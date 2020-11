Miniștrii europeni pentru piață internă și industrie solicită un cadru juridic adecvat pentru tranziția la economie verde și digitală și pentru sporirea competitivității industriale

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat, joi, la reuniunea informală a miniştrilor Afacerilor Externe din statele membre ale Uniunii Europene, care s-a desfăşurat în format videoconferinţă, informează un comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro, prilej cu care șeful diplomației române a manifestat susținerea României pentru consolidarea parteneriatului transatlantic și a pus accentul pe semnificația victoriei candidatului pro-european Maia Sandu la alegerile prezidențiale din Republica Moldova.

Conform sursei citate, în cadrul reuniunii, la afaceri curente, miniştrii europeni şi Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, Josep Borrell, au avut un schimb de opinii pe teme de actualitate: rezultatul alegerilor prezidenţiale din SUA, situaţia din Belarus, Nagorno-Karabah, rezultatul alegerilor prezidenţiale din Republica Moldova (punct introdus la iniţiativa României) şi al alegerilor locale din Bosnia-Herţegovina, situaţia din Afganistan, Etiopia, evoluţiile recente din Mediterana de Est şi din Libia.

Pe agenda de discuţii a reuniunii a figurat o dezbatere privind multilateralismul, precum şi o discuţie, în format video-conferinţă, cu ministrul Afacerilor Externe palestinian, Riad al Malki.

La punctul dedicat afacerilor curente, ministrul Bogdan Aurescu a exprimat susţinerea pentru consolidarea parteneriatului dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii, subliniind că numai prin întărirea relaţiei transatlantice pot fi gestionate eficient provocările globale actuale şi viitoare. El a reamintit poziţia constantă a României privind importanţa consolidării relaţiei transatlantice, având în vedere că UE şi SUA fac parte din aceeaşi comunitate de valori şi securitate.

Ministrul român a prezentat omologilor din statele membre o evaluare de etapă a rezultatelor alegerilor prezidenţiale din Republica Moldova, cu accent pe semnificaţia victoriei candidatului pro-european Maia Sandu şi implicaţiile pe care acest rezultat le va avea asupra consolidării relaţiei dintre UE şi Republica Moldova. În plus, ministrul Bogdan Aurescu a accentuat importanţa continuării şi intensificării sprijinului UE pentru viitorul european şi democratic pentru care au votat cetăţenii din Republica Moldova.

Referitor la situaţia din Belarus, oficialul român a arătat că se impune intensificarea măsurilor UE la adresa regimului de la Minsk, având în vedere că situaţia internă continuă să se înrăutăţească. Astfel, a saluta intrarea rapidă în vigoare a celui de-al doilea pachet de măsuri restrictive la adresa autorităţilor belaruse şi va exprima susţinerea pentru demararea procedurilor în vederea adoptării unui al treilea pachet de măsuri, subliniază MAE.

De asemenea, Bogdan Aurescu s-a referit la evoluţiile recente din Nagorno-Karabah şi va menţiona necesitatea ca părţile să continue respectarea încetării focului, cu medierea co-preşedinţilor Grupului de la Minsk al OSCE. A reiterat, în context, propunerea României, avansată de ministrul Bogdan Aurescu la reuniunea CAE precedentă, de a avea o discuţie aprofundată la o reuniune viitoare a miniştrilor de externe europeni pe tema rolului UE în soluţionarea tuturor conflictelor îngheţate din vecinătatea estică.

În cadrul dezbaterii privind susţinerea multilateralismului, ministrul Bogdan Aurescu a evidenţiat faptul că un multilateralism eficient se bazează pe respectarea dreptului internaţional şi a valorilor democratice, precum şi pe importanţa cooperării cu statele cu aceleaşi viziuni la nivel internaţional şi pe consolidarea relaţiei transatlantice.

Miniştrii Afacerilor Externe europeni au avut un schimb de opinii cu ministrul Afacerilor Externe palestinian, Riad al Malki. Cu această ocazie, ministrul Aurescu a subliniat necesitatea consolidării relaţiei bilaterale dintre UE şi Palestina pentru a contribui la construcţia instituţională şi dezvoltarea Palestinei.

Aurescu a subliniat necesitatea ca UE să acţioneze ca mediator onest între Israel şi Palestina, în cooperare strânsă cu SUA şi actorii regionali relevanţi, cu obiectivul principal de a debloca Procesul de Pace în Orientul Mijlociu, prin reluarea negocierilor directe între părţi, pe care România o susţine. Totodată, reitera susţinerea României pentru soluţionarea justă şi de durată a Procesului de Pace din Orientul Mijlociu, bazată pe soluţia celor două state – aceasta fiind singura soluţie care răspunde nevoilor ambelor părţi, ca state care să coexiste în pace şi securitate, poziţie reiterată şi cu prilejul recentei vizite a Prim-ministrului României în Israel şi în Palestina, de la începutul lunii noiembrie, precum şi în cadrul vizitei la nivel de ministru de Externe în cele două state la începutul lunii septembrie.