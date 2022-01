Miniștrii de externe din țările NATO se reunesc pe 7 ianuarie, în format virtual, în contextul consolidării militare a Rusiei la granița cu Ucraina

Uniunea Europeană va acționa în mod decisiv dacă Rusia va comite noi acte de agresiune împotriva Ucrainei, a avertizat marți Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Josep Borrel, într-un interviu acordat pentru Polish Press Agency.

Înaltul Reprezentant a declarat că situația actuală reprezintă o amenințare la adresa stabilității și securității nu numai a Ucrainei, ci și a regiunii și că nu se poate discuta despre aceasta “fără ca toți actorii relevanți să fie prezenți la masă”.

„Uniunea Europeană nu poate fi un spectator neutru în aceste negocieri dacă Rusia dorește cu adevărat să discute despre arhitectura de securitate a Europei. Construim o politică de securitate comună tocmai pentru acest scop”, a adăugat oficialul european.

Mai mult, Josep Borrell a afirmat că UE este într-un contact permanent cu omologii săi ucraineni, iar scopul primei sale călătorii externe din 2022 este de a discuta cu partenerii din Ucraina despre preocupările lor și pentru a vedea ce se poate face în vederea rezolvării acestora.

„Doresc să subliniez faptul că Ucraina, ca orice altă țară din lume, are dreptul și libertatea de a-și alege alianțele și parteneriatele politice sau de securitate”, a scris Borrell, pe Twitter.

My interview with @PAP_eng ahead of my visit to Kyiv and eastern #Ukraine on Europe’s security architecture and EU support to country’s resilience and sovereignty.

Ukraine is free to choose its political and security alliances and partnerships.https://t.co/jKQRkW4QsO

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) January 4, 2022