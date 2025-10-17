Ministerul Sănătății, discuții cu Departamentul de Justiție al SUA despre un posibil parteneriat pentru integritate și eficiență în sistemul de sănătate

Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat inițierea unui dialog cu autoritățile americane pentru dezvoltarea unui parteneriat menit să consolideze integritatea și eficiența în sistemul de sănătate românesc. În cadrul unei întâlniri desfășurate la Washington, oficialul român a discutat cu reprezentanți ai Departamentului de Justiție al SUA despre implementarea unor mecanisme și sisteme digitale avansate, similare celor utilizate în Statele Unite, care pot detecta automat nereguli în decontarea serviciilor medicale.

Reprezentanții Departamentului de Justiție au prezentat sisteme inteligente și algoritmi avansați capabili să identifice decontări sau internări fictive în unitățile sanitare. De asemenea, oficialii români și americani nu au discutat doar despre partea de sancțiuni, ci mai ales despre mecanismele corective, care pot descuraja fenomenul și pot conduce la un sistem mai eficient și mai echitabil pentru pacienți.

„Mulțumesc reprezentanților Departamentului de Justiție al SUA pentru deschiderea și sprijinul oferit în perspectiva unui parteneriat viitor și a unui schimb de experiență benefic pentru sistemul sanitar românesc”, a mai transmis ministrul sănătății.

Sistemul de sănătate românesc, care se confruntă cu o subfinanțare ce are efecte negative vizibile în accesul echitabil al pacienților la servicii medicale, este afectat și de decontări fictive, precum concediile medicale sau internări care nu există în realitate.