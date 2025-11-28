Miniștrii culturii din UE solicită statelor membre să contribuie la protejarea valorilor europene prin promovarea culturii și a patrimoniului cultural

Reprezentanții statelor membre ale UE au convenit asupra poziției Consiliului cu privire la un regulament de prevenire și combatere a abuzului sexual asupra copiilor.

Odată adoptată, noua lege va introduce obligația întreprinderilor digitale de a preveni diseminarea de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și ademenirea copiilor.

Potrivit unui comunicat al Consiliului UE, autoritățile naționale competente vor avea puterea de a obliga întreprinderile să elimine conținuturi și să blocheze accesul la acestea sau – în cazul motoarelor de căutare – să dezindexeze rezultatele căutării. Regulamentul instituie, de asemenea, o nouă agenție a UE, Centrul UE privind abuzul sexual asupra copiilor, pentru a sprijini statele membre și furnizorii online în eforturile de punere în aplicare a legii.

„În fiecare an, sunt partajate milioane de fișiere care redau abuzuri sexuale asupra copiilor. Iar în spatele fiecărei imagini și al fiecărui videoclip se află un copil care a fost supus celui mai sinistru și îngrozitor abuz. Acest lucru este complet inacceptabil. Prin urmare, mă bucur că statele membre au convenit în cele din urmă asupra unei căi de urmat care cuprinde o serie de obligații pentru furnizorii de servicii de comunicații în ceea ce privește combaterea diseminării de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor”, a transmis Peter Hummelgaard, ministrul danez al justiției.

Evaluarea și atenuarea riscurilor

În temeiul noilor norme, furnizorii de servicii online vor trebui să evalueze riscul ca serviciile lor să fie utilizate în mod abuziv pentru diseminarea de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor sau pentru ademenirea copiilor. Pe baza acestei evaluări, vor trebui să pună în aplicare măsuri de atenuare pentru a contracara riscul respectiv. Astfel de măsuri ar putea include punerea la dispoziție a unor instrumente care să le permită utilizatorilor să raporteze abuzurile sexuale online asupra copiilor, să controleze ce conținuturi care îi privesc sunt partajate cu alții și instituirea unor setări de confidențialitate implicite pentru copii.

Statele membre vor desemna autorități naționale („autorități de coordonare și alte autorități competente”) care au răspunderea de a aprecia aceste evaluări ale riscurilor și măsuri de atenuare, având posibilitatea de a obliga furnizorii să întreprindă măsuri de atenuare. În caz de neconformitate, furnizorii ar putea face obiectul unor penalități cu titlu cominatoriu.

Categorii de risc

Consiliul introduce trei categorii de risc pentru serviciile online. Pe baza unui set de criterii obiective (de exemplu, tipul acestuia), un serviciu va fi clasificat ca prezentând un risc ridicat, mediu sau scăzut. Pornind de la această clasificare, autoritățile pot obliga furnizorii de servicii online clasificați în categoria cu risc ridicat să contribuie la dezvoltarea de tehnologii dedicate atenuării riscurilor legate de serviciile lor.

Asistență pentru victime

Întreprinderile online trebuie să ofere asistență victimelor care cer ca materialele care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor care le înfățișează să fie eliminate sau ca accesul la astfel de materiale să fie dezactivat. În acest scop, victimele pot solicita, de asemenea, sprijin din partea Centrului UE. Centrul UE va verifica, de exemplu, dacă întreprinderile implicate au eliminat sau au dezactivat accesul la materialul (materialele) pe care o victimă dorește să îl (le) șteargă.

Activitățile de voluntariat ale furnizorilor

Consiliul dorește, de asemenea, să permanentizeze o măsură în prezent temporară care le permite întreprinderilor să își scaneze – în mod voluntar – serviciile în căutarea materialelor care conțin abuz sexual asupra copiilor. În prezent, furnizorii de servicii de mesagerie, de exemplu, pot verifica în mod voluntar conținutul partajat pe platformele lor în căutarea de materiale online care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor și pot raporta și elimina astfel de conținuturi. Acest lucru este permis datorită unei derogări de la anumite norme specifice sectorului comunicațiilor electronice. Deși această derogare urmează să expire la 3 aprilie 2026, în conformitate cu poziția Consiliului, ea va continua să se aplice.

Centrul UE

Noua lege prevede înființarea unei noi agenții a UE, Centrul UE privind abuzul sexual asupra copiilor, pentru a sprijini punerea în aplicare a regulamentului.

Centrul UE va evalua și va prelucra informațiile transmise de furnizorii online cu privire la materialele care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor identificate în cadrul serviciilor și va crea, va întreține și va opera o bază de date pentru rapoartele care îi sunt transmise de furnizori. În același timp, va sprijini autoritățile naționale la evaluarea riscului ca serviciile să fie utilizate pentru răspândirea de materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor.

Centrul este, de asemenea, responsabil de schimbul de informații între întreprinderi, pe de o parte, și Europol și organismele naționale de aplicare a legii, pe de altă parte. În plus, va crea o bază de date cu indicatori de abuz sexual asupra copiilor, pe care întreprinderile o pot utiliza pentru activitățile lor voluntare.

Poziția Consiliului nu prevede amplasarea Centrului UE; acest lucru va fi decis împreună cu Parlamentul European în cadrul unei proceduri separate.

Pe baza acordului de astăzi, Consiliul poate începe negocierile cu Parlamentul European în vederea ajungerii la un acord cu privire la regulamentul final. Parlamentul European și-a adoptat poziția în luna noiembrie 2023.