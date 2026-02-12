Miniștrii apărării din NATO vor prioritiza în continuare Ucraina și Flancul Estic, în ciuda accentului pe securitatea în Arctica: Ucraina luptă pentru libertatea și suveranitatea Europei

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a respins luni mai multe dintre concluziile raportului Conferinței de Securitate de la München, subliniind că Statele Unite nu doresc destrămarea NATO sau subminarea alianțelor existente și a ordinii mondiale, ci doar să „echilibreze” modul în care este împărțită povara apărării între aliați.

Whitaker s-a numărat printre cei invitați să vorbească la evenimentul de lansare al raportului care precedă cea de-a 62-a ediție a Conferinței care va avea loc în Bavaria, la finalul săptămânii.

El a „respins complet tot ce tocmai am auzit”, după ce autorii raportului Conferinței de Securitate de la München au avertizat că cea mai mare provocare la adresa ordinii internaționale liberale „vine din interior”, prin schimbarea dramatică a modului în care actuala administrație americană își privește alianțele.

Raportul MSC pune pe masa dezbaterilor una dintre cele mai incerte perspective globale din ultimele opt decenii, și anume că „la mai bine de 80 de ani de la începutul construcției, ordinea internațională postbelică condusă de SUA după 1945 se află acum în curs de destrămare”. Totodată, potrivit raportului, cea mai proeminentă dintre cei care promit să elibereze țara lor de constrângerile ordinii existente și să reconstruiască o națiune mai puternică și mai prosperă este actuala administrație americană, cu președintele Donald Trump portretizat în rolul de „demolator”.

Whitaker insistă însă că Statele Unite nu doresc să demoleze NATO sau să submineze alianțele existente, așa cum sugerează autorii raportului, ci doar să „echilibreze” modul în care este împărțită povara apărării între diferitele state membre NATO, încurajând aliații europeni „să facă mai mult și să fie capabili și puternici, pentru că această forță este cea care garantează pacea”.

„Acesta este primul lucru pe care îl resping; încercăm să facem NATO mai puternică, nu să ne retragem sau să respingem NATO, ci să o facem să funcționeze așa cum a fost concepută: ca o alianță a 32 de aliați puternici și capabili”, a declarat el, potrivit The Guardian.

Whitaker a mai spus că, în privința comerțului, SUA doresc să conteste aranjamentele comerciale „nedrepte” cu Europa, care „s-au transformat în situații în care Europa profită și acumulează un excedent comercial uriaș față de Statele Unite”.

El a adăugat că Statele Unite sunt frustrate de faptul că „există foarte multă discuție și foarte puțină acțiune” în Europa, aliații petrecând mai mult timp discutând problemele decât rezolvându-le.

Whitaker a mai precizat că, în materie de securitate, partenerii europeni trebuie să își majoreze efectiv cheltuielile pentru apărare și să demonstreze că pot „duce la capăt” promisiunile făcute, inclusiv noile obiective de cheltuieli stabilite în cadrul NATO.

Întrebat de ce secretarul american al apărării, Pete Hegseth, va lipsi de la reuniunea ministerială NATO de joi, Whitaker spune că aliații nu ar trebui să citească prea mult în această decizie, deoarece „avem o lume mare și un singur secretar al apărării și un singur secretar de stat, iar aceștia au foarte multe locuri în care trebuie să fie”.

El a afirmat că subsecretarul Elbridge Colby este „persoana perfectă” pentru a discuta strategia de apărare a SUA și viziunea americană asupra Europei „în acest moment și pe termen viitor”, inclusiv pentru a vorbi despre „capabilitățile care ar putea trebui, în cele din urmă, retrase din Europa și înlocuite cu capabilități europene”.

SUA se așteaptă ca Europa „să egalizeze”, întrucât americanii se așteaptă ca aliații europeni să fie mai puternici, să împartă povara securității europene cu Statele Unite și, în cele din urmă, „să preia apărarea convențională a continentului european, împreună cu umbrela nucleară generală a Statelor Unite”.

Ambasadorul SUA la NATO a vorbit și despre viziunea americană asupra Uniunii Europene, glumind că aceasta este „lucrul meu preferat de care să mă plâng… ca răspuns la europenii care se plâng de Statele Unite”.

„Avem nevoie ca UE să simplifice. Noi i-am spune de-reglementare. Voi îi spuneți simplificare. Cum vreți să îi spuneți, va trebui să încurajați formarea capitalului și asumarea de riscuri. Lucrurile acestea sunt pur și simplu în ADN-ul american, iar noi va trebui să le vedem întâmplându-se nu doar în tehnologia de apărare, pe care o cunosc cel mai bine, ci în tehnologie, în general”, a mai afirmat el.

Citiți și “În curs de destrămare”: (Dez)ordinea post-postbelică, “demolatorul” Trump și incertitudinea Europei – negare vs. acceptare a sfârșitului securității garantate de SUA? (raport MSC)

Conferința de Securitate de la München reprezintă cel mai prestigios forum consacrat securității transatlantice și internaționale și a devenit, de la înființarea sa în 1963, o întâlnire esențială anuală pentru comunitatea strategică internațională. MSC s-a transformat într-un forum independent dedicat promovării soluționării pașnice a conflictelor și a cooperării internaționale și dialogului. În plus, față de conferința emblematică anuală din februarie, MSC găzduiește în mod regulat alte evenimente de mare amploare în capitalele din întreaga lume.

De la înființare, Conferințe de Securitate de la München a fost conturată ca o întâlnire esențială pentru comunitatea transatlantică. Cu toate acestea, preconizata absență a vicepreședintelui american JD Vance – după discursul furibund de anul trecut – ilustrează starea dificilă a relațiilor dintre Statele Unite și Europa. Participarea vicepreședintelui SUA, îndeosebi în ultimii 15 ani (de la Joe Biden la Mike Pence și de la Kamala Harris la JD Vance), era o tradiție de la sine înțeleasă. În același timp, secretarul apărării Pete Hegseth va absenta și de la München și de la reuniunea miniștrilor apărării din NATO care are loc cu o zi înainte la Bruxelles, un gest similar fiind înregistrat și de absența secretarului de stat Marco Rubio de la ministeriala de externe a NATO din decembrie anul trecut.

În schimb, secretarul de stat american Marco Rubio va conduce o delegație importantă a SUA la Conferința de securitate de la München pentru a sublinia importanța relațiilor transatlantice în ciuda unei “crize de încredere”, a declarat, luni, Wolfgang Ischinger, veteranul diplomat care prezidează Conferința. La conferință sunt așteptați și peste 50 de membri ai Congresului SUA.

CaleaEuropeană.ro va relata, pentru al nouălea an consecutiv, de la acest important for de dezbateri consacrat securității și apărării la nivel internațional. (Urmăriți aici corespondența premieră CaleaEuropeană.ro de la ediția din 2018, aici corespondența de la ediția din 2019, aici corespondența din 2020, aici relatările din 2021, aici corespondența virtuală din 2022, aici corespondența de la ediția din 2023, aici corespondența din 2024, aici corespondența din 2025 și aici corespondența din 2026).

Anul acesta, corespondența specială CaleaEuropeană.ro este susținută de Optoelectronica 2001 – Excelență în Cercetare și Dezvoltare.