Miniștrii de externe din UE, concentrați pe evoluțiile de securitate din Orientul Mijlociu, cu prilejul reuniunii Consiliului Afaceri Externe de la Bruxelles

Deteriorarea situației de securitate din Golful Persic și respectarea angajamentelor Iranului față de acordul nuclear din 2015, precum și alegerile prezidențiale din Afganistan sunt subiectele principale aflate pe agenda reuniunii Consiliului Afaceri Externe, potrivit declarațiilor Înaltului Reprezentant Federica Mogherini.

Today, @FedericaMog and 🇪🇺 EU Foreign Affairs ministers at the #FAC will address:

✅ Situation in 🇦🇫 Afghanistan after elections

✅ Security situation in the Gulf

✅Hosting 🇸🇩 Sudan PM @SudanPMHamdok to discuss the peace process pic.twitter.com/XgBxjqDH2a

— European External Action Service – EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) November 11, 2019