Miniștrii de Externe din NATO pregătesc summitul de la Ankara. Oana Țoiu: De la București la Helsingborg, aceeași convingere că trebuie să consolidăm cooperarea pe întreg flancul estic al NATO

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, și omologii săi din celelalte țări membre ale NATO pregătesc summitul Alianței de la Ankara, ce va avea loc în luna iulie, în cadrul unei reuniuni care ale loc în Suedia, prima pe care statul nordic o găzduiește de când a renunțat la neutralitatea seculară ca urmare a războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Am ajuns în Suedia, la întâlnirea miniștrilor afacerilor externe NATO. O premieră semnificativă: Suedia, cel mai nou aliat al nostru, găzduiește pentru prima dată o reuniune ministerială a NATO! Un semn clar că aderarea Suediei consolidează Alianța noastră. După ce am fost primiți aseară la Palatul Sofiero de Majestățile Lor Regele și Regina Suediei și de premierul Ulf Kristersson, am început deja discuțiile din prima reuniune ministerială NATO găzduită vreodată de Suedia, cel mai nou aliat al nostru. La masă suntem miniștrii de externe ai celor 32 de state aliate, Secretarul General Mark Rutte, Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio. Pregătim Summit-ul NATO de la Ankara, din iulie și azi discutăm și despre Flancul Estic și nevoia unei o industrii de apărare transatlantice solide, presiune crescută asupra Rusiei”, a subliniat Oana Țoiu în mesaje publicate pe platformele de socializare Facebook și X.

Reuniunea ministerială se desfășoară la scurtă distanță după ce Bucureștiul a fost gazda summitului B9, care s-a desfășurat în format extins, cu participarea liderilor din țările nordice, la finalul căruia a fost adoptată declarația finală ce cuprinde conceptul „NATO 3.0”, ce s-ar putea regăsi în declarația finală de la Ankara.

„La recentul summit B9 de la București, alături de aliații noștri nordici, ne-am reafirmat angajamentul comun de a consolida cooperarea în domeniul securității și apărării pe întregul flanc estic al NATO, recunoscând continuitatea strategică de la Marea Neagră la Marea Baltică și până în regiunile nordice și arctice. De la București la Helsingborg, aceeași convingere”, a reliefat Oana Țoiu.

Arrived in Helsingborg for the @NATO Foreign Ministers’ Meeting. A meaningful first: Sweden, our newest Ally, hosts a NATO ministerial for the first time! A clear sign that Sweden’s membership is making our Alliance stronger. An honour to be welcomed at Sofiero Palace by Their… pic.twitter.com/gmSQqjxfiN — Toiu Oana (@oana_toiu) May 22, 2026

Întâlnirea se desfășoară sub auspiciile unei vești bune pentru România.

Comisia Europeană a semnat acordul SAFE cu țara noastră, în baza căruia România ar urma să primească 16,68 de miliarde de euro pentru investiții în apărare, infrastructură strategică și dezvoltarea capacităților de producție militară.

Semnarea acestui acord a fost salutată de ministrul de Externe, alăturându-se astfel premierului Ilie Bolojan și Ministerului Apărării.

„O veste bună după ce, la Bruxelles, s-a semnat acordul prin care România primește peste 16 miliarde de euro prin programul SAFE – a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană. A fost o confirmare, în plus, că România este un aliat serios. SAFE înseamnă bani pentru armata noastră, pentru industria românească de apărare, dar și 4,2 miliarde de euro pentru autostrăzi și drumuri naționale cu rol strategic, inclusiv cele din nordul Moldovei”, a salutat Oana Țoiu, criticând în același timp deciziile unor politicieni de a ataca la Curtea Constituțională ordonanța prin care banii europeni ajung la armată și industria de apărare.

„Din păcate, în timp ce aici, alături de aliați, lucrăm ca România să fie mai sigură și mai puternică, la București unii politicieni s-au grăbit să atace la Curtea Constituțională chiar ordonanța prin care cele 16 miliarde de euro ajung la armată și la industria de apărare. Pot să invoce orice formalism procedural dar realitatea e mult mai simplă. Când contești finanțarea apărării României, într-un moment în care Rusia poartă un război la granița noastră, faci un joc periculos. Aliații noștri văd asta, și românii, la fel”, a mai spus Oana Țoiu.