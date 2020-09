Ministerul Fondurilor Europene: În următoarele şase luni ar trebui să intre în economia naţională până la două miliarde de euro

Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a menționat astăzi, 22 septembrie, că în economia România ar trebui să intre în următoarele șase luni până la două miliarde de euro, fonduri europene, relatează Agerpres.

“În următoarele şase luni, din estimările pe care le avem, ar trebui să intre în economia naţională până la două miliarde de euro. E un proces continuu de deschidere a apelurilor de proiecte, de depunere a declaraţiilor lunare de cheltuială. În fiecare lună avem şedinţă cu autorităţile de management care au ţinte de absorbţie şi pe care le urmăresc personal. Unde văd că există întârzieri sau nerespectarea acestor ţinte stabilite luăm măsuri din timp”, a declarat ministrul Marcel Boloș.

Potrivit ministrului, banii vin eşalonat în funcţie de cum sunt lansate noi apelurile de proiecte: „Vă dau câteva exemple în care am utilizat deja banii europeni: pentru şomajul tehnic, spre exemplu, am realizat inclusiv decontarea acestor bani în legătură cu Comisia Europeană. Declaraţiile de cheltuieli au plecat la Comisie şi discutăm de 300 de milioane de euro. De asemenea, pe data de 15 mai am lansat apelul pentru echipamentele medicale necesare unităţilor sanitare. Acolo, bugetul a fost iniţial de 350 de milioane de euro, iar astăzi avem 166 de cereri de finanţare depuse, cu o valoare de 900 de milioane de euro, o solicitare record de fonduri pentru echipamentele medicale ale unităţilor sanitare. Am început contractarea şi în momentul de faţă avem contracte încheiate în valoare de aproximativ 100 de milioane de euro şi am pregătit proiectul de Ordonanţă de Urgenţă pentru ca să putem suplimenta fondurile necesare pentru echipamentele medicale”, a menţionat Boloş.

Ministrul de resort a subliniat, în legătură cu suma de un miliard de euro destinată IMM-urilor ce ar urma să vină de la Bruxelles, că până la pe data de 25 septembrie, contractul de finanţare ar putea fi parafat.

Granturile în valoare de un miliard euro pentru IMM-uri vor fi acordate de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA), instituția cu rol de administrator al schemei de finanțare în relația cu IMM-urile, conform prevederilor OUG nr. 130/2020.

Klaus Iohannis a declarat că fondurile în valoare de aproape 80 de miliarde de euro obţinute de la Uniunea Europeană vor fi folosite pentru reconstruirea României, punctând că țara noastră va trebui să prezinte Comisiei Europene, până în luna octombrie, planul naţional aferent fondului de repornire a economiei.

Cele 79,9 miliarde de euro anunțate pe 21 iulie de președintele Klaus Iohannis în urma unor negocieri care au durat patru zile și patru nopți vor proveni după cum urmează: 33,5 miliarde de euro din cadrul NGEU și 46,4 miliarde de euro din cadrul CFM, au declarat surse europene pentru CaleaEuropeană.ro. Sursele citate au mai precizat că alocarea de 79,9 miliarde de euro este calculată la prețurile de referință din 2018, însă în prețuri curente pachetul va ajunge la 84 de miliarde de euro.

În ce privește cele 46,4 miliarde de euro fonduri nerambursabile din Cadrul Financiar Multianual 2021-2027, României îi sunt alocate 26,8 miliarde de euro pentru politica de coeziune; 18,7 miliarde de euro pentru politica agricolă comună, 760 de milioane de euro din Fondul pentru o tranziție justă și 160 de milioane de euro pentru pescuit.