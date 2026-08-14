Ministerul Sănătății: Au fost semnate noi acte adiționale la contractele de finanțare din PNRR pentru continuitatea și optimizarea investițiilor în sănătate și digitalizare

Ministerul Sănătății a anunțat noi progrese în proiectele finanțate prin PNRR, prin semnarea, în perioada 10-14 august 2026, a unor acte adiționale la contractele de finanțare. Potrivit ministerului, documentele asigură continuitatea și optimizarea investițiilor în domeniul sănătății și al digitalizării.

„Progrese importante în proiectele finanțate prin PNRR! În perioada 10 – 14 august 2026, au fost semnate noi acte adiționale la contractele de finanțare din PNRR, care asigură continuitatea și optimizarea investițiilor în sănătate și digitalizare”, a transmis Ministerul Sănătății.

Printre investițiile și proiectele menționate de Ministerul Sănătății se numără:

26 de spitale digitalizate

Automatizarea fluxurilor la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”;

Implementarea platformelor la Spitalul Clinic de Ortopedie „Foișor” și SCJU Bacău;

Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin;

Spitalul Județean de Urgență Slobozia;

Spitalul Clinic Filantropia;

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu”;

Spitalul Municipal Caritas Roșiori de Vede;

Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș;

Spitalul de Pneumoftiziologie Călărași;

Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin;

Spitalul Județean de Urgență Bacău (UAT Județul Bacău);

Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare;

Spitalul Județean de Urgență Pitești;

Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” Huși;

Spitalul Județean de Urgență Călărași „Dr. Pompei Samarian”;

Spitalul Municipal Sebeș;

Spitalul Municipal Adjud;

Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu (UAT Județul Sibiu);

Spitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie” Târgu Neamț (UAT Oraș Târgu Neamț);

Spitalul Municipal Râmnicu Sărat (UAT Municipiul Râmnicu Sărat);

Spitalul Clinic de Ortopedie Traumatologie și TBC Osteoarticular „Foișor”;

Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Gafencu” (UM 02175);

Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea;

Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz;

Spitalul Clinic Județean Mureș.

54 de secții de terapie intensivă pentru nou-născuți au fost modernizate, printre proiecte numărându-se construcția noului corp C5 al Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Filantropia” București și modernizarea secției de terapie intensivă neonatală de la SCJU Bihor (UAT Oradea).

9 instituții și servicii de ambulanță din subordinea Ministerului Sănătății au fost digitalizate, inclusiv Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), iar infrastructura IT a fost modernizată la Serviciile de Ambulanță Județene Vaslui și Vâlcea și la DSP Iași.

3 ambulatorii de specialitate au fost extinse și modernizate, între acestea numărându-se ambulatoriul integrat al Institutului Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” București și ambulatoriul Spitalului Orășenesc Brezoi.

„​Ajustările realizate au un singur obiectiv: transformarea sistemului de sănătate cu fonduri europene într-unul mai modern, sigur și digitalizat pentru toți pacienții”, a concluzionat Ministerul Sănătății.