințele unifamiliale din Polonia;
- creșterea eficienței energetice a instalațiilor EU ETS din România;
- modernizarea și dezvoltarea rețelei de transport și distribuție a energiei electrice pentru a facilita integrarea surselor regenerabile de energie în Slovenia.
Fondul pentru modernizare, finanțat din veniturile obținute din licitarea certificatelor de emisii în cadrul EU ETS, urmărește să sprijine 13 țări din UE cu venituri mai mici (cu un produs intern brut pe cap de locuitor mai mic de 75 % din media Uniunii în perioada 2016-2018) în tranziția lor către neutralitatea climatică. Statele membre beneficiare sunt Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia, precum și Grecia, Portugalia și Slovenia, care au devenit eligibile pentru sprijin începând din ianuarie 2024, în temeiul Directivei EU ETS revizuite.
Fondul pentru modernizare sprijină investițiile în producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, în eficiența energetică, în stocarea energiei, în modernizarea rețelelor energetice, inclusiv a încălzirii centralizate, a conductelor și a rețelelor, precum și în tranziția justă în regiunile dependente de carbon. Fondul completează alte instrumente ale UE, cum ar fi politicade coeziune, Mecanismul de redresare și reziliență și Fondul pentru o tranziție justă. Acesta mobilizează resurse semnificative, care pot ajuta țările eligibile să sprijine investițiile în conformitate cu planul REPowerEU și cu pachetul „Pregătiți pentru 55”. Acesta funcționează sub responsabilitatea țărilor beneficiare, în strânsă cooperare cu Comisia Europeană și cu Banca Europeană de Investiții.
Următoarele termene pentru ca statele membre ale UE să prezinte propuneri de investiții pentru sprijinul acordat din Fondul pentru modernizare sunt 12 august 2025 pentru propunerile neprioritare și 9 septembrie 2025 pentru propunerile prioritare. Investițiile prioritare se axează pe modernizarea sistemelor energetice, pe reducerea emisiilor de GES în energie, industrie și transporturi și pe îmbunătățirea eficienței energetice enumerate în Directiva EU ETS. Toate celelalte investiții eligibile pentru Fondul pentru modernizare sunt considerate investiții neprioritare care fac obiectul unui control suplimentar.
BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
Comisia Europeană și BEI anunță un nou tip de garanție care va asigura până la 5 miliarde de euro pentru a stimula investițiile globale, contribuind la integrarea europeană a țărilor candidate
Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții (BEI) au anunțat astăzi un nou tip de acord de garantare care va asigura până la 5 miliarde de euro pentru reducerea riscului investițiilor și extinderea operațiunilor BEI în afara Uniunii Europene (UE).
Potrivit unui comunicat comun, garanția de astăzi are potențialul de a debloca până la 10 miliarde de euro în finanțare pentru proiecte esențiale în domeniul energiei curate, al infrastructurii ecologice și al accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din țările partenere.
„Acest nou acord se va baza pe parteneriatul nostru valoros cu Banca Europeană de Investiții. Acesta va debloca resurse financiare esențiale pentru investiții în domenii-cheie precum energia, infrastructura digitală și municipală. Aceste sectoare sunt esențiale pentru integrarea fără probleme a țărilor în curs de aderare în UE și pentru creșterea economică durabilă în regiunea vecinătății noastre estice”, a transmis comisarul european pentru extindere, Marta Kos.
„Această nouă garanție a UE, în parteneriat cu Comisia Europeană, consolidează capacitatea BEI de a investi în proiecte cu impact puternic la nivel mondial, îndeplinind prioritățile Global Gateway. Aceasta susține angajamentul nostru de a promova parteneriatele cu partenerii noștri în sprijinirea conectivității, a orașelor și regiunilor, a lanțurilor valorice în domeniul materiilor prime esențiale, precum și a tranziției ecologice și durabile”, a spus președinta BEI, Nadia Calviño.
Această nouă garanție este concepută pentru a sprijini un număr mai mare de întreprinderi – întreprinderi cu participare a statului sau organizații publice – care funcționează la nivel local sau regional în țări partenere din afara UE.
Noutatea noii garanții de astăzi constă în faptul că aceasta se poate aplica și entităților care împrumută bani de pe piețele financiare în condiții proprii – fără sprijinul statului.
În timp ce garanțiile anterioare obișnuiau să sprijine doar proiectele susținute de stat. Cu noul tip de acord de garanție de astăzi, va fi mai flexibil și mai rapid să se susțină investițiile.
În cele din urmă, noua garanție va promova investițiile Global Gateway prin finanțarea proiectelor de interes public care sunt considerate prea riscante pentru creditorii tradiționali, asigurând în același timp costuri de împrumut accesibile pentru țările partenere.
Garanția va sprijini investițiile în energie, infrastructura grea, reziliența economică și IMM-urile din nordul Africii și Orientul Mijlociu.
De asemenea, aceasta va contribui la finanțarea proiectelor de infrastructură energetică și de telecomunicații și va sprijini municipalitățile din regiunile de vecinătate estică și de extindere a UE, contribuind puternic la prioritățile de aderare la UE.
