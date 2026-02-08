INTERNAȚIONAL
Miniștrii de externe ai Danemarcei și Groenlandei spun că dialogul cu SUA este benefic, dar rezultatele rămân incerte: „Criza nu s-a încheiat și încă nu avem o soluție”
Miniștrii de externe danez, Lars Lokke Rasmussen, și groenlandez, Vivian Motzfeldt, au declarat sâmbătă că dialogul cu Statele Unite privind Groenlanda este benefic, însă rezultatele acestor discuții rămân incerte, relatează Reuters și AFP.
„Mă întorc acasă după un scurt sejur de 18 ore în Groenlanda, cu ocazia deschiderii noului consulat canadian din Nuuk. Am mai fost aici de multe ori, însă niciodată până acum nu am simțit o apropiere atât de puternică între Groenlanda și Danemarca și între popoarele noastre. Să construim mai departe pe această bază, odată ce, sperăm, vom avea pe deplin sub control actuala criză de politică externă”, a scris ministrul danez de externe, pe Facebook.
Canada a deschis vineri un consulat în Nuuk, semnalând sprijinul acordat groenlandezilor zguduiți de amenințările președintelui Donald Trump privind suveranitatea, încercând în același timp să evite un conflict cu Washingtonul, scrie Politico Europe.
Misiunea era în curs de desfășurare cu mult înainte de amenințările lui Trump. Ministrul afacerilor externe, Anita Anand, a calificat-o drept esențială pentru strategia Canadei în Arctica, în contextul în care Ottawa încearcă să gestioneze relația cu SUA înaintea negocierilor comerciale iminente.
Miniștrii de externe groenlandez, Vivian Motzfeldt, a declarat că, deși este pozitiv faptul că discuțiile cu SUA sunt în curs de desfășurare, acestea nu au ajuns încă acolo unde Groenlanda își dorește și este prea devreme să se prezică unde vor duce acestea, informează Agerpres.
„Nu am ajuns încă acolo unde vrem să ajungem. Va fi un drum lung de parcurs, așa că unde vom ajunge în cele din urmă este prea devreme să spunem”, a explicat Motzfeldt la o conferință de presă comună la Nuuk cu omologii săi danez și canadian.
La rândul său, șeful diplomației daneze a declarat sâmbătă că situația s-a ameliorat cu Statele Unite în ceea ce privește dorința președintelui Donald Trump de a achiziționa Groenlanda, dar că această criză „nu s-a încheiat”.
„Criza nu s-a încheiat și încă nu avem o soluție. Suntem într-o poziție mult mai bună acum decât eram în urmă cu câteva săptămâni”, a declarat ministrul la conferința de presă.
Săptămâna trecută, emisarul special al Statelor Unite pentru Groenlanda a prezentat elementele-cheie ale unei propuneri americane adresate Danemarcei privind viitorul statut de securitate al Groenlandei, care include posibilitatea înființării unor noi baze militare, extinderea libertății operaționale a SUA și desfășurarea unui sistem de apărare antirachetă de tip „Dom de Aur” deasupra insulei arctice.
Donald Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au convenit, la Forumul Economic Mondial de la Davos, premisele unui acord privind securitatea arctică.
Potrivit lui Trump, soluția aflată în discuție ar avea beneficii largi, el precizând că „această soluție, dacă va fi finalizată, va fi una excelentă pentru Statele Unite ale Americii și pentru toate statele NATO”.
INTERNAȚIONAL
Ucraina impune sancțiuni persoanelor și companiilor implicate în industria de apărare a Rusiei și în activități financiare, inclusiv celor care ajută Moscova să eludeze sancțiunile UE și SUA
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat decrete prin care a impus sancțiuni împotriva a 66 de persoane fizice și 62 de entități juridice, măsurile vizând cetățeni și rezidenți ai Rusiei, Hong Kongului, Kârgâzstanului și Emiratelor Arabe Unite, potrivit unui comunicat al președinției Ucrainei.
