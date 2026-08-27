Ministerul Sănătății majorează de la 25,18 mil. euro la 185 mil. euro finanțarea europeană pentru dotarea centrelor de mari arși din Timișoara și Târgu Mureș

La solicitarea Ministerului Sănătății, finanțarea alocată prin Programul de Sănătate pentru dotarea centrelor de mari arși din Timișoara și Târgu Mureș va fi majorată de la 25,18 milioane de euro la 185 de milioane de euro. Majorarea va permite acoperirea necesarului real de echipamente medicale și asigurarea funcționării acestor unități la standarde moderne.

„Prin majorarea finanțării europene, România poate asigura dotarea corespunzătoare a celor două centre și poate crea premisele pentru ca pacienții cu arsuri severe să beneficieze de tratament complex, în condiții medicale moderne. Mulțumim echipei Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene pentru sprijinul și colaborarea în realizarea acestui demers. Prin aceste investiții, România face un pas important către un sistem medical mai bine pregătit să răspundă cazurilor critice și să ofere pacienților șansa la tratament la standard”, transmite Ministerul Sănătății într-o comunicare oficială.

Centrul de la Timișoara

La Timișoara, noua structură medicală este finalizată și se află în etapa de recepție a lucrărilor. Aceasta va integra Centrul de Arși și secția de Terapie Intensivă, oferind infrastructura necesară pentru tratarea pacienților cu arsuri grave și a cazurilor complexe.

Unitatea va include:

6 boxe pentru pacienții cu arsuri severe;

6 rezerve pentru pacienții cu arsuri intermediare și post-critici;

5 paturi pentru microchirurgie și chirurgie reconstructivă;

o secție ATI cu 27 de paturi;

un bloc operator cu 25 de săli de operație;

UPU-SMURD și infrastructura necesară tratării cazurilor complexe;

heliport.

Centrul de la Târgu Mureș

La Târgu Mureș, investiția este realizată în proporție de 95% și va pune la dispoziția pacienților o infrastructură medicală integrată, destinată tratării arsurilor severe și recuperării pacienților.

Noua unitate va avea: