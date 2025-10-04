U.E.
Ministerul german Economiei și-a îmbunătățit prognoza de creștere pentru acest an la 0,2%
Ministerul german Economiei și-a îmbunătățit ușor prognoza de creștere pentru acest an, de la zero până la 0,2%, a declarat sâmbătă pentru Reuters o sursă din apropierea acestui dosar, informează Agerpres.
De asemenea, Ministerul german Economiei se așteaptă la o creștere a Produsului Intern Brut de 1,3% în 2026 și un avans de 1,4% în 2027.
Conform precedentelor prognoze ale Guvernului de la Berlin, publicate în luna aprilie, economia germană urma să stagneze în acest an și să înregistreze o creștere de 1% în 2026.
Germania, țară dependentă de exporturi, este singura economie din G7 care s-a contractat în ultimii doi ani.
În al doilea trimestru al acestui an, economia germană s-a contractat cu 0,3%, comparativ cu primele trei luni ale anului, pe măsură ce cererea din SUA a încetinit după luni de cumpărări anticipate în așteptarea noilor tarife vamale impuse de președintele american Donald Trump. Economia slabă și-a pus amprenta asupra pieței muncii, iar în august numărul șomerilor din Germania a depășit 3 milioane pentru prima dată într-un deceniu.
Contactat de Reuters, Ministerul german al Economiei nu a dorit să comenteze cu privire la noile prognoze de creștere, care urmează să fie anunțate în mod oficial miercuri.
Însă noile cifre sunt identice cu cele anunțate la finele lunii septembrie de principalele institute economice din Germania, care și-au îmbunătățit prognozele pentru acest an la 0,2%, și se așteaptă la creșteri de 1,3% anul viitor, și de 1,4% în 2027.
Săptămâna trecută, cancelarul german Friedrich Merz, care a apărat proiectul de buget pentru 2026 în timpul unei dezbateri parlamentare majore, a avertizat că Germania se confruntă cu „una dintre cele mai provocatoare faze” din istoria sa recentă, pe fondul turbulențelor globale.
De asemenea, Friedrich Merz a promis miercuri că va face prima economie a Europei competitivă din nou, după ce Cabinetul de la Berlin a aprobat măsuri care vizează reducerea birocrației, precum și facilitarea și accelerarea afacerilor prin intermediul inteligenței artificiale și digitalizării.
Ursula von der Leyen, după atacul Rusiei asupra unui tren de pasageri: UE este alături de Ucraina, al cărei popor suferă din nou din cauza barbariei rusești
Uniunea Europeană este alături de Ucraina, al cărei popor suferă din nou din cauza barbariei rusești, a transmis sâmbătă președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după ce un tren de pasageri a fost lovit într-un atac lansat de Rusia.
„Imaginile șocante care au apărut din gara Șostka evidențiază disponibilitatea nesăbuită și continuă a Rusiei de a viza civilii. UE și partenerii săi internaționali trebuie să continue să intensifice presiunea asupra Rusiei până când aceasta va accepta în cele din urmă o pace justă și durabilă”, a scris Ursula von der Leyen, pe X.
The EU stands with Ukraine as its people once again suffer at the hands of Russian barbarity.
The shocking scenes emerging from Shostka railway station highlight Russia’s reckless and continued willingness to target civilians.
The EU and its global partners must continue… https://t.co/jDVRkhFlzN
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 4, 2025
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut sâmbătă acțiuni ferme din partea Europei și a Statelor Unite, după ce un tren de pasageri a fost lovit într-un atac rusesc cu dronă asupra unei gări din regiunea Sumî, în nordul Ucrainei, incident soldat cu zeci de răniți.
„Rușii nu puteau să nu fie conștienți de faptul că vizau civili. Acesta este terorism, pe care lumea nu are dreptul să-l ignore În fiecare zi Rusia ia vieți omenești. Și numai forța îi poate opri. Am auzit declarații ferme din partea Europei și Americii – și este timpul să le transformăm în realitate, împreună cu toți cei care refuză să accepte crimele și teroarea ca fiind normale. Declarațiile de fațadă nu sunt suficiente acum. Este nevoie de acțiuni ferme”, a subliniat președintele Ucrainei.
Guvernatorul regional, Oleh Hrihorov, a declarat că în atac a fost lovit un tren care pleca din Șostka către capitala Kiev, scrie Agerpres.
Moscova și-a intensificat campania de atacuri aeriene asupra infrastructurii feroviare a Ucrainei, lovind-o aproape în fiecare zi în ultimele două luni.
Recentele incursiuni ale dronelor în Europa arată că Rusia caută o „escaladare”, a avertizat președintele ucrainean Volodimir Zelenski în timpul summitului Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga, lansând un apel către europeni să se mobilizeze alături de Ucraina.
„Rusia are încă resurse pentru a continua războiul, iar acest lucru nu este corect”, a afirmat Zelenski. El a adăugat că petrolierele – unele aflate sub sancțiuni – sunt în continuare utilizate de Rusia și că „acest lucru trebuie să înceteze”.
