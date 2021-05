Miniștrii de externe din UE se reunesc de urgență pe fondul escaladării conflictului dintre Israel și Palestina

Miniștrii de externe din UE se reunesc marți de urgență pe fondul escaladării conflictului dintre Israel și Palestina, a anunțat duminică, 16 mai, șeful diplomației europene, Josep Borrell.

„Având în vedere escaladarea continuă a conflictului dintre Israel și Palestina și numărul inacceptabil de victime civile, am convocat pentru marți o videoconferință extraordinară a miniștrilor de externe ai UE. Ne vom coordona și vom discuta modul în care UE poate contribui cel mai bine la încetarea violențelor actuale”, a transmis Josep Borrell, pe Twitter.

In view of the ongoing escalation between Israel and Palestine and the unacceptable number of civilian casualties, I am convening an extraordinary VTC of the EU Foreign Ministers on Tuesday. We will coordinate and discuss how the EU can best contribute to end the current violence

