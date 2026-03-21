Ministerul Mediului propune reguli mai stricte pentru importul de produse second-hand. Buzoianu: România nu este groapă de gunoi! Deșeurile nu trebuie să intre în țară cu eticheta falsă

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat proiectul de ordonanță de urgență care introduce reguli mai stricte pentru importul de produse second-hand, în încercarea de a limita intrarea în România a deșeurilor mascate sub această etichetă, a anunțat vineri ministrul Diana Buzoianu.

„România nu este groapă de gunoi! Deșeurile nu trebuie să intre în țară cu eticheta falsă de produse second-hand ca apoi să ajungă pe câmp sau arse ilegal”, a transmis aceasta într-o postare pe Facebook.

Ministrul a arătat că, în ultimii ani, România a fost tratată drept destinație pentru produse neconforme sau periculoase, introduse în țară sub pretextul reutilizării, de la haine neigienizate și anvelope uzate până la echipamente electrice defecte.

„Timp de prea mulți ani, țara noastră a fost tratată ca o destinație comodă pentru produse periculoase sau improprii consumului, dar care au intrat în România cu promisiunea că puteau fi utilizate”, a subliniat Buzoianu.

Proiectul de OUG, co-inițiat împreună cu ministrul economiei, Irineu Darău, instituie un cadru legislativ mai riguros privind importurile de bunuri second-hand, care, în multe cazuri, ajung rapid deșeuri.

„Azi am publicat pe site-ul Ministerului Mediului proiectul de Ordonanță de urgență, co-iniţiată împreună Irineu Darău, Ministrul Economiei, care instituie un cadru legislativ riguros privind importul de produse second-hand. Acestea, de prea multe ori, devin rapid deşeuri în România, în loc să intre în folosinţă”, a precizat ministrul.

Actul normativ propune ca produsele second-hand să poată fi introduse pe piața românească doar dacă sunt curățate, dezinfectate și certificate în prealabil de operatori autorizați. Totodată, anvelopele uzate vor putea fi comercializate doar dacă respectă standarde tehnice de siguranță, iar produsele periculoase identificate la frontieră sau pe piață vor fi returnate în țara de origine, pe cheltuiala operatorului economic.

De asemenea, proiectul interzice introducerea în România a produselor uzate destinate eliminării sau depozitării finale, calificând această practică drept infracțiune.

Pentru monitorizarea transporturilor, documentul prevede un sistem digital de trasabilitate (SIATD ROSH), prin care fiecare transport de bunuri second-hand va fi înregistrat și verificat înainte de intrarea în țară.

„Produsele second-hand reale vor putea intra, în continuare, în România. Dar deșeurile mascate ca produse second hand trebuie oprite la graniță, altfel ajung să ne otrăvească pe noi toți”, a avertizat Buzoianu, precizând că sancțiunile pentru încălcarea regulilor pot ajunge până la 100.000 de lei și pot include răspundere penală.