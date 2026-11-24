Ministerul Sănătății a propus introducerea pe lista medicamentelor gratuite și compensate a 41 de molecule noi și extinderea accesului la alte 5 medicamente, fiind cea de-a treia actualizare a listei medicamentelor gratuite și compensate în ultimele 12 luni, ajungând la un total de 97 de molecule noi și 34 de extinderi ale indicațiilor terapeutice pentru medicamente deja cunoscute. Proiectul de act normativ a fost pus astăzi, 24 noiembrie, în transparență decizională.
Acesta prevede extinderea opțiunilor terapeutice pentru numeroase afecțiuni:
- Oncologie și hemato-oncologie: cancer pulmonar, ovarian, tiroidian, renal, endometrial, gastric, urotelial și de col uterin; mielom multiplu, leucemie mieloidă acută, anumite limfoame și tumori desmoide – prima terapie țintită.
- Boli rare: distrofie musculară Duchenne, boala Pompe, fenilcetonurie, amiloidoză ereditară și mucopolizaharidoză tip VI (Maroteaux-Lamy), aceasta din urmă fiind inclusă în premieră în Programul național pentru boli rare.
- Cardiologie: cardiomiopatie hipertrofică obstructivă, hipercolesterolemie familială homozigotă și hipertensiune arterială pulmonară.
- Neurologie: anumite forme de epilepsie rezistentă la tratament și miastenie gravis generalizată.
- Endocrinologie/pediatrie: deficit de hormon de creștere, hipoparatiroidism cronic și sindrom Cushing.
- Nefrologie: boli renale cronice, inclusiv cele asociate diabetului zaharat de tip 2.
- Gastroenterologie/hepatologie: colită ulcerativă și colangită biliară primară.
- Boli infecțioase/transplant: HIV, infecții cu citomegalovirus la pacienții transplantați și imunodeficiențe secundare, inclusiv la copii.
- BPOC: crește compensarea unui tratament de la 50% la 90%. Pentru alte medicamente se urmărește continuitatea tratamentului în insuficiență cardiacă, scleroză multiplă, hepatită C, dermatită atopică, depresie rezistentă la tratament și afecțiuni oftalmologice, inclusiv edem macular diabetic.