Ministerul Sănătății vrea să crească producția internă de medicamente cu 50% în următorii doi ani

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat ieri, 11 septembrie, o propunere privind dezvoltarea sectorului farmaceutic din România, cu obiectivul de a reduce dependența de importuri și de a asigura accesul pacienților români la medicamente produse în țara noastră.

„Astăzi, doar 7–8% din consumul nostru de medicamente este acoperit de producția internă. În următorii doi ani, obiectivul nostru este clar: sǎ creștem cu 50% producția internă de medicamente”, a declarat Rogobete.

În prezent, România dispune de 47 de fabrici de medicamente, iar prin noul program guvernamental ar trebui implementate măsuri menite să extindă și să modernizeze capacitățile de producție. Printre acestea se numără: deschiderea de noi linii de fabricație, stimularea construcției de unități de producție, investiții în cercetare/biotehnologie, dar și formarea de specialiști și dezvoltarea hub-urilor de inovație și distribuție.



Ministrul a subliniat că această strategie reprezintă „un pas prin care România trece de la dependență la siguranță și performanță”.

Potrivit oficialului, programul aduce beneficii atât pentru pacienți, care vor avea acces la medicamente critice fabricate în România, cât și pentru economie, prin crearea de noi locuri de muncă, atragerea de inestiții și creșterea competitivității.

„Eu cred că încrederea ne face bine și că faptele arată mai mult decât vorbele. Iar prin acest program demonstrăm că ne ținem de promisiuni”, a concluzionat Alexandru Rogobete.

Anul trecut, fostul ministru al sănătății anunța că procentul din PIB pe care îl avea România, ca și producție de medicamente, era în jur de 1%, având ca obiectiv să ajungă la 3%.