Primul decret vizează limitarea capacităților industriei de apărare a Rusiei. În total, acesta vizează 24 de persoane fizice și 27 de persoane juridice. Printre acestea se numără companii care furnizează bunuri utilizate la fabricarea de componente pentru rachete și drone rusești, pe care Rusia le-a utilizat, printre altele, în timpul unui atac asupra Ucrainei în noaptea de sâmbătă.
„Fără componente străine, o astfel de producție ar fi imposibilă. De aceea, este esențial să se continue consolidarea presiunii în acest sens”, se arată în comunicatul citat.
Al doilea decret vizează infrastructura financiară a Moscovei și, în mod specific, pe cei care ajută Rusia să eludeze sancțiunile impuse de Ucraina, Uniunea Europeană și Statele Unite. Acesta se aplică unui număr de 42 de persoane fizice și 35 de persoane juridice.
Acest pachet include, printre altele, ecosistemul rețelei de criptomonede A7, prin intermediul căreia se efectuează plăți pentru furnizarea de componente utilizate în producția de rachete rusești. De asemenea, au fost impuse sancțiuni Asociației dezvoltatorilor și utilizatorilor de tehnologii care susțin piața criptomonedelor din Rusia și acumularea industrială de monedă virtuală (minare). Măsurile vizează, de asemenea, furnizorii de servicii de plată, proprietarii de criptomonede și bursele de criptomonede.
Unele dintre aceste decizii vor fi incluse în cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene, care se află deja în etapa finală și ar putea fi adoptat până la sfârșitul acestei luni.
Comisia Europeană a propus vineri cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care extinde restricțiile asupra sectorului energetic, băncilor, bunurilor și serviciilor rusești.
Al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei include o interdicție totală a serviciilor maritime pentru petrolul brut rusesc și vizează încă 43 de nave care fac parte din așa-numita flotă fantomă. Acesta adaugă interdicții privind furnizarea de servicii de întreținere și alte servicii pentru tancurile de GNL și spărgătoarele de gheață, pentru a afecta și mai mult proiectele de export de gaze naturale — o măsură care le-ar împiedica să utilizeze porturile europene.
Propunerea Comisiei vine în urma unei runde de negocieri trilaterale între negociatorii ucraineni, americani și ruși, care au avut loc săptămâna aceasta la Abu Dhabi, unde Ucraina și Rusia au convenit să facă schimb de 314 prizonieri de război.
ENERGIE
Ministrul Energiei, întrevedere cu omologul ucrainean: Interconectările România–Ucraina trebuie operate în condiții de maximă siguranță
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avut sâmbătă o întrevedere cu omologul său ucrainean, Denys Shmyhal, în cadrul căreia cei doi au discutat despre cooperarea energetică.
„Astăzi, pe teren, la granița cu Ucraina. Acolo unde lucrurile se văd altfel decât din documente.În acest context, m-am întâlnit cu Denys Shmyhal, ministrul Energiei din Ucraina, pentru că, indiferent de granițe, conflicte sau vremuri, oamenii trebuie să aibă energie. Simplu. Fără excepții”, a scris Bogdan Ivan, pe Facebook.
Bogdan Ivan a subliniat că poziția României este una fermă, arătând că interconectările dintre România și Ucraina trebuie operate în condiții de maximă siguranță, inclusiv în situații de urgență.
Totodată, ministrul a precizat că România își exercită rolul în rețeaua europeană ENTSO-E, sprijinind Ucraina fără a afecta funcționarea Sistemului Energetic Național, și a reafirmat că protejarea consumatorilor români rămâne o prioritate în orice decizie de operare.
„Ucraina face eforturi continue pentru a menține funcționarea sistemului energetic în condiții extrem de dificile și pentru a rămâne conectată la rețeaua europeană. Cooperarea regională și coordonarea tehnică sunt esențiale pentru stabilitate, de ambele părți ale graniței”, a spus Bogdan Ivan.
El a mai precizat că a adus la aceeași masă Transelectrica, prin colegul său Ștefăniță Munteanu, pentru a aborda punctual subiectele privind continuitatea și echilibrul rețelei, inclusiv fluxurile transfrontaliere.
