Ministerul Sănătății accelerează ritmul plăților aferente proiectelor finanțate prin PNRR

Ministerul Sănătății accelerează ritmul plăților aferente proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru a susține implementarea investițiilor în infrastructura sanitară și respectarea termenelor asumate, se arată într-o informare oficială a MS.

În această săptămână, Ministerul Sănătății a efectuat plăți în valoare totală de 166, 5 milioane de lei pentru proiectele aflate în implementare prin PNRR care vizează digitalizarea spitalelor și a instituțiiilor administrative din sănătate, reabilitarea și dotarea cabinetelor medicilor de familie, echipamente și materiale sanitare destinate reducerii infecțiilor nosocomiale, investiții în secțiile de ATI pentru nou-născuți, construcția de spitale noi.

În vederea asigurării unei transparențe totale privind utilizarea fondurilor publice și stadiul plăților, a fost publicată pe site-ul oficial, www.ms.ro, situația actualizată a plăților efectuate în cadrul proiectelor finanțate prin PNRR: „Măsura are ca obiectiv informarea corectă și permanentă a beneficiarilor, partenerilor instituționali și a opiniei publice cu privire la modul în care sunt gestionate fondurile destinate modernizării sistemului de sănătate”, mai transmite MS.

