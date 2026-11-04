Ministerul Sănătății ia în calcul un mecanism de clawback dedicat medicamentelor inovative: Credite fiscale pentru producătorii care investesc în studiile clinice din România

Ministerul Sănătății analizează posibilitatea dezvoltării unui mecanism dedicat medicamentelor inovative, prin care producătorii farmaceutici care investesc în studii clinice în România să poată beneficia de credite fiscale sau alte facilități, în vederea prioritizării accesului la aceste tratamente.

Prezent la semnarea memorandumului dedicat bolilor rare, Alexandru Rogobete a subliniat că un fond dedicat tratamentelor orfane și inovatoare este greu de realizat, dar Ministerul ia în calcul dezvoltarea unui mecanism care să stimuleze investițiile industriei farmaceutice în cercetarea clinică din țara noastră.

„Un fond dedicat inovativelor este greu de realizat și nu este neapărat o practică în Uniunea Europeană, dar avem de gând să facem un fel de proiect dedicat inovativelor, dacă pot spune așa, plastic. E un termen administrativ prin care industria, respectiv studiile clinice, să poată acumula un fel de clawback dedicat inovativelor, în care să putem oferi credite fiscale sau alte facilități marilor producători care investesc în studiile clinice din România și să găsim o formă de prioritizare, dacă doriți, pentru acele medicamente”, a precizat Alexandru Rogobete într-un răspuns pentru CaleaEuropeană.

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În cadrul declarațiilor făcute astăzi la UMF „Carol Davila”, Alexandru Rogobete a anunțat că pentru viitoarea actualizare a listei de medicamente compensate și gratuite se estimează introducerea a 54 de medicamente noi și aproximativ 16 extinderi pentru cele existente, dintre care 6 vor fi dedicate bolilor rare.

De asemenea, ministrul a precizat că lista actualizată va fi pusă în transparență decizională atunci când va fi finalizată: „Actualizarea Hotărârii de Guvern pentru lista de compensate va intra în vigoare din ianuarie. Asta înseamnă că la bugetul pentru anul viitor voi avea prevedere bugetară pentru HG.