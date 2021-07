Miniștrii de externe ai Ucrainei și Poloniei susțin că Nord Stream 2 amenință Ucraina și Europa Centrală pe plan politic, militar și energetic

(Left) © The White House; (Right) © President of Ukraine/ Official Website

Casa Albă a anunțat oficial că președintele SUA, Joe Biden, îl va primi pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, la data de 30 august, potrivit comunicatului oficial. „Vizita va afirma sprijinul neclintit al Statelor Unite pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în fața agresiunii continue a Rusiei în Donbas și Crimeea”, mai transmite comunicatul de la Casa Albă. De asemenea, președintele SUA a reiterat importanța cooperării strânse în domeniul securității energetice, precum și sprijinul administrației prezidențiale americare pentru eforturile președintelui Zelenski de a combate corupția și de a pune în aplicare o agendă de reforme bazată pe valorile „noastre” democratice comune. Preşedintele american Joe Biden l-a invitat la Casa Albă pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski în urmă cu o lună. În ultima jumătate de an, Joe Biden l-a asigurat, deseori, pe președintele Ucrainei de sprijinul SUA pentru suveranitatea sa teritorială: „SUA nu acceptă şi nu vor accepta niciodată anexarea de către Rusia a peninsulei şi vor fi alături de Ucraina împotriva acţiunilor agresive ale Rusiei.” Continue Reading