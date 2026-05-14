Ministerul Sănătății prelungește termenele unor proiecte din PNRR, în valoare de 2 mld. lei, pentru modernizarea sistemului sanitar

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a semnat 68 de acte adiționale prin care sunt prelungite, până în perioada iunie–august 2026, termenele unor proiecte esențiale dedicate modernizării spitalelor, dezvoltării infrastructurii medicale și digitalizării sistemului sanitar, în vederea finalizării.

În total, proiectele valorează aproximativ 2 miliarde de lei și vizează creșterea accesului pacienților la servicii medicale moderne; reducerea timpilor de diagnostic și tratament; consolidarea capacității de prevenire a infecțiilor nosocomiale; dezvoltarea infrastructurii critice pentru nou-născuți; digitalizarea serviciilor medicale și administrative.

„Ministerul Sănătății își reafirmă angajamentul ferm de a monitoriza implementarea investițiilor și de a susține un flux de finanțare eficient, astfel încât proiectele din PNRR să fie duse la bun sfârșit și să se transforme, cât mai repede, în servicii medicale reale pentru oameni”, se arată în comunicatul oficial al Ministerului Sănătății, remis CaleaEuropeana.ro.

În paralel, se menține accelerat ritmul plăților către beneficiari.

În ultimele săptămâni au fost semnate:

Investiții în ambulatorii moderne și echipamente medicale performante

– 4 acte adiționale pentru modernizarea ambulatoriilor de specialitate, prin investiții în reabilitare, extindere și dotarea cu echipamente performante de imagistică – CT, RMN, osteodensitometrie și ecografie.

Investiții majore pentru reducerea infecțiilor nosocomiale

– 6 acte adiționale pentru proiecte dedicate reducerii riscului de infecții nosocomiale, prin modernizarea infrastructurii medicale, dezvoltarea laboratoarelor de microbiologie și dotarea spitalelor cu echipamente moderne pentru prevenirea și controlul infecțiilor.

Investiții în secții de terapie intensivă pentru nou-născuți

– 2 acte adiționale pentru proiecte dedicate dezvoltării secțiilor de terapie intensivă neonatală, prin creșterea capacității ATI, dotarea cu echipamente medicale moderne și dezvoltarea programelor de screening neonatal.

Accelerarea digitalizării sistemului sanitar

– 34 de acte adiționale pentru proiecte de digitalizare ale unităților sanitare publice, care vizează dezvoltarea infrastructurii hardware și software, implementarea sistemelor informatice interoperabile, digitalizarea fluxurilor medicale și administrative, precum și instruirea personalului.

Digitalizarea instituțiilor din subordinea Ministerului Sănătății

– 21 de acte adiționale pentru digitalizarea direcțiilor de sănătate publică, serviciilor de ambulanță și altor instituții aflate în subordine, în vederea modernizării și eficientizării activității acestora

Proiectele vizează:

modernizarea infrastructurii IT;

dezvoltarea platformelor digitale integrate;

îmbunătățirea comunicării și interoperabilității între instituții;

eficientizarea proceselor administrative și medicale.

Optimizarea Platformei Informatice din Asigurările de Sănătate (PIAS)

– actul adițional pentru prelungirea termenului de implementare a proiectului de redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei Informatice din Asigurările de Sănătate (PIAS), derulat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate