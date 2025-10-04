Ministerul german Economiei și-a îmbunătățit prognoza de creștere pentru acest an la 0,2%

Ministerul german Economiei și-a îmbunătățit ușor prognoza de creștere pentru acest an, de la zero până la 0,2%, a declarat sâmbătă pentru Reuters o sursă din apropierea acestui dosar, informează Agerpres.

De asemenea, Ministerul german Economiei se așteaptă la o creștere a Produsului Intern Brut de 1,3% în 2026 și un avans de 1,4% în 2027.

Conform precedentelor prognoze ale Guvernului de la Berlin, publicate în luna aprilie, economia germană urma să stagneze în acest an și să înregistreze o creștere de 1% în 2026.

Germania, țară dependentă de exporturi, este singura economie din G7 care s-a contractat în ultimii doi ani.

În al doilea trimestru al acestui an, economia germană s-a contractat cu 0,3%, comparativ cu primele trei luni ale anului, pe măsură ce cererea din SUA a încetinit după luni de cumpărări anticipate în așteptarea noilor tarife vamale impuse de președintele american Donald Trump. Economia slabă și-a pus amprenta asupra pieței muncii, iar în august numărul șomerilor din Germania a depășit 3 milioane pentru prima dată într-un deceniu.

Contactat de Reuters, Ministerul german al Economiei nu a dorit să comenteze cu privire la noile prognoze de creștere, care urmează să fie anunțate în mod oficial miercuri.

Însă noile cifre sunt identice cu cele anunțate la finele lunii septembrie de principalele institute economice din Germania, care și-au îmbunătățit prognozele pentru acest an la 0,2%, și se așteaptă la creșteri de 1,3% anul viitor, și de 1,4% în 2027.

Săptămâna trecută, cancelarul german Friedrich Merz, care a apărat proiectul de buget pentru 2026 în timpul unei dezbateri parlamentare majore, a avertizat că Germania se confruntă cu „una dintre cele mai provocatoare faze” din istoria sa recentă, pe fondul turbulențelor globale.

De asemenea, Friedrich Merz a promis miercuri că va face prima economie a Europei competitivă din nou, după ce Cabinetul de la Berlin a aprobat măsuri care vizează reducerea birocrației, precum și facilitarea și accelerarea afacerilor prin intermediul inteligenței artificiale și digitalizării.