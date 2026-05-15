Ministerul Mediului: România va avea, în premieră, un Plan Național de Restaurare pentru Natură, finanțat cu 17 milioane de lei din fonduri europene

România face un pas important pentru protejarea naturii și adaptarea la schimbările climatice, urmând să aibă, în premieră, un Plan Național de Restaurare pentru Natură, după ce proiectul de elaborare a acestuia a fost selectat pentru o finanțare de 17 milioane de lei prin Programul Operațional de Asistență Tehnică 2021–2027, a anunțat vineri Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

„Vom avea, în premieră, în România, un plan de restaurare a naturii care leagă direct sănătatea ecosistemelor de economie, agricultură, apă, climă și de sănătatea oamenilor. În contextul european, el vine din aplicarea regulamentului UE privind restaurarea naturii, adoptat pentru a opri degradarea ecosistemelor și pentru a reface zonele afectate”, a declarat ministrul interimar al mediului, Diana Buzoianu.

Planul va crea, pentru prima dată în România, un cadru național unitar pentru refacerea ecosistemelor degradate și pentru protejarea resurselor naturale de care depind agricultura, apa, economia și sănătatea oamenilor, iar implementarea se va desfășura în perioada 2026–2028.

Proiectul vizează elaborarea Planului Național de Restaurare a Naturii, identificarea zonelor prioritare pentru restaurare, dezvoltarea unui sistem digital modern pentru monitorizare și raportare, precum și implicarea publicului și a actorilor relevanți în toate etapele procesului.

Potrivit Ministerului, planul este important pentru protejarea resurselor naturale, reducerea efectelor schimbărilor climatice și susținerea agriculturii și biodiversității, contribuind totodată la diminuarea pagubelor provocate de fenomenele extreme și la crearea de oportunități economice și locuri de muncă în domeniul restaurării ecologice.

„Fără un astfel de plan, România riscă pierderea unor fonduri europene, sancțiuni și politici necorelate în domeniul protecției mediului. Acest proiect reprezintă o investiție strategică în sănătatea ecosistemelor și în viitorul economic al României pentru următoarele decenii”, transmite Ministerul Mediului.







