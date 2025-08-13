Miniștrii de externe din 19 state ale UE condamnă noile reguli impuse de Israel ONG-urilor umanitare din Gaza

Miniștri de externe din 27 de state occidentale, printre care 19 țări din Uniunea Europeană, au avertizat marți că noile cerințe de înregistrare impuse de Israel organizațiilor umanitare care activează în Teritoriile Palestiniene Ocupate riscă să înrăutățească dramatic situația din Gaza, unde foametea face ravagii.

Potrivit Națiunilor Unite, regulile adoptate în martie și care urmează să intre în vigoare la începutul lunii septembrie presupun proceduri birocratice suplimentare pentru organizațiile ce livrează ajutor umanitar și ar putea duce la radierea majorității ONG-urilor internaționale până pe 9 septembrie, informează Politico.

„Suferința umanitară din Gaza a atins niveluri de neimaginat. Foametea se petrece sub ochii noștri. Este nevoie urgentă de acțiune pentru a opri și inversa procesul de înfometare”, se arată în declarația semnată de miniștrii de externe din Australia, Belgia, Canada, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Japonia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Norvegia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția și Marea Britanie. La document și-au pus semnătura și Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, precum și comisarii europeni Dubravka Šuica și Hadja Lahbib.

„Spațiul umanitar trebuie protejat, iar ajutorul nu trebuie niciodată politizat. Totuși, din cauza noilor cerințe restrictive pentru înregistrare, organizațiile internaționale esențiale ar putea fi obligate să părăsească în curând Teritoriile Palestiniene Ocupate, ceea ce ar agrava și mai mult situația umanitară”, continuă declarația.

Semnatarii cer guvernului israelian să autorizeze toate transporturile de ajutor internațional, să deblocheze activitatea organizațiilor umanitare și să ia măsuri „imediate, permanente și concrete” pentru a facilita accesul în siguranță, la scară largă, pentru ONU, ONG-urile internaționale și partenerii umanitari. În plus, toate punctele de trecere și rutele disponibile ar trebui folosite pentru a permite intrarea unui flux masiv de ajutoare, inclusiv hrană, produse nutriționale, adăpost, combustibil, apă potabilă, medicamente și echipamente medicale. Declarația subliniază că forța letală nu trebuie folosită la locurile de distribuție, iar civilii, lucrătorii umanitari și personalul medical trebuie protejați.

Documentul exprimă recunoștință față de Statele Unite, Qatar și Egipt pentru eforturile de mediere și cere un armistițiu care să pună capăt războiului, eliberarea ostaticilor și intrarea neîngrădită a ajutorului umanitar în Gaza pe cale terestră.

Conflictul din Gaza a izbucnit în octombrie 2023, după atacul surpriză al Hamas asupra sudului Israelului, soldat cu peste 1.000 de morți. De atunci, mare parte din infrastructura din enclavă a fost distrusă, iar restricțiile tot mai severe asupra ajutorului umanitar au dus la o creștere alarmantă a deceselor cauzate de foamete și malnutriție. Autoritățile locale, care includ în estimări și combatanți, au înregistrat peste 60.000 de morți, dintre care mulți sunt femei și copii.

Miniștrii de externe ai Austriei, Bulgariei, Croației, Cehiei, Germaniei, Ungariei, Poloniei și României nu au semnat declarația de marți.