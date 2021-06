Miniștrii de finanțe G7 au ajuns la un acord istoric pentru un impozit global de minimum 15% pentru marile corporații

Grupul principalelor șapte economii ale lumii a ajuns sâmbătă la un acord pentru un impozit global minim de cel puțin 15%, relatează Reuters și Digi24.

Reforma ar urma să limiteze capacitatea marilor corporații de a-și muta profiturile în paradisuri fiscale pentru a scăpa de taxe.

Este o decizie „istorică”, potrivit ministrului britanic de Finanțe, Rishi Sunak, citat de BBC.

🚨 At the @G7 in London today, my finance counterparts and I have come to a historic agreement on global tax reform requiring the largest multinational tech giants to pay their fair share of tax in the UK.

👇The thread below explains exactly what this means. #G7UK pic.twitter.com/HdcK1HuM91

— Rishi Sunak (@RishiSunak) June 5, 2021