În același timp, garanția va permite, de exemplu, dezvoltarea coridorului transcaspic în Asia Centrală, va spori securitatea lanțului de aprovizionare pentru materiile prime esențiale și va avansa agenda de investiții Global Gateway în America Latină și Caraibe.
Putin “m-a dezamăgit cu adevărat”, se destăinuie Trump, în timp ce Starmer evocă încălcările spațiului aerian al NATO pentru a crește presiunea asupra Rusiei
După ofensiva șarmului regal, Starmer și Trump au sigilat acordul de prosperitate tehnologică de 150 de miliarde de lire sterline prin care SUA și UK “sunt gata să definească împreună acest secol”
Ambasadorul României în Israel subliniază importanța păstrării memoriei Holocaustului și a unicității sale, mai ales în contextul antisemitismului actual promovat de forțele politice extremiste din România
Ilie Bolojan merge săptămâna viitoare la Bruxelles: Va discuta cu comisarii europeni despre proiectele României din cadrul SAFE și deficitul bugetar
Kallas: Exercițiul militar Zapad-2025 nu demonstrează un angajament pentru detensionare și pace și reprezintă o problemă gravă de securitate pentru UE
UE face pași către eliminarea taxelor vamale pentru șapte produse agricole din Republica Moldova
Ministerul Finanțelor va semna în luna octombrie un contract cu BEI, în valoare de 500 de milioane de euro, pentru finanțarea secțiunii A1 Sibiu-Pitești
Polonia semnează un acord cu Ucraina pentru a-și dezvolta expertiza în utilizarea dronelor
Noile prevederi pentru modernizarea Politicii de Coeziune aduc flexibilitate crescută, stimulente financiare și condiții de cofinanțare mai avantajoase pentru investiții în prioritățile strategice ale UE
Federația Patronală a Farmaciilor din România devine prima federație patronală națională care reprezintă farmaciile comunitare cu capital autohton
V. Ponta: Discuţiile din Parlament privind bugetul încep la 14 ianuarie
Mapamond: Care vor fi principalele evenimente ale anului 2013
Angela Merkel: “Mediul economic va fi mai dificil în 2013”
9 mai, o triplă sărbătoare pentru români: Ziua Europei, a Independenţei României şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial
Barometru: Cluj-Napoca înregistrează cea mai ridicată calitate a vieții din România, alături de Oradea și Alba Iulia
Ambasadorul SUA Adrian Zuckerman: România va deveni cel mai mare producător și exportator de energie din Europa
Huffington Post: România a fost condusă din 1989 de “o clică incompetentă de escroci foşti comunişti”
Premierul Italiei, Mario Monti, a demisionat
Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care interzice pentru 10 ani exportul de buștean în spațiul extracomunitar
Acord fără precedent în istoria UE: După un maraton de negocieri, Angela Merkel, Mark Rutte, Klaus Iohannis și ceilalți lideri au aprobat planul și bugetul de 1,82 trilioane de euro pentru relansarea Europei
Din Parlamentul ucrainean, Roberta Metsola subliniază că „aderarea la UE este o garanție de securitate în sine”: Poziția noastră este clară: pacea trebuie să fie permanentă
Ministrul Energiei a mers la Viena pentru a identifica surse de finanțare și cele mai avansate tehnologii pe care România le poate dezvolta pentru a deveni hub-ul energetic al Europei Centrale și de Est
Victor Negrescu cere ca România să nu fie penalizată pentru efectele negative asupra deficitului generate de recomandările Comisiei Europene: Politicile europene nu trebuie să fie un obstacol pentru dezvoltare
“Acesta trebuie să fie momentul de independență al Europei”, ideea călăuzitoare a SOTEU-ului Ursulei von der Leyen: Acum 80 de ani, Europa era “un infern dezlănțuit”. Acum 40 de ani “un continent împărțit în două printr-un zid”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen promite să sprijine “presa europeană să rămână liberă” prin finanțări în noul buget UE: Primul pas din strategia oricărui autocrat, să acapareze mass-media independentă
„Suntem înconjurați de autocrați care vor să ne fragilizeze”, semnalează Siegfried Mureșan, punctând prioritățile pe care UE ar trebui să le aibă în următorii ani: Trebuie să fim puternici pentru a trăi în pace
SOTEU 2025: Ursula von der Leyen propune un „pachet privind rețelele” și prezintă o nouă inițiativă intitulată „Autostrăzi energetice” pentru a avansa pe „calea independenței energetice”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță măsuri sociale pentru o Europă în slujba cetățenilor: o „strategie ambițioasă de combatere a sărăciei, un plan privind locuințele la prețuri accesibile” și „o garanție solidă pentru copii”
SOTEU 2025. Ursula von der Leyen anunță un nou program, „Supremație militară calitativă”, pentru „a sprijini investițiile în capacitățile forțelor armate ucrainene” și o „alianță pentru drone” între Europa și Ucraina
SOTEU 2025: Von der Leyen anunță măsuri punitive împotriva Israelului, inclusiv suspendarea sprijinului bilateral, sancționarea miniștrilor extremiști și restricții comerciale