Ministerul Dezvoltării al R. Moldova și National Board of Trade Sweden au semnat un memorandum pentru consolidarea cooperării în procesul de integrare europeană
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova și National Board of Trade Sweden au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru consolidarea cooperării în procesul de integrare europeană.
Parteneriatul vizează colaborarea dintre cele două părți pentru a sprijini accesul produselor și serviciilor moldovenești pe piața unică europeană.
De asemenea, acesta urmărește alinierea legislației și a standardelor naționale la acquis-ul comunitar și crearea unor mecanisme moderne care să faciliteze libera circulație a bunurilor și serviciilor.
În același timp, parteneriatul promovează o comunicare mai bună și informarea antreprenorilor cu privire la oportunitățile oferite de piața Uniunii Europene.
Potrivit Ministerului Dezvoltării din Republica Moldova, pentru antreprenorii moldoveni, parteneriatul înseamnă proceduri mai clare, mai puțină birocrație și mai multe oportunități de a exporta produse cu valoare adăugată către Europa.
„Pentru economia națională, înseamnă instituții mai puternice, decizii sustenabile și o integrare accelerată în piața unică europeană. Suntem convinși că acest parteneriat va fi un catalizator pentru competitivitatea Moldovei și pentru construirea unui viitor european solid pentru țara noastră”, a transmis Ministerul.
Angela Merkel deplânge faptul că Merz nu a invitat “pe cineva din Europa de Est” alături de Macron la 35 de ani de la reunificarea Germaniei
Fostul cancelar german Angela Merkel, primul lider german post-Război Rece provenit din estul fost comunist, a criticat vineri decizia guvernului condus de unul dintre succesorii săi, Friedrich Merz, de a nu avea un invitat special din Europa de Est sau din estul Germaniei la ceremoniile prilejuite de împlinirea a 35 de la reunificarea Germaniei.
Ceremoniile acestui moment jubiliar au fost organizate de vineri în orașul Saarbrücken, reședința landului Saarland, aflat la granița cu Franța, iar invitatul special al cancelarului Merz și președintelui federal Frank-Walter Steinmeier a fost președintele francez Emmanuel Macron.
Merkel, care s-a retras din viața publică în 2021 după 16 ani petrecuți în poziția de cancelar al Germaniei, a evitat de multe ori să critice politica țării sale după ieșirea din arena politică, însă de această dată a făcut o excepție.
Referindu-se la oaspeții invitați la ceremoniile de Ziua Unității Germane, Merkel a declarat la postul de televiziune ZDF că pe lângă președintele francez Emmanuel Macron, pe care îl apreciază, nu au fost chemați și invitați de onoare din Est.
„Dar poate că s-ar fi putut invita și pe cineva din Europa de Est sau din Germania de Est ca invitat special, cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la reunificarea Germaniei”, a spus Merkel, conform Der Spiegel.
Criticată la rândul său pentru politica ușilor deschise pentru migranți și pentru abordarea împăciuitoare față de președintele rus Vladimir Putin, în contextul dependenței energetice a Germaniei de gazul rusesc, Angela Merkel nu l-a socotit pe Friedrich Merz între aliații săi în cadrul CDU, formațiune pe care a condus-o aproape două decenii.
Friedrich Merz a preluat conducerea CDU după eșecul electoral al creștin-democraților în 2021, iar la alegerile anticipate din februarie 2025 a revenit pe primul loc în preferințele electoratului, ceea ce l-a propulsat pe rivalul lui Merkel în poziția de cancelar.
Printre momentele cheie ale ceremoniilor de la Saarbrücken au fost discursurile cancelarului Merz și invitatului de onoare, Emmanuel Macron.
Merz a avertizat că Europa trebuie să devină mai puternică pentru a se apăra împotriva unei „axe” de națiuni autocratice care vizează democrația liberală mai agresiv decât în orice alt moment de după Războiul Rece. De aceea, Germania și Europa trebuie să facă mai mult pentru a-și revigora economiile, pentru a rămâne un pol de atracție într-o lume tot mai dominată de autocrații, este semnalul cu care cancelarul german a ales să marcheze aniversarea a 35 de ani de la reunificarea Germaniei.
Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că, în ciuda promisiunii de pace și prosperitate care a venit odată cu reunificarea Germaniei și a tuturor realizărilor, „totul rămâne fragil”.
„Există falii, fracturi în democrațiile noastre”, a spus Macron, adăugând că ceea ce s-a întâmplat acum 35 de ani trebuie reamintit.
„Generația noastră are acum de ales: să fim neîncrezători, obosiți, să alegem extremele care sunt promisiuni false sau vrem să ne ridicăm și să trăim această nouă eră și să o transformăm într-o eră curajoasă, hotărâtă, împreună”, a conchis el, în aplauzele publicului.
