Ministerul Fondurilor Europene pregătește lansarea a 10 apeluri de proiecte, în valoare de 256 milioane de euro, destinate copiilor, studenților și antreprenorilor români

Episodul recent de poluare din Bucureşti a fost determinat de un cumul de factori, cum ar fi arderile necontrolate de vegetaţie şi incendiul de la Gara de Nord de la miezul nopţii, însă la acest moment avem condiţii de intrare în normalitate în ceea ce priveşte poluarea aerului, a declarat, luni, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, într-o conferinţă de presă.

“În momentul de faţă, la staţia B1 – Lacul Morii, la staţia B3 – Mihai Bravu sau B6 – cercul Militar am avut aceste depăşiri, dar acum, când avem această conferinţă de presă, avem condiţii de intrare în normalitate în ceea ce priveşte poluarea aerului în Bucureşti. O spun şi staţiile din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului, o spune şi reţeaua de senzori independenţi care este astăzi în municipiul Bucureşti. Am avut acest episod de poluare ca urmare a unui cumul de factori. În primul rând, arderile necontrolate din Bucureşti şi judeţul Ilfov. Au fost sesizări la 112. Am avut în această dimineaţă discuţii cu cei de la ISU care, din informaţiile pe care le avem, în afară de incendiul semnalat la ora 12:00 noaptea la Gara de Nord şi a sesizărilor primite cu arderile de vegetaţie sau cauciucuri sau toate celelalte gunoaie, care au fost în cursul serii, am ajuns să avem aceste condiţii atmosferice. Din acest motiv, am avut şi aceste valori ridicate. Aceste creşteri au început aseară în jurul orei 21:00, cu vârful în jurul ore 3:00 – 4:00 dimineaţă, scăzând către primele ore ale zilei. Deci, acum avem valori de intrare în normalitate privind calitatea aerului din Bucureşti. Evident, mai avem depăşiri pe PM10 şi ceilalţi factori poluanţi”, a spus Alexe, citat de Agerpres.

Situația privind poluarea aerului din Capitală apare și în contextul în care România se află în atenția Comisiei Europene de mai mulți ani. De altfel, în cazul țării noastre, Comisia Europeană a arătat că ţara nu a luat măsurile necesare pentru a diminua nivelul de poluare cu particulele fine de praf PM10 specificate în Directiva 2008/50/EC şi a demarat o nouă procedură de infringement, întrucât autorităţile nu au transmis până la data de 1 aprilie 2019 programele naţionale de control al poluării atmosferice.

Costel Alexe a adăugat că poluarea înregistrată în ultima perioadă în Capitală nu are drept cauză doar arderile necontrolate şi a precizat că există suspiciuni privind derularea unor activităţi industriale neconforme în Bucureşti şi judeţul Ifov.

Ministrul Mediului a convocat, luni dimineaţă, conducerile Gărzii Naţionale de Mediu (GNM) şi Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (ANPM) pentru a discuta măsurile ce se impun după ce, în noaptea de 1 spre 2 martie, au fost înregistrate depăşiri ale valorilor de PM2.5 cu până la peste 900%, precum şi a celor de PM10 cu aproape 800%.

Depăşirile au fost semnalate atât la staţiile din Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului, cât şi de senzorii din reţelele independente.

Particulele în suspensie (PM10) provin în special de la emisiile poluante generate de industrie, trafic şi încălzirea locuinţelor. Acestea pot provoca astm, afecţiuni cardiovasculare, cancer pulmonar şi deces prematur. Valoarea zilnică admisă de PM10 pentru protecţia sănătăţii umane este de 50 micrograme/mc, în timp ce valoarea limită anuală este de 40 micrograme/mc.

Totodată, particulele în suspensie PM2.5, cu un diametru de 2,5 micrograme sau mai mici, sunt periculoase deoarece pot pătrunde foarte adânc în plămâni. Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a stabilit un prag zilnic al calităţii aerului la 25 micrograme de PM2.5 în metrul cub de aer. De altfel, datele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) arată că poluarea atmosferică constituie cel mai mare risc legat de mediu pentru sănătatea umană şi provoacă aproximativ 7 milioane de decese la nivel mondial, în fiecare an.

În Uniunea Europeană, poluarea aerului cauzează, în medie, peste o mie de decese premature pe zi, un număr de peste zece ori mai mare decât cel al deceselor cauzate de accidente rutiere.

Episodul poluant din București, din noaptea zilei de 1 martie spre 2 martie, face notă discordantă cu evenimentele politice de la Bruxelles, unde Comisia Europeană va prezenta în această săptămână ”prima legislație europeană privind clima”.