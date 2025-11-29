Miniștrii de Finanțe din Grecia și Belgia își dispută funcția de președinte al Eurogrupului

Doi miniștri și-au depus candidatura pentru funcția de președinte al Eurogrupului, după ce Paschal Donohoe a renunțat la această responsabilitate pentru o poziție de conducere la Banca Mondială.

Potrivit unui comunicat, cei doi miniștri care își dispută funcția sunt:

Kyriakos Pierrakakis, ministrul economiei și finanțelor din Grecia. Potrivit CV-ului său, în cadrul funcției sale actuale, el conduce strategia economică și fiscală a țării, concentrându-se pe consolidarea credibilității fiscale, modernizarea guvernanței economice și îmbunătățirea rezilienței pe termen lung a economiei elene. Printre prioritățile sale se numără reformarea sistemului fiscal pentru a integra tehnologia avansată și a aborda consecințele schimbărilor demografice, consolidarea planificării fiscale pe termen mediu, îmbunătățirea calității cheltuielilor publice, creșterea productivității și atragerea de investiții strategice. Activitatea sa este strâns aliniată la agenda economică mai largă a Europei, în special la eforturile de consolidare a competitivității, aprofundare a integrării și sprijinire a stabilității pe termen lung în zona euro. Kyriakos Pierrakakis a ocupat anterior funcția de ministru al Guvernării Digitale al Greciei (2019-2023). Din această calitate, el a supervizat o transformare la nivel național a administrației publice, creând platforme precum gov.gr, Gov.gr Wallet și MyHealth și extinzând în mod semnificativ serviciile publice digitale. Aceste reforme au asigurat continuitatea operațiunilor statului în timpul pandemiei COVID-19 și au îmbunătățit capacitatea instituțională. Conducerea sa în domeniul guvernării digitale a dus la numirea și renumirea sa în funcția de președinte al Grupului de strategie globală al OCDE (2021, 2024). În calitate de ministru al educației (2023-2025), a promovat reforme pentru modernizarea sistemului de învățământ din Grecia, inclusiv un nou cadru juridic pentru universitățile străine, crearea de infrastructuri naționale de învățare digitală și politici de îmbunătățire a mediilor de învățare, cum ar fi restricționarea la nivel național a utilizării smartphone-urilor în școli.

Vincent Van Peteghem, viceprim-ministru și ministru al bugetului, responsabil cu simplificarea administrativă, din Belgia. Conform CV-ului, înainte de a intra în guvern, Van Peteghem a construit o carieră academică de succes ca profesor de management operațional și director de inovare educațională la EDHEC Business School din Lille, Franța. A intrat în politica națională în 2016 ca membru al Camerei Reprezentanților pentru creștin-democrați, unde a devenit o voce politică cheie în Comisia pentru afaceri externe. În perioada 2020-2025, Van Peteghem a ocupat funcția de viceprim-ministru și ministru al finanțelor al Belgiei. Mandatul său s-a concentrat pe modernizarea sistemului fiscal, consolidarea stabilității financiare și protejarea gospodăriilor și a întreprinderilor în timpul pandemiei de COVID-19 și a crizei energetice care a urmat. El a realizat reforme structurale care au simplificat sistemul fiscal, au redus povara fiscală asupra muncii și au orientat impozitarea către avere, consum și poluare. Van Peteghem a jucat un rol important la nivel european și internațional. În timpul președinției belgiene a Consiliului UE în 2024, a prezidat Consiliul Ecofin și a condus mai multe negocieri complexe până la încheierea unui acord, cel mai important fiind acordul privind reformarea normelor fiscale ale UE.

Alegerea noului președinte va avea loc la următoarea reuniune a Eurogrupului, pe 11 decembrie. Președintele este ales cu majoritatea simplă a miniștrilor Eurogrupului, adică cu cel puțin 11 din cele 20 de voturi.

Dacă niciunul dintre candidați nu obține cel puțin această majoritate simplă la sfârșitul primului tur de scrutin, candidații vor avea posibilitatea de a-și retrage candidatura. Votarea va avea loc până când se va obține o majoritate simplă pentru unul dintre candidați.

Orice ministru responsabil cu finanțele dintr-un stat membru al zonei euro poate fi ales președinte al Eurogrupului. Candidatul trebuie să fie membru în funcție al Eurogrupului la momentul alegerii. Președintele este ales pentru un mandat de doi ani și jumătate, care poate fi reînnoit.

Eurogrupul este un organism informal creat în 1997, în cadrul căruia miniștrii din statele membre ale zonei euro discută aspecte legate de responsabilitățile comune ale țărilor lor în ceea ce privește moneda euro. Principala sa sarcină este de a asigura o coordonare strânsă a politicilor economice între statele membre ale zonei euro. De asemenea, Eurogrupul are ca obiectiv promovarea condițiilor pentru o creștere economică mai puternică și este responsabil de pregătirea reuniunilor Summitului euro și de monitorizarea acestora. De obicei, se reunește o dată pe lună, în ajunul reuniunii Consiliului Afaceri Economice și Financiare.