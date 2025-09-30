NATO
Miniștrii apărării din România și Polonia au discutat la Varșovia despre apărarea flancului estic prin inițiativele Eastern Sentry și Eastern Flank Watch
Ministrul apărării naționale, Ionuț Moșteanu, a avut luni, o întrevedere bilaterală cu omologul său polon, Władysław Kosiniak-Kamysz, discuțiile vizând consolidarea dialogului strategic dintre România și Polonia și întărirea flancului estic al NATO, potrivit unui comunicat al MApN remis CaleaEuropeană.ro.
În acest sens, au fost analizate inițiativele recent lansate la nivelul NATO – Eastern Sentry – și al Uniunii Europene – Eastern Flank Watch, cu obiectivul de a acționa într-un cadru coerent, de la Marea Baltică până la Marea Neagră.
În cadrul întrevederii a fost subliniat faptul că România și Polonia se confruntă cu provocări de securitate similare, ceea ce consolidează cooperarea dintre cele două state. Totodată, au fost evidențiate rolurile prioritare ale mobilității militare și ale simplificării legislației europene în domeniul apărării.
Cei doi oficiali au subliniat importanța unei colaborări strânse între NATO și UE, mai ales în contextul intensificării eforturilor comune pentru consolidarea Flancului Estic.
„Apărarea Flancului Estic nu reprezintă o opțiune, ci o necesitate strategică. Complementaritatea inițiativelor NATO și UE asigură un cadru solid pentru securitatea întregului spațiu euroatlantic”, a evidențiat ministrul apărării.
Ministrul Moșteanu a reafirmat sprijinul ferm al României pentru Ucraina în fața agresiunii ruse, precum și pentru parcursul european al Republicii Moldova. În acest context, a apreciat rezultatul recentelor alegeri parlamentare ca pe o dovadă clară a orientării europene și a subliniat importanța continuării sprijinului pentru creșterea rezilienței și consolidarea capacităților de apărare ale Republicii Moldova, în beneficiul securității regionale și europene.
De asemenea, cei doi oficiali au discutat modalități concrete de susținere a capacităților industriale ale celor două state de pe Flancul Estic. A fost subliniată oportunitatea cooperării în domeniul achizițiilor finanțate prin instrumentul SAFE, ca mijloc de sprijin pentru modernizarea forțelor armate și dezvoltarea industriei de apărare.
Germania dă asigurări că niciun aliat NATO nu va fi lăsat singur în fața provocărilor rusești: Rusia vrea să ne testeze hotărârea. Trebuie să primească un răspuns clar și comun
Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a dat asigurări că niciun membru NATO nu va fi lăsat să se descurce singur în fața provocărilor rusești.
„Rusia vrea să ne testeze hotărârea și să provoace tulburări. Acest lucru este periculos și trebuie să primească un răspuns clar și comun”, a declarat Wadephul în cadrul unei conferințe de presă la Varșovia, alături de omologii săi polonez și francez, Radoslaw Sikorski și Jean-Noel Barrot, informează Deutsche Welle și The Guardian.
NATO va „proteja fiecare centimetru din teritoriul alianței noastre – niciun stat membru nu va fi lăsat singur să facă față acestor amenințări”, a adăugat el.
Înainte de a pleca la Varșovia, ministrul a solicitat un răspuns decisiv și bine gândit la acțiunile Moscovei.
„Suntem uniți, păstrăm calmul și nu ne lăsăm împinși către o escaladare”, a spus el, referindu-se la incidentele cu drone rusești din Polonia și Danemarca.
„În același timp, nu ne îndoim că suntem hotărâți și pregătiți să respingem împreună orice amenințare”, a spus Wadephul.
Reiterarea solidarității între aliați apare după ce Rusia a testat în ultima perioadă vigilența țărilor NATO.
Danemarca a fost bulversată săptămâna trecută de o serie de apariții ale unor drone deasupra aeroporturilor principale și bazelor aeriene militare, care au perturbat traficul aerian și au blocat mii de pasageri. Prim-ministrul Mette Frederiksen a declarat că încălcările spațiului aerian constituie un „război hibrid” și a sugerat că Rusia este responsabilă, conform Politico Europe.
Incidentele, care au avut loc înaintea reuniunii Consiliului European de miercuri de la Copenhaga pentru a discuta despre apărare și Ucraina, au determinat autoritățile daneze să ia măsura dramatică de a închide spațiul aerian al țării pentru dronele civile.
Tot în septembrie, trei avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, țara baltică fiind nevoită să activeze articolul 4 al Tratatului NATO, la fel ca aliatul său de pe flancul estic, Polonia, ce s-a confruntat la începutul acestei luni cu un roi de drone, patru dintre cele 19 fiind doborâte de forțele aliate.
Și România a căzut pradă acestor tactici ale Moscovei, o dronă a Kremlinului invadând spațiul aerian al țării noastre.
În context, NATO a anunțat lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
De asemenea, Uniunea Europeană a propus construirea unui „zid european al dronelor”. Propunerea, care cuprinde și un Eastern Flank Watch, a fost anunțată de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen în discursul său privind Starea Uniunii Europene.
