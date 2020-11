Miniștrii de externe român și britanic au convenit intensificarea negocierilor privind noua Declarație Comună de Parteneriat Strategic România – Marea Britanie

Uniunea Europeană și Regatul Unit, prin negociatorii-șefi pentru relațiile post-Brexit, au transmis la finalul a două săptămâni de discuții intense în vederea stabilirii unui acord comercial că rămân ”divergențe” cu privire la câteva teme sensibile, informează Politico Europe.

În cadrul unui mesaj publicat pe Twitter, negociatorul-șef al Londrei, David Frost, a transmis că sunt diferențe ”mari” în ceea ce privește ”unele chestiuni esențiale”, dar a insistat că s-au înregistrat ”progrese”.

Într-o notă mai pesimistă, omologul său, Michel Barnier, a semnalat cu două săptămâni înainte de termenul-limită convenit pentru a stabili un tratat comercial că, ”în pofida eforturilor UE pentru a identifica soluții, rămân diferențe profunde” cu privire la accesul pescarilor europeni în apele britanice, garanţiile cerute Londrei în domeniul concurenţei şi soluţionarea litigiilor în cadrul viitorului acord.

