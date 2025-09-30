Miniștrii apărării din România și Polonia au discutat la Varșovia despre apărarea flancului estic prin inițiativele Eastern Sentry și Eastern Flank Watch

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a dat asigurări că niciun membru NATO nu va fi lăsat să se descurce singur în fața provocărilor rusești.

„Rusia vrea să ne testeze hotărârea și să provoace tulburări. Acest lucru este periculos și trebuie să primească un răspuns clar și comun”, a declarat Wadephul în cadrul unei conferințe de presă la Varșovia, alături de omologii săi polonez și francez, Radoslaw Sikorski și Jean-Noel Barrot, informează Deutsche Welle și The Guardian.

NATO va „proteja fiecare centimetru din teritoriul alianței noastre – niciun stat membru nu va fi lăsat singur să facă față acestor amenințări”, a adăugat el.

Înainte de a pleca la Varșovia, ministrul a solicitat un răspuns decisiv și bine gândit la acțiunile Moscovei.

„Suntem uniți, păstrăm calmul și nu ne lăsăm împinși către o escaladare”, a spus el, referindu-se la incidentele cu drone rusești din Polonia și Danemarca.

„În același timp, nu ne îndoim că suntem hotărâți și pregătiți să respingem împreună orice amenințare”, a spus Wadephul.

Reiterarea solidarității între aliați apare după ce Rusia a testat în ultima perioadă vigilența țărilor NATO.

Danemarca a fost bulversată săptămâna trecută de o serie de apariții ale unor drone deasupra aeroporturilor principale și bazelor aeriene militare, care au perturbat traficul aerian și au blocat mii de pasageri. Prim-ministrul Mette Frederiksen a declarat că încălcările spațiului aerian constituie un „război hibrid” și a sugerat că Rusia este responsabilă, conform Politico Europe.

Incidentele, care au avut loc înaintea reuniunii Consiliului European de miercuri de la Copenhaga pentru a discuta despre apărare și Ucraina, au determinat autoritățile daneze să ia măsura dramatică de a închide spațiul aerian al țării pentru dronele civile.

Tot în septembrie, trei avioane de luptă rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, țara baltică fiind nevoită să activeze articolul 4 al Tratatului NATO, la fel ca aliatul său de pe flancul estic, Polonia, ce s-a confruntat la începutul acestei luni cu un roi de drone, patru dintre cele 19 fiind doborâte de forțele aliate.

Și România a căzut pradă acestor tactici ale Moscovei, o dronă a Kremlinului invadând spațiul aerian al țării noastre.

În context, NATO a anunțat lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.

De asemenea, Uniunea Europeană a propus construirea unui „zid european al dronelor”. Propunerea, care cuprinde și un Eastern Flank Watch, a fost anunțată de președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen în discursul său privind Starea Uniunii Europene.

România dorește o finanțare separată pentru acest „zid de drone” de pe flancul estic propus de UE.

Între timp, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut apel la partenerii săi europeni să-și unească forțele pentru a crea un scut comun de apărare aeriană care să-i protejeze împotriva amenințărilor din partea Rusiei.

„Ucraina propune Poloniei și tuturor partenerilor noștri să construim un scut comun complet fiabil împotriva amenințărilor aeriene rusești”, a declarat el într-un discurs adresat Forumului de Securitate de la Varșovia, transmis prin videoconferință.