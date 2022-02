Miniștrii de externe ai României și Marii Britanii au discutat despre sancționarea acțiunilor Rusiei și un nou nivel de ambiție pentru Parteneriatul Strategic bilateral

Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a avut, marţi, o convorbire telefonică cu omologul britanic, Liz Truss, cei doi oficiali condamnând “ferm” recunoaşterea de către Federaţia Rusă a “independenţei” autoproclamatelor republici separatiste din Doneţk şi Luhansk, părţi componente ale Ucrainei, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Totodată, Aurescu şi Truss au subliniat încălcarea “flagrantă” a dreptului internaţional, a suveranităţii şi integrităţii teritoriale ale acestei ţări de către Federaţia Rusă, alături de obligaţiile care îi revin în calitate de semnatar al Acordurilor de la Minsk.

Ministrul Aurescu a prezentat omologului britanic poziţia României potrivit căreia comunitatea internaţională “trebuie să sancţioneze ferm, imediat şi coordonat acţiunile Federaţiei Ruse, ca răspuns faţă de ultimele evoluţii, dar şi ca modalitate de a descuraja acţiuni viitoare de destabilizare a situaţiei din regiune”. De asemenea, cei doi miniştri au fost de acord asupra importanţei susţinerii “puternice” a Ucrainei de către comunitatea internaţională, inclusiv prin măsuri pentru creşterea rezilienţei acestui stat.

Totodată, şeful diplomaţiei române s-a referit la necesitatea consolidării în continuare, de o manieră coerentă şi unitară, a posturii aliate de descurajare şi apărare pe flancul estic, inclusiv în sudul său, la Marea Neagră.

Cei doi miniştri au discutat despre crearea grupului de luptă NATO din România. Ei au agreat continuarea contactelor bilaterale strânse şi a cooperării la nivel aliat în vederea adaptării răspunsului NATO şi al statelor aliate la actualele evoluţii de securitate, inclusiv prin crearea grupului de luptă în România.

Potrivit MAE, secretarul de stat britanic Liz Truss a apreciat poziţionarea fermă a României faţă de evoluţiile actuale din vecinătatea sa şi a fost de acord cu necesitatea consolidării angajamentului colectiv pentru securitatea aliaţilor de pe flancul estic al NATO.

Important calls on Ukraine with allies @GLandsbergis @WBHoekstra @JanLipavsky and @BogdanAurescu. We agreed Russia’s disregard for international law will be met with severe costs.

🇱🇹🇳🇱🇨🇿🇷🇴 and 🇬🇧 are unified in our response and are adopting coordinated escalatory sanctions.

— Liz Truss (@trussliz) February 22, 2022