Jennifer Murnane O’Connor, ministru de stat în Departamentul Sănătății din Irlanda, a mulțumit României pentru cooperarea și sprijinul acordate în avansarea a două dosare legislative prioritare ale președinției irlandeze a Consiliului UE, respectiv primul act legislativ european privind biotehnologia și simplificarea regulamentelor privind dispozitivele medicale, inclusiv cele pentru diagnostic in vitro. Mesajul a fost transmis printr-o intervenție video adresată participanților la ediția aniversară a ARPIM Forum 2026.

„Avansăm două dosare legislative emblematice: primul act legislativ privind biotehnologia și simplificarea regulamentelor privind dispozitivele medicale și diagnosticul in vitro. Aș dori să le mulțumesc colegilor români pentru cooperarea și sprijinul lor valoros în aceste dosare”, a afirmat reprezentanta Guvernului irlandez.

Aceasta a prezentat inițiativele în contextul obiectivului președinției irlandeze de a susține competitivitatea europeană prin investiții în sănătate, concomitent cu îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor.

„Președinția noastră a Consiliului UE se concentrează pe investițiile în sănătate pentru a susține competitivitatea, asigurând în același timp furnizarea eficientă a serviciilor medicale pentru cetățenii europeni”, a declarat Jennifer Murnane O’Connor.

În mesajul său, oficialul irlandez a salutat cele trei decenii de activitate ale Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM), apreciind contribuția organizației la promovarea inovației în sănătate și la îmbunătățirea rezultatelor pentru pacienții din România.

Jennifer Murnane O’Connor a evidențiat și legăturile dintre România și comitatul Kilkenny, dezvoltate prin inițiativa de asociere a comitatelor irlandeze cu statele membre în cadrul președinției Consiliului UE. În calitate de reprezentantă a comitatului Kilkenny în Parlamentul irlandez, aceasta a salutat parteneriatul și evenimentele culturale prin care a fost celebrat în acest an.

Oficialul a amintit, de asemenea, o întâlnire recentă cu ambasadorul României la Leinster House, sediul Parlamentului irlandez, în cadrul căreia au fost discutate oportunități de consolidare a relațiilor bilaterale.

„Este o bună reamintire a faptului că cooperarea europeană se extinde mult dincolo de Bruxelles. Înseamnă și să aducem Europa mai aproape de comunitățile noastre, să celebrăm culturile pe care le împărtășim și să consolidăm prietenia dintre țările noastre”, a transmis aceasta.

Ediția aniversară a ARPIM Forum 2026, care a marcat 30 de ani de activitate ai Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM), a reunit înalți reprezentanți ai statului român și ai instituțiilor europene, reprezentanți ai autorităților din sănătate, profesioniști în domeniul sănătății, mediul academic, industria și organizațiile de pacienți, într-un dialog deschis despre viitorul sănătății în România.

Un moment cheie al Forumului a fost lansarea unui parteneriat cu Colegiul Medicilor din România, prin semnarea unui protocol de colaborare între ARPIM și CMR, care reflectă importanța cooperării dintre profesia medicală și industria medicamentelor inovatoare în dezvoltarea unui sistem de sănătate modern, accesibil și centrat pe pacient.

În plus, Forumul ARPIM 2026 a oferit o oportunitate de dialog privind perspectiva înființării unui Consiliu pentru elaborarea unei strategii naționale în domeniul științelor vieții, o inițiativă menită să faciliteze dialogul și cooperarea între autoritățile publice, profesioniștii din domeniul sănătății, mediul academic, industria și organizațiile de pacienți. Inițiativa își propune să contureze o viziune strategică pentru România, aliniată la prioritățile europene în domeniul științelor vieții, al inovării și al competitivității.

Evenimentul s-a desfășurat sub Înaltul Patronaj al Președintelui Senatului României și a fost găzduit de Comisia pentru Sănătate din Senat, fiind organizat în parteneriat cu CaleaEuropeană.ro