Miniștrii de externe Bogdan Aurescu și Luigi Maio au agreat modernizarea Declarației Comune de Parteneriat Strategic dintre România și Italia

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut miercuri consultări politice cu ministrul afacerilor externe italian Italiene Luigi Di Maio, în cadrul vizitei oficiale pe care o efectuează la Roma, la invitația omologului său, context în care șeful diplomației române a propus modernizarea Declarației Comune de parteneriat strategic dintre România și Italia, propunere agreată de șeful diplomației italiene.

Discuțiile celor doi șefi ai diplomațiilor s-au derulat într-o atmosferă deschisă și au fost substanțiale, reflectând pe deplin angajamentul ambelor părți pentru un dialog aprofundat, în spiritul Parteneriatului Strategic între România și Italia, încheiat în 1997 și ridicat la nivel de Parteneriat Strategic Consolidat în 2008, informează Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

Astfel, discuțiile au vizat, în principal, modalitățile concrete de consolidare și diversificare a cooperării bilaterale dintre România și Italia, în plan politic, economic și sectorial – în domenii precum afacerile interne, justiția, munca și protecția socială, securitatea și apărarea.

Astfel, ministrul Bogdan Aurescu a exprimat dorința părții române de aprofundare a parteneriatului strategic și de coordonare mai strânsă în domeniul afacerilor europene și nu numai. A propus, iar omologul italian a agreat, modernizarea Declarației Comune de parteneriat strategic adoptată în anul 2008, precum și inventarierea mecanismelor și instrumentelor subsumate acestuia, dar și intensificarea pregătirilor pentru o nouă reuniune comună a celor două Guverne, care să aibă loc în a doua parte a acestui an, în funcție și de condițiile pandemice.

“România și Italia au o excelentă relație de Parteneriat Strategic Consolidat, pe care dorim să o dezvoltăm, să o adaptăm și calibrăm la noile realități în plan bilateral și european. De aceea, am convenit cu domnul ministru Di Maio că vom începe să lucrăm, pe de-o parte, pentru actualizarea Declarației de Parteneriat Strategic, adoptată în anul 2008, și, în același timp, pentru a vedea exact care sunt mecanismele din cadrul acestei Declarații care pot să fie mai bine puse în valoare din punct de vedere al activităților practice. În același timp, am convenit să începem să lucrăm mai intens pentru pregătirea, în a doua parte a acestui an, a unei noi ședințe comune a guvernelor noastre“, a afirmat Aurescu, în cursul unei conferințe comune de presă.

De cealaltă parte, Luigi Di Maio a remarcat că Italia “rămâne al doilea cel mai important partener comercial al României”. Schimburile comerciale dintre cele două țări s-au apropiat, în 2020, de valoarea de peste 13,8 miliarde de euro, adică aproape de maximul istoric din 2019, când a fost înregistrat 15,65 miliarde de euro schimburi.

De asemenea, cei doi șefi ai diplomațiilor au discutat aspectele de interes din perspectiva importanței deosebite pe care comunitatea românilor din Italia o are în ansamblul relației bilaterale. Ministrul Bogdan Aurescu a subliniat rolul de liant între cele două societăți pe care îl are comunitatea românească din Italia – cea mai numeroasă comunitate străină din Italia și cea mai mare comunitate românească din afara granițelor țării – foarte bine integrată în societatea italiană. La rândul său, ministrul italian de externe a exprimat aprecieri deosebite pentru comunitatea românească din Italia și contribuția sa la economia și societatea țării gazdă.

În cadrul consultărilor, șeful diplomației române a apreciat importanța dialogului politic la nivel înalt între România și Italia și a făcut referire la oportunitățile pe palier economic și sectorial ce pot fi fructificate în relația bilaterală în noul context, inclusiv în domenii în care cooperarea s-a dovedit esențială pe fondul pandemiei de COVID-19, în paralel cu continuarea și intensificarea cooperării în celelalte domenii sectoriale. A salutat faptul că în 2020 nivelul schimburilor comerciale a ajuns la aproape 14 miliarde de euro și a fost agreată necesitatea intensificării efortului pentru atingerea întregului potențial pe acest palier.

Totodată, ministrul Bogdan Aurescu a reiterat, în cadrul discuției, obiectivele României legate de aderarea la OCDE și la spațiul Schengen și a adresat mulțumiri Italiei pentru sprijinul constant acordat României în aceste dosare, pe care, de altfel, ministrul Di Maio l-a reconfirmat cu prilejul discuțiilor.

Totodată, cei doi miniștri au abordat pe larg în discuții și o serie de dosare ale agendei europene curente, cu accent pe cooperarea la nivel UE în combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și creșterea rezilienței Uniunii, viitoarele dezbateri din cadrul Conferinței privind viitorul Europei, implementarea măsurilor vizând redresarea economică, politica de extindere a Uniunii, precum și revitalizarea Parteneriatului Estic. Pe aceste teme, cele două părți au constatat convergența de poziții, ceea ce constituie premisa unor acțiuni comune sau coordonate viitoare.

Șeful diplomației române a evidențiat, totodată, faptul că România și Italia împărtășesc același interes de consolidare a Uniunii Europene și că viitoarele dezbateri din cadrul Conferinței privind viitorul Europei prezintă oportunitatea avansării gândirii strategice asupra posibilelor modalități de întărire a rezilienței strategice interne a UE pe baza „lecțiilor învățate” din actuala criză, dar și de reîntoarcere la Agenda Strategică a UE și la implementarea ei. În acest context, ministrul Aurescu a prezentat proiectul Centrului Euro-Atlantic pentru reziliență, inițiat de România, proiect primit cu interes de către omologul italian, și a invitat experți italieni să se alăture Centrului.

În cadrul consultărilor, a fost reconfirmat, de asemenea, faptul că România și Italia susțin întărirea rolului NATO și a componentei de descurajare și apărare, inclusiv pe Flancul Estic.

Totodată, în cadrul discuțiilor au fost examinate și alte dosare de interes comun, cum ar fi evoluțiile din Vecinătatea Sudică și Mediterana de Est, relațiile UE-Turcia și UE-Rusia, Pactul UE privind migrația și azilul.

Ministrul Di Maio a mulțumit din nou României, cu prilejul consultărilor, pentru solidaritatea arătată de România anul trecut, în prima etapă a pandemiei, prin trimiterea unei echipe medicale românești pentru a ajuta medicii italieni în lupta contra coronavirusului.

De asemenea, ministrul Di Maio a acceptat cu plăcere invitația omologului său român de a efectua o vizită în România în pregătirea ședinței comune de guvern din acest an.