Miniștrii Apărării din România, Bulgaria și Turcia au discutat despre măsurile necesare pentru consolidarea cooperării aliate la Marea Neagră, în contextul incidentelor recente cu drone

Ministrul Apărării, Ștefan-Radu Oprea, a participat miercuri, la Sofia, la reuniunea trilaterală a miniștrilor apărării din România, Bulgaria și Turcia, alături de omologii săi bulgar, Dimitar Stoyanov, și turc, Yașar Güler.

Potrivit unui comunicat al MApN, discuțiile s-au concentrat asupra evoluțiilor recente ale situației de securitate din regiunea Mării Negre, în special asupra riscurilor generate de atacurile cu drone asupra navelor comerciale civile.

Cei trei miniștri au abordat în acest context măsurile necesare pentru consolidarea cooperării aliate la Marea Neagră, respectiv a cooperării trilaterale.

În cadrul reuniunii, ministrul Apărării a condamnat ferm atacurile recente asupra navigației comerciale din Marea Neagră, subliniind că acestea reprezintă o escaladare substanțială a riscurilor asociate războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei.

Totodată, a evidențiat necesitatea respectării libertății de navigație și a protejării navelor civile și a infrastructurii maritime.

Demnitarul român a prezentat implicațiile directe ale acestor evoluții asupra securității României și importanța sprijinului NATO pentru consolidarea capacităților de supraveghere, avertizare timpurie și combatere a dronelor. Totodată, a subliniat necesitatea întăririi măsurilor de protecție a infrastructurii critice și a obiectivelor energetice din zona economică exclusivă a României.

Un punct important al discuțiilor l-a constituit dezvoltarea cooperării trilaterale pentru îmbunătățirea cunoașterii situației maritime, intensificarea schimbului de informații și consolidarea coordonării dintre forțele navale ale celor trei state, în conformitate cu responsabilitățile naționale.

De asemenea, a fost evidențiată importanța continuării cooperării în cadrul inițiativei trilaterale de combatere a minelor marine din Marea Neagră – MCM Black Sea, pentru identificarea și neutralizarea minelor și menținerea siguranței navigației.

Ministrul apărării naționale a subliniat că actualul context de securitate impune un răspuns coordonat la nivel regional și aliat, care să contribuie la prevenirea escaladării, la protejarea vieților omenești și la desfășurarea în siguranță a activităților civile în Marea Neagră.

Cei trei miniștri au reafirmat importanța dialogului și a consultărilor trilaterale pentru implementarea unor măsuri concrete de consolidare a securității regionale și pentru dezvoltarea cooperării dintre forțele armate ale României, Bulgariei și Turciei.