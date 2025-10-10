Ministerul Sănătății va coordona un nou Comitet interministerial pentru stimularea industriei farmaceutice și consolidarea autonomiei României în producția de medicamente

Guvernul României a adoptat o hotărâre prin care înființează Comitetul interministerial pentru coordonarea politicilor de stimulare economică în domeniul farmaceutic, un organism fără personalitate juridică aflat în coordonarea Ministerului Săntății.

Scopul Comitetului este de a coordona și implementa politici naționale de stimulare economică în domeniul farmaceutic, printr-un cadru de consultare și decizie între instituțiile guvernamentale implicate. Printre direcțiile strategice de acțiune se numără identificarea priorităților naționale din sectorul farmaceutic, propunerea de politici și planuri anuale de acțiune, precum și monitorizarea și evaluarea acestora.

Comitetul va include reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, Ministerului Sănătății, Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, precum și ai Ministerelor Finanțelor, Economiei, Investițiilor și Proiectelor Europene.

Ministerul Sănătății va juca un rol central în activitatea Comitetului, prin preluarea președinției acestuia și asigurarea Secretariatului tehnic, împreună cu Agenția Națională a Medicamentului. Printre atribuțiile principale ale ministerului se numără convocarea și coordonarea ședințelor, pregătirea materialelor de lucru, monitorizarea implementării deciziilor și asigurarea suportului logistic. De asemenea, Ministerul Sănătății va desemna trei reprezentanți titulari și doi supleanți în cadrul Comitetului și va colabora cu instituții de învățământ superior și organizații profesionale pentru dezvoltarea competențelor în domeniul biotehnologiei și bioproducției.

Comitetul se va reuni lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea ministrului sănătății, având ca obiectiv consolidarea autonomiei României în producția de medicamente, modernizarea industriei farmaceutice și creșterea competitivității acesteia la nivel european.

De la preluarea mandatului, Alexandru Rogobete a reiterat sprijinul ministerului pentru revitalizarea industriei farmaceutice, subliniind importanța creșterii producției interne de medicamente în următorii ani: „România are nevoie de o industrie farmaceutică puternică și competitivă, capabilă să producă medicamente aici, acasă. Am susținut în cadrul reuniunii că este momentul ca România să investească strategic în producția internă de medicamente și în biotehnologii medicale. Aceste direcții ne vor permite să reducem dependența de importuri și să oferim pacienților soluții rapide și sigure”, a transmis ministrul Alexandru Rogobete în septembrie la reuniunea miniștrilor sănătății din UE de la Copenhaga.