Miniștrii de externe ai UE se reunesc luni la Bruxelles. Războiul din Ucraina și tensiunile din Orientul Mijlociu, subiecte pe agenda CAE

Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
Miniștrii de externe ai statelor membre se reunesc luni, 16 martie, la Bruxelles, în cadrul unei noi reuniuni a Consiliului Afaceri Externe, prezidată de Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, informează un comunicat oficial al Consiliului.

Pe agenda discuțiilor se află mai multe subiecte majore, printre care situația din Orientul Mijlociu, războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina și relațiile UE cu vecinătatea sudică.

Miniștrii vor analiza evoluțiile de pe frontul din Ucraina și continuarea sprijinului european pentru Kiev. Ministrul afacerilor externe de la Kiev va avea o intervenție de la distanță.


Pe lângă situația militară și de securitate, statele membre vor aborda și continuarea sprijinului militar al UE pentru Ucraina, precum și coordonarea eforturilor de solidaritate la nivel european.

Situația din Orientul Mijlociu reprezintă, de asemenea, un alt punct central al reuniunii.

Miniștrii vor discuta consecințele regionale ale conflictului izbucnit între United States, Israel și Iran, precum și impactul acestuia asupra stabilității întregii regiuni. Discuțiile au loc în contextul consultărilor recente dintre miniștrii de externe ai UE și al poziției exprimate de Uniunea Europeană privind necesitatea evitării unei escaladări suplimentare a tensiunilor.

Întreaga bază industrială de apărare a Iranului, aproape de ”distrugere completă”. Hegseth: Ne asigurăm că nu mai au capacitatea de a fabrica alte rachete
Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este foto jurnalist, câștigătoare a Premiul Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana urmează în prezent programul de master ”Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. Pasionată de promovarea valorilor europene, Diana este parte a comunității Model European Union, cea mai amplă simulare la nivel european a procesului decizional din cadrul Uniunii Europene.

