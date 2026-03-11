Miniștrii Energiei din G7 „sprijină, în principiu, utilizarea rezervelor strategice de petrol” pentru a stabiliza prețurile la energie

Miniștrii Energiei din țările G7 au anunțat într-o declarație comună că sprijină, în principiu, „implementarea unor măsuri proactive pentru a aborda problemele legate de aprovizionarea cu petrol și volatilitatea pieței, inclusiv utilizarea rezervelor strategice de petrol.”

Potrivit unui comunicat publicat de președinția franceză a G7, miniștrii Energiei au organizat luni o reuniune virtuală, la care a participat și directorul Agenției Internaționale pentru Energie.

Principalele teme abordate au fost situația actuală din Orientul Mijlociu, impactul acesteia asupra sectorului energetic global, securitatea aprovizionării cu petrol și gaze și prețurile energiei în țările G7 și nu numai.

„În colaborare cu AIE, monitorizăm cu atenție tendințele pieței energiei și ne coordonăm în cadrul G7 și cu partenerii noștri internaționali, țările membre ale AIE și nu numai. Salutăm cu căldură reuniunea de astăzi a Consiliului de administrație al AIE, care oferă țărilor membre o ocazie crucială de a evalua securitatea actuală a aprovizionării și condițiile pieței. În principiu, sprijinim punerea în aplicare a unor măsuri proactive pentru a remedia situația, inclusiv utilizarea rezervelor strategice. Membrii G7 vor analiza cu atenție recomandările formulate în cadrul acestor discuții. Am convenit să fim pregătiți să luăm toate măsurile necesare în coordonare cu membrii AIE”, este menționat în comunicat.

Șeful companiei saudite Aramco, cel mai mare exportator de petrol din lume, a avertizat că vor exista „consecințe catastrofale” dacă Strâmtoarea Ormuz, o rută maritimă crucială pentru aprovizionarea globală cu energie, va rămâne blocată, conform BBC.

Aproximativ o cincime din petrolul mondial trece prin acest canal îngust, dar traficul s-a oprit aproape complet de când a început războiul, acum mai bine de o săptămână.

Directorul executiv al Aramco, Amin Nasser, a avertizat că stocurile globale de petrol sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani, iar blocajul în aprovizionare înseamnă că acestea vor fi consumate într-un ritm mai rapid.

„Cu cât perturbarea durează mai mult… cu atât consecințele pentru economia globală vor fi mai drastice”, a spus el.

Volatilitatea pieței petrolului a continuat marți.

La un moment dat, prețul de referință a scăzut la 82 de dolari pe baril după ce secretarul american al Energiei, Chris Wright, a postat pe X că SUA au escortat cu succes un petrolier prin Strâmtoarea Ormuz.

Cu toate acestea, prețul a revenit rapid la 86 de dolari după ce postarea a dispărut de pe profilul său.

Casa Albă a confirmat ulterior că Marina SUA nu a escortat niciun petrolier prin importantul pasaj din Golf.

Luni, Trump a declarat într-o conferință de presă în Florida: „Am făcut o mică incursiune pentru că am simțit că trebuie să facem asta pentru a scăpa de un rău. Apoi, cred că veți vedea că va fi o incursiune de scurtă durată”.

Ulterior, el a scris pe rețelele de socializare: „Dacă Iranul face ceva care oprește fluxul de petrol în Strâmtoarea Ormuz, va fi lovit de Statele Unite ale Americii DE 20 DE ORI MAI TARE decât a fost lovit până acum”.

Comentariile lui Trump au trezit speranțe că războiul nu va fi unul de lungă durată, iar prețul țițeiului Brent a scăzut la 88,80 dolari.

Cu toate acestea, prețul este încă mult mai mare decât înainte de începerea războiului, pe 28 februarie, când prețul țițeiului Brent era de aproximativ 73 de dolari pe baril.