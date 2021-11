Miniștrii apărării din țările baltice condamnă escaladarea deliberată a atacului hibrid al regimului Belarus: Este o amenințare gravă la adresa securității europene

Vicepreședintele SUA, Kamala Harris, a anunțat joi o cooperare extinsă în domeniul spațiului și al securității cibernetice între Statele Unite și Franța după prima sa întâlnire bilaterală cu președintele francez Emmanuel Macron, care a primit-o la Palatul Élysée.

Harris și Macron au convenit să stabilească un “Dialog cuprinzător SUA-Franța privind spațiul” pentru a spori cooperarea spațială civilă, comercială și de securitate națională, a precizat Casa Albă într-un comunicat.

Vicepreședintele american și președintele francez Emmanuel Macron au deschis joi Forumul pentru pace de la Paris, o inițiativă lansată de Macron în anul 2018, și au participat împreună la evenimentele de comemorare a sfârșitului Primului Război Mondial.

Vizita lui Harris la Forumul pentru pace de la Paris este unul dintre numeroasele gesturi de reconciliere pe care SUA le-a făcut față de cei mai vechi aliați francezi, după ce a izbucnit o dispută diplomatică între Franța, SUA și Australia în legătură cu o nouă alianță indo-pacifică, în urma căreia Australia a renunțat la un important contract francez pentru submarine.

Astfel, al doilea om al administrației Biden, și-a exprimat aprecierea pentru prietenia strânsă și valorile comune dintre Statele Unite și Franța și a întărit angajamentul Statelor Unite de a continua să aprofundeze coordonarea și cooperarea într-o serie de provocări globale, de la securitatea transatlantică la Indo-Pacific și la Sahel.

“Luând act de cei 60 de ani de parteneriat dintre SUA și Franța în domeniul spațial și de importanța crescândă a spațiului în furnizarea de beneficii pentru oamenii din întreaga lume, vicepreședintele Harris și președintele Macron au convenit să stabilească un Dialog cuprinzător SUA-Franța privind spațiul pentru a spori cooperarea spațială civilă, comercială și de securitate națională”, arată sursa citată.

Our alliance with France is our oldest–and among our strongest. Today, I met with President Emmanuel Macron to discuss the shared future of our nations. pic.twitter.com/XZozGgEB9S

— Vice President Kamala Harris (@VP) November 10, 2021