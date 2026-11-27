Miniștrii economiei și finanțelor din Partidul Socialiștilor Europeni (PES) au adoptat o declarație comună în care reafirmă că o fiscalitate echitabilă și eficientă reprezintă un pilon al modelului social european. Aceștia au solicitat măsuri europene mai ferme împotriva fraudei fiscale, evaziunii fiscale și evitării obligațiilor fiscale, pentru a proteja finanțele publice, a combate inegalitățile și a îmbunătăți productivitatea.

Familia politică PES se află în prima linie a luptei pentru justiție fiscală, însă provocările persistă. În declarația comună, miniștrii PES prezintă o agendă comună pentru consolidarea acțiunii europene în vederea construirii unor societăți mai echitabile. Mesajul este clar: o fiscalitate echitabilă este esențială pentru a asigura un viitor mai bun europenilor. Miliardele de euro pierdute din cauza evaziunii fiscale, evitării obligațiilor fiscale și fraudei ar putea fi investite în servicii publice, sănătate, protecție socială, acțiuni climatice sau securitate.

În primul rând, miniștrii PES și-au reafirmat abordarea de toleranță zero față de frauda fiscală, solicitând mecanisme solide de aplicare a legislației, acțiuni coordonate împotriva activităților ilicite și măsuri de combatere a economiei subterane.

În al doilea rând, miniștrii au evidențiat măsurile necesare pentru ca marile companii să își plătească partea echitabilă de impozite. Aceștia au subliniat importanța Directivei UE privind impozitarea minimă, ca pas major în combaterea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor (BEPS). De asemenea, au susținut eforturile pentru armonizarea bazei de impozitare a societăților și pentru instituirea unor norme eficiente pentru economia digitală. Miniștrii au subliniat, totodată, că simplificarea normelor fiscale ale UE trebuie însoțită de garanții solide împotriva abuzurilor fiscale.

În al treilea rând, miniștrii au subliniat că, într-o criză în care gospodăriile fac sacrificii extraordinare, marile companii nu ar trebui să profite de situație pentru a obține profituri excepționale. Aceștia au solicitat un instrument de contribuție la nivelul UE care să vizeze profiturile excepționale. Impozitarea acestor profituri poate contribui la protejarea populației de criza costului vieții și la atenuarea șocurilor.

În al patrulea rând, miniștrii au readus pe agendă impozitarea persoanelor cu averi mari, solicitând o implicare mai puternică a UE, măsuri împotriva concurenței fiscale dăunătoare și o apropiere a abordărilor privind impozitarea câștigurilor de capital și a averii. Aceștia au subliniat că efortul nu trebuie să cadă în mod disproporționat asupra oamenilor obișnuiți.

În final, miniștrii și-au reiterat sprijinul pentru Cadrul incluziv OCDE/G20 privind combaterea erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor (BEPS).

Prin echitate fiscală, miniștrii PES urmăresc să construiască o economie rezilientă și justă, care să răspundă nevoilor oamenilor.

Declarația „Eliminarea portițelor fiscale: combaterea fraudei, a evaziunii și a evitării obligațiilor fiscale” a fost semnată de:

Lars Klingbeil , președintele SPD, ministrul federal al finanțelor din Germania și președintele Rețelei PES ECOFIN;

, președintele SPD, ministrul federal al finanțelor din Germania și președintele Rețelei PES ECOFIN; Markus Marterbauer , ministrul federal al finanțelor din Austria;

, ministrul federal al finanțelor din Austria; Carlos Cuerpo , ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri din Spania;

, ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri din Spania; Biljana Borzan , vicepreședinta Grupului S&D din Parlamentul European, responsabilă pentru economie durabilă și piața unică;

, vicepreședinta Grupului S&D din Parlamentul European, responsabilă pentru economie durabilă și piața unică; Aurore Lalucq, președinta Rețelei financiare și economice a PES, eurodeputată S&D.

Declarația este disponibilă aici.