„Alături de mine s-a aflat și domnul deputat Eugen Bejinariu. România ajută. Responsabil, cu infrastructură care funcționează și cu atenție permanentă la propria securitate energetică”, a concluzionat ministrul Energiei.
ROMÂNIA
Nicușor Dan: Vom decide participarea la prima reuniune a Consiliului Păcii după discuții cu SUA; România dorește “să adere în condițiile revizuirii Cartei”
Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, într-o postare pe Facebook, că a primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie, subliniind că autoritățile române analizează în acest moment condițiile în care țara noastră ar putea lua parte la eveniment.
„Am primit invitația de a participa la prima reuniune a Consiliului de Pace, care va avea loc la Washington, în data de 19 februarie”, a declarat șeful statului.
Nicușor Dan a reiterat poziția României față de inițiativa americană, arătând că Bucureștiul sprijină demersurile Washingtonului în direcția stabilității și păcii internaționale. „Așa cum am mai spus-o, România salută eforturile Administrației SUA de promovare a păcii”, a afirmat președintele.
Șeful statului a precizat că, după primirea invitației luna trecută, autoritățile române au inițiat discuții cu partea americană pentru a clarifica implicațiile juridice ale unei eventuale aderări. „De la primirea invitației de a ne alătura Consiliului de Pace, luna trecută, România a demarat un proces de consultări cu Statele Unite pentru a clarifica în ce măsură anumite prevederi ale Cartei Consiliului de Pace pot fi revizuite sau interpretate astfel încât să fie pe deplin compatibile cu obligațiile internaționale deja asumate de statul român”, a spus Nicușor Dan.
Potrivit președintelui, participarea României la reuniunea din 19 februarie nu este încă decisă și va depinde de rezultatul acestor discuții.
„Decizia privind participarea României la evenimentul din 19 februarie va fi luată în urma discuțiilor cu partenerii americani cu privire la formatul întâlnirii față de țări ca România, care nu sunt membre în acest moment ale Consiliului, dar își doresc să adere în condițiile revizuirii Cartei”, a declarat șeful statului.
Anterior, surse oficiale au declarat pentru CaleaEuropeană.ro că președintele Nicușor Dan ia în calcul posibilitatea participării la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace.
Carta fondatoare a Consiliului pentru Pace în Gaza înființat la propunerea președintelui american Donald Trump a fost semnată, pe 22 ianuarie, la Forumul Economic Mondial de la Davos, cu Bulgaria și Ungaria fiind singurele țări din Uniunea Europeană care au semnat documentul.
De asemenea, premierul maghiar Viktor Orban a anunţat sâmbătă că va merge la Washington „în două săptămâni” pentru a participa la reuniunea inaugurală a Consiliului.
Mai multe țări ale UE au declinat oferta lui Trump, în vreme ce Polonia și România au afirmat că au demarat analize interne privind implicațiile acestei decizii asupra obligațiilor internaționale ale celor două țări, respectiv Carta ONU, Tratatul Uniunii Europene și decizii ale UE în materie de politică externă și de securitate comună.
Șeful statului român a declanșat un aprofundat proces de analiză al conținutului și implicațiilor Cartei Consiliului pentru Pace în Gaza, unde România a fost invitată să se alăture de președintele american Donald Trump. În același timp, Nicușor Dan a salutat inițiativa omologului american.
Cel mai recent, Italia a refuzat participarea la acest format, invocând un „obstacol constituțional insurmontabil”. Constituția Italiei nu permite aderarea la o organizație condusă de un singur lider, a subliniat ministrul de externe Antonio Tajani, în timp ce premierul Giorgia Meloni s-a întâlnit la Milano cu vicepreședintele american J.D. Vance în marja ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă de la Cortina d’Ampezzo.
De la Bruxelles, Uniunea Europeană are îndoieli serioase cu privire la o serie de elemente din statutul Consiliului pentru Pace, legate de domeniul său de aplicare, de guvernanță și de compatibilitatea sa cu Carta ONU.