România dorește o finanțare separată pentru acest „zid de drone” de pe flancul estic propus de UE.
Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut apel la partenerii săi europeni să-și unească forțele pentru a crea un scut comun de apărare aeriană care să-i protejeze împotriva amenințărilor din partea Rusiei.
„Ucraina propune Poloniei și tuturor partenerilor noștri să construim un scut comun complet fiabil împotriva amenințărilor aeriene rusești”, a declarat el într-un discurs adresat Forumului de Securitate de la Varșovia, transmis prin videoconferință.
NATO
Secretarul general al NATO îl ironizează pe Lavrov: Să nu acordăm prea multă atenție ministrului din vremea lui Iisus Hristos
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, îndeamnă ca aliații și opinia publică internațională să nu acorde prea multă atenție declarațiilor ministrului rus de externe, Serghei Lavrov.
Rutte, un longeviv lider al Olandei înainte de a prelua cârma Alianței, a remarcat în mod special că Lavrov este ministru de externe al Rusiei „încă de la nașterea lui Iisus Hristos”.
„Și de atunci, nimic util nu a ieșit din gura lui. Să nu acordăm prea multă atenție domnului Lavrov”, a adăugat acesta, într-un interviu pentru Fox News, conform RBC Ukraine.
Anterior, Rutte a declarat că NATO nu va ezita să răspundă provocărilor Rusiei.
Șeful NATO a afirmat că Alianța „va acționa hotărât și rapid” ca răspuns la incidente care implică drone și aeronave neidentificate, adăugând că NATO a demonstrat deja acest lucru în incidente anterioare.
Rutte a menționat, de asemenea, că, în cadrul inițiativei PURL, Ucraina va primi în mod continuu arme americane finanțate de țările membre NATO. El a subliniat că NATO a alocat deja 2 miliarde de dolari pentru achiziția de arme americane destinate Ucrainei.
„Așadar, veți vedea un flux constant de arme americane către Ucraina, plătite de aliați”, a spus șeful NATO.
Potrivit lui Rutte, acest ajutor militar, combinat cu sancțiunile și cheltuielile pentru apărare ale statelor membre NATO, creează o presiune asupra Rusiei care, în cele din urmă, ar trebui să o forțeze să își oprească acțiunile.
Între timp, secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, s-au întâlnit în marja Adunării Generale a ONU. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Tommy Piggott, a declarat că în cadrul întâlnirii i-a fost prezentată ministrului rus o serie de condiții. Rubio a cerut din nou Rusiei să își oprească agresiunea și să facă pași semnificativi spre o soluție de durată a războiului din Ucraina.
NATO
Șefa diplomației finlandeze: În fața unei puteri imperialiste, diplomația abia dacă ajută. Rusia înțelege doar limbajul puterii militare
Ministrul de externe al Finlandei, Elina Valtonen, a declarat într-un interviu acordat DW, în marja Adunării Generale a ONU, că diplomația are un efect limitat în relația cu Rusia.
„În fața unei puteri imperialiste precum Rusia, diplomația abia dacă ajută”, a afirmat Valtonen. „Am încercat ani de zile… Nimic nu a funcționat, ei au continuat doar să avanseze”, a adăugat șefa diplomației finlandeze, amintind de războiul Rusiei împotriva Georgiei în 2008 și de agresiunea declanșată asupra Ucrainei încă din 2014.
„Din păcate, se pare că Rusia înțelege doar limbajul puterii militare. Diplomația este bună, dar avem nevoie și de descurajare și apărare credibile pentru a o forța să negocieze și să se implice în discuții diplomatice”, a avertizat Valtonen.
Comentariul vine ca reacție la afirmațiile ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, potrivit căruia NATO și UE ar fi declarat război Rusiei. „Este, desigur, o minciună totală, pentru că Rusia duce război împotriva Ucrainei din 2014. Invazia la scară largă a început acum trei ani și jumătate”, a spus Valtonen.
Oficialul finlandez a subliniat că „lumea știe că președintele Zelenski și Ucraina sunt pregătiți pentru o încetare a focului și pentru negocieri”, în timp ce Rusia continuă să lupte pe front și să atace deliberat civili cu drone și rachete.
Ministrul de externe de la Helsinki a arătat că Finlanda nu și-a făcut niciodată iluzii cu privire la Rusia și a investit constant în apărare și descurajare, fiind conștientă de amenințările potențiale.
„Vedem acum că Rusia nu are doar capacitatea, ci și voința de a amenința practic orice țară din lume care este dedicată democrației și libertății pentru cetățenii săi”, a declarat Valtonen.
Șefa diplomației finlandeze a adăugat că Moscova poartă un război hibrid nu doar în Europa, ci la scară globală: „Toată lumea este îngrijorată de acțiunile Rusiei în Sahel, în Africa de Vest, unde nu doar că sprijină loviturile de stat militare, ci și răspândește dezinformare pentru a destabiliza societăți”, a explicat ministrul finlandez.
