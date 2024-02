Miniștrii apărării din NATO se reunesc la Bruxelles: Stoltenberg anunță că 18 aliați NATO vor aloca în 2024 cel puțin 2% din PIB pentru apărare

Președintele Joe Biden a criticat marți comentariile despre NATO ale probabilului său adversar în alegerile din 2024, Donald Trump, calificând remarcile drept “periculoase” și “neamericane” și spunând că acestea au ridicat miza pentru Congresul SUA de a aproba noi fonduri pentru sprijinirea Ucrainei, relatează Reuters.

La Casa Albă, președintele democrat a criticat dur poziția lui Trump, formulată sâmbătă și care a pus sub semnul întrebării disponibilitatea SUA de a sprijini membrii Alianței occidentale de apărare în cazul în care aceștia ar fi atacați.

Biden a declarat că afirmațiile lui Trump, un republican, au făcut mai urgentă adoptarea de către Congres a cererii sale de finanțare, blocată de mult timp, pentru a sprijini apărarea Ucrainei împotriva Rusiei. “Miza era deja mare pentru securitatea americană înainte ca acest proiect de lege să fie adoptat aseară în Senat”, a spus el, după ce Senatul SUA a aprobat sprijinul financiar de 61 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Legea merge acum în Camera Reprezentanților, controlată de republicani

“Dar, în ultimele zile, aceste mize au crescut. Și asta pentru că fostul președinte a trimis lumii un semnal periculos și, în mod șocant, sincer neamerican”, a continuat Joe Biden.

Tune in as I speak about the Senate passage of our bipartisan supplemental funding.

And the urgent need for the House to move this forward. https://t.co/ETezWdSK8F

— President Biden (@POTUS) February 13, 2024