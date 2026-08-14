Ministerul Sănătății: Au fost semnate noi acte adiționale la contractele de finanțare din PNRR pentru continuitatea și optimizarea investițiilor în sănătate și digitalizare

SĂNĂTATE
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
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© Ministerul Sănătăţii / Facebook

26 de spitale digitalizate

  • Automatizarea fluxurilor la Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”;
  • Implementarea platformelor la Spitalul Clinic de Ortopedie „Foișor” și SCJU Bacău;
  • Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin;
  • Spitalul Județean de Urgență Slobozia;
  • Spitalul Clinic Filantropia;
  • Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Prof. Dr. Panait Sîrbu”;
  • Spitalul Municipal Caritas Roșiori de Vede;
  • Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș;
  • Spitalul de Pneumoftiziologie Călărași;
  • Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin;
  • Spitalul Județean de Urgență Bacău (UAT Județul Bacău);
  • Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare;
  • Spitalul Județean de Urgență Pitești;
  • Spitalul Municipal „Dimitrie Castroian” Huși;
  • Spitalul Județean de Urgență Călărași „Dr. Pompei Samarian”;
  • Spitalul Municipal Sebeș;
  • Spitalul Municipal Adjud;
  • Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu (UAT Județul Sibiu);
  • Spitalul Orășenesc „Sf. Dimitrie” Târgu Neamț (UAT Oraș Târgu Neamț);
  • Spitalul Municipal Râmnicu Sărat (UAT Municipiul Râmnicu Sărat);
  • Spitalul Clinic de Ortopedie Traumatologie și TBC Osteoarticular „Foișor”;
  • Spitalul Militar de Urgență „Dr. Alexandru Gafencu” (UM 02175);
  • Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea;
  • Spitalul Orășenesc „Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz;
  • Spitalul Clinic Județean Mureș.

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Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

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