Ministerul Sănătății: Extinderea Spitalului Județean de Urgență Bistrița-Năsăud, finalizată și finanțată integral prin PNRR. Investiția se ridică la 668,49 milioane de lei

Ministerul Sănătății a anunțat sâmbătă că extinderea Spitalului Județean de Urgență Bistrița-Năsăud, prin construirea unui nou pavilion medical, a fost finalizată și finanțată integral prin PNRR, valoarea investiției fiind de 668,49 milioane de lei.

Potrivit Ministerului, investiția a inclus:

4 săli noi de operație;

dezvoltarea Cardiologiei Intervenționale, Neurochirurgiei, Neurologiei, Gastroenterologiei, ORL și Oftalmologiei;

aparatură medicală modernă, inclusiv angiograf și CT;

digitalizarea spitalului și sisteme moderne de monitorizare pentru pacienți;

eficientizarea energetică și modernizarea infrastructurii existente.

Potrivit Ministerului Sănătății, investiția va contribui la îmbunătățirea accesului pacienților la servicii medicale, permițând rezolvarea unui număr mai mare de cazuri la Bistrița și reducând astfel deplasările pacienților către centrele medicale din Cluj-Napoca și Târgu-Mureș.

„Bistrița-Năsăud este un exemplu de bună practică în ceea ce înseamnă utilizarea fondurilor europene pentru modernizarea sistemului de sănătate. Vorbim despre o investiție complexă, care nu înseamnă doar o clădire nouă, ci un proiect construit pe mai multe paliere: infrastructură medicală, eficiență energetică, dotare cu echipamente medicale, digitalizare. Dincolo de cifre și de tehnologie, această investiție are un obiectiv foarte simplu: să ofere oamenilor acces la servicii medicale mai bune, mai aproape de casă. Un județ care are un spital modern înseamnă un județ în care un pacient nu trebuie să plece sute de kilometri pentru a avea acces la un tratament de calitate. Înseamnă capacitate mai mare pentru tratarea pacienților, secții medicale dezvoltate, specialități noi și condiții în care medicii să își poată face meseria la cele mai înalte standarde. În acest caz, înseamnă și mai puțină presiune asupra marilor centre universitare din Cluj-Napoca și Târgu-Mureș și mai multe cazuri care pot fi rezolvate aici, în Bistrița”, a declarat ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila.