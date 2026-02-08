Miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei spun că dialogul cu SUA este benefic, dar rezultatele rămân incerte: „Criza nu s-a încheiat și încă nu avem o soluție”

Miniștrii de externe danez, Lars Lokke Rasmussen, și groenlandez, Vivian Motzfeldt, au declarat sâmbătă că dialogul cu Statele Unite privind Groenlanda este benefic, însă rezultatele acestor discuții rămân incerte, relatează Reuters și AFP.

„Mă întorc acasă după un scurt sejur de 18 ore în Groenlanda, cu ocazia deschiderii noului consulat canadian din Nuuk. Am mai fost aici de multe ori, însă niciodată până acum nu am simțit o apropiere atât de puternică între Groenlanda și Danemarca și între popoarele noastre. Să construim mai departe pe această bază, odată ce, sperăm, vom avea pe deplin sub control actuala criză de politică externă”, a scris ministrul danez de externe, pe Facebook.

Canada a deschis vineri un consulat în Nuuk, semnalând sprijinul acordat groenlandezilor zguduiți de amenințările președintelui Donald Trump privind suveranitatea, încercând în același timp să evite un conflict cu Washingtonul, scrie Politico Europe.

Misiunea era în curs de desfășurare cu mult înainte de amenințările lui Trump. Ministrul afacerilor externe, Anita Anand, a calificat-o drept esențială pentru strategia Canadei în Arctica, în contextul în care Ottawa încearcă să gestioneze relația cu SUA înaintea negocierilor comerciale iminente.

Miniștrii de externe groenlandez, Vivian Motzfeldt, a declarat că, deși este pozitiv faptul că discuțiile cu SUA sunt în curs de desfășurare, acestea nu au ajuns încă acolo unde Groenlanda își dorește și este prea devreme să se prezică unde vor duce acestea, informează Agerpres.

„Nu am ajuns încă acolo unde vrem să ajungem. Va fi un drum lung de parcurs, așa că unde vom ajunge în cele din urmă este prea devreme să spunem”, a explicat Motzfeldt la o conferință de presă comună la Nuuk cu omologii săi danez și canadian.

La rândul său, șeful diplomației daneze a declarat sâmbătă că situația s-a ameliorat cu Statele Unite în ceea ce privește dorința președintelui Donald Trump de a achiziționa Groenlanda, dar că această criză „nu s-a încheiat”.

„Criza nu s-a încheiat și încă nu avem o soluție. Suntem într-o poziție mult mai bună acum decât eram în urmă cu câteva săptămâni”, a declarat ministrul la conferința de presă.

Săptămâna trecută, emisarul special al Statelor Unite pentru Groenlanda a prezentat elementele-cheie ale unei propuneri americane adresate Danemarcei privind viitorul statut de securitate al Groenlandei, care include posibilitatea înființării unor noi baze militare, extinderea libertății operaționale a SUA și desfășurarea unui sistem de apărare antirachetă de tip „Dom de Aur” deasupra insulei arctice.

Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au convenit, la Forumul Economic Mondial de la Davos, premisele unui acord privind securitatea arctică.

Potrivit lui Trump, soluția aflată în discuție ar avea beneficii largi, el precizând că „această soluție, dacă va fi finalizată, va fi una excelentă pentru Statele Unite ale Americii și pentru toate statele NATO”.