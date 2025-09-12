ROMÂNIA
Ministerul Sănătății vrea să crească producția internă de medicamente cu 50% în următorii doi ani
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a lansat ieri, 11 septembrie, o propunere privind dezvoltarea sectorului farmaceutic din România, cu obiectivul de a reduce dependența de importuri și de a asigura accesul pacienților români la medicamente produse în țara noastră.
„Astăzi, doar 7–8% din consumul nostru de medicamente este acoperit de producția internă. În următorii doi ani, obiectivul nostru este clar: sǎ creștem cu 50% producția internă de medicamente”, a declarat Rogobete.
În prezent, România dispune de 47 de fabrici de medicamente, iar prin noul program guvernamental ar trebui implementate măsuri menite să extindă și să modernizeze capacitățile de producție. Printre acestea se numără: deschiderea de noi linii de fabricație, stimularea construcției de unități de producție, investiții în cercetare/biotehnologie, dar și formarea de specialiști și dezvoltarea hub-urilor de inovație și distribuție.
Ministrul a subliniat că această strategie reprezintă „un pas prin care România trece de la dependență la siguranță și performanță”.
Potrivit oficialului, programul aduce beneficii atât pentru pacienți, care vor avea acces la medicamente critice fabricate în România, cât și pentru economie, prin crearea de noi locuri de muncă, atragerea de inestiții și creșterea competitivității.
„Eu cred că încrederea ne face bine și că faptele arată mai mult decât vorbele. Iar prin acest program demonstrăm că ne ținem de promisiuni”, a concluzionat Alexandru Rogobete.
Anul trecut, fostul ministru al sănătății anunța că procentul din PIB pe care îl avea România, ca și producție de medicamente, era în jur de 1%, având ca obiectiv să ajungă la 3%.
Oana Țoiu a discutat cu ambasadorii statelor membre ale Organizației pentru Cooperare Islamică despre conflictul și criza umanitară din Fâșia Gaza
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit joi, 11 septembrie, cu ambasadorii statelor membre ale Organizației pentru Cooperare Islamică (OCI) acreditați la București. Discuțiile au vizat cele mai recente evoluții din Orientul Mijlociu, cu accent pe conflictul și criza umanitară din Fâșia Gaza, se arată într-un comunicat al MAE.
Oana Țoiu a mulțumit Turciei, președinte în exercițiu al Consiliului Miniștrilor de Externe ai OIC, pentru facilitarea reuniunii, apreciind, totodată, solidaritatea manifestată în contextul recentei încălcări a spațiului aerian al unui stat aliat NATO.
De asemenea, ministrul a exprimat îngrijorare cu privire la atacul care a avut loc la 9 septembrie 2025, în Doha, acesta reprezentând o încălcare a suveranității Statului Qatar, cu potențial efect destabilizator asupra întregii regiuni a Orientului Mijlociu.
Partea română a reiterat urgența încheierii unui nou acord privind încetarea focului și eliberarea ostaticilor în Fâșia Gaza, care să conducă la o încetare permanentă a ostilităților. Referitor la situația umanitară din Fâșie, Oana Țoiu a punctat principalele obiective, respectiv creșterea fluxurilor umanitare, îmbunătățirea accesului populației civile la bunuri și servicii esențiale și asigurarea condițiilor necesare pentru ca lucrătorii umanitari să-și poată desfășura activitatea în siguranță.
În acest sens, România va continua să susțină abordarea europeană comună cu privire la implementarea în integralitate a înțelegerii negociate cu Israelul de către Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, în numele statelor membre UE.
Totodată, ministrul român a dat asigurări cu privire la continuarea acțiunii umanitare a României, pe linia facilitării de zboruri umanitare din Gaza, în cooperare cu structurile UE și cu partenerii noștri internaționali.
Oana Țoiu a amintit, în context, că 41 de pacienți pediatrici palestinieni, alături de membri de familie, se află în prezent în România pentru tratament.
Ministrul român a reiterat importanța creării unui orizont politic viabil pentru implementarea soluției celor două state, concomitent cu dezarmarea Hamas în acord cu prevederile dreptului internațional și asigurarea de garanții de securitate pentru Israel.
Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE după violarea spațiului aerian al Poloniei: România denunță și atacurile anterioare care “afectează securitatea națională și respectarea suveranității la gurile Dunării”
România s-a alăturat joi țărilor europene din NATO și Uniunea Europeană care au convocat ambasadorii Rusiei pentru a condamna incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, context în care Bucureștiul a evocat și caracterul iresponsabil al atacurilor forțelor ruse în proximitatea graniței cu România.
Potrivit unui comunicat al MAE, din dispoziția ministrului afacerilor externe, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat astăzi, 11 septembrie 2025, la sediul Ministerului Afacerilor Externe pentru a i se comunica poziția de condamnare fermă, de către România, a violării spațiului aerian al Poloniei de către drone rusești, în cursul nopții de 9/10 septembrie 2025.
“Partea română a subliniat că, prin gravitate, implicații și anvergură, respectivul incident reprezintă o escaladare fără precedent, precum și o amenințare la adresa securității cetățenilor unui stat aliat și partener strategic al României”, se arată în comunicatul remis CaleaEuropeană.ro.
Acest incident ilustrează încă o dată consecințele ample, severe, ale războiului de agresiune purtat de Federația Rusă împotriva Ucrainei asupra stabilității regionale și a securității europene.
În egală măsură, Ministerul Afacerilor Externe a reamintit părții ruse despre atacurile anterioare ale forțelor ruse împotriva unor obiective ucrainene, în proximitatea graniței cu România.
A fost subliniat din nou caracterul iresponsabil al acestor atacuri, care afectează securitatea națională și stabilitatea în regiunea mai largă a Mării Negre și imperativul respectării suveranității și a dreptului internațional la gurile Dunării.
Polonia a anunțat miercuri că a activat propriile forțe de apărare aeriană și cele ale NATO pentru a doborî drone, după un atac aerian rusesc asupra vestului Ucrainei, fiind pentru prima dată de la începutul războiului când Varșovia a folosit mijloace militare în spațiul său aerian.Comandamentul militar polonez a precizat că dronele au încălcat în mod repetat spațiul aerian al Poloniei în timpul atacului rusesc peste granița din Ucraina, iar ministrul apărării a declarat că a fost informat și comandamentul NATO. La rândul său, premierul polonez Donald Tusk a transmis o serie de reacții, inclusiv faptul că l-a informat pe secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre dronele neutralizate de forțele de apărare ale Poloniei.
Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat. “Părțile se vor consulta ori de câte ori, în opinia vreuneia dintre ele, este amenințată integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți”, stipulează acest articol.
Și România a condamnat, prin vocea președintelui Nicușor Dan, a ministrului de externe Oana Țoiu și a ministrului apărării naționale Ionuț Moșteanu, atacurile Rusiei împotriva Ucrainei care au condus la “încălcarea flagrantă a spațiului aerian polonez”, Bucureștiul reafirmând “solidaritatea deplină cu Polonia”.
Bolojan a discutat cu omologul bulgar despre îmbunătățirea navigației pe Dunăre, al doilea pod Giurgiu-Ruse și securitatea maritimă la Marea Neagră
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut joi o discuție telefonică cu premierul Bulgariei, Rossen Jeliazkov, în care au discutat despre consolidarea cooperării bilaterale, cu accent pe proiectele de transport și pe îmbunătățirea navigației pe Dunăre.
Conform unui comunicat al Guvernului, un punct central al convorbirii a fost necesitatea construirii celui de-al doilea pod peste Dunăre, la Ruse, pentru reducerea aglomerației din punctul actual de trecere.
În acest scop, va fi creat un grup de lucru comun pentru analiza și coordonarea proiectelor transfrontaliere, a precizat Palatul Victoria.
De asemenea, cei doi premieri au convenit asupra intensificării cooperării în cadrul Parteneriatului Strategic dintre România și Bulgaria, semnat la 15 martie 2023, precum și în domeniul securității maritime la Marea Neagră, pentru protejarea libertății de navigație și a comerțului.
În cadrul convorbirii, premierul Bolojan a mulțumit omologului său pentru sprijinul acordat în deschiderea Consulatului Onorific al României la Ruse, a mai transmis Guvernul.
Discuțiile legate de cooperarea în domeniul securității maritime la Marea Neagră au avut loc în contextul în care și România și Bulgaria aspiră să găzduiască viitorul Centru al UE pentru securitate maritimă la Marea Neagră, cuprins în abordarea strategică a UE pentru regiunea Mării Negre adoptată în vara acestui an.
