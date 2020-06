Miniștrii turismului din PES: UE trebuie să profite de poziția unică de coordonare între statele membre pentru salvarea turismului și protejarea milioanelor de locuri de muncă în domeniu

Uniunea Europeană trebuie să-și folosească poziția unică pentru a redeschide în siguranță sezonul turistic, protejând cetățenii și lucrătorii din turism și permițând circulația aeriană și transfrontalieră sigură între statele membre, au declarat la 4 iunie miniștri din Partidul Socialiștilor Europeni (PES), în cadrul unei reuniuni ministeriale inaugurale pentru turism, potrivit unui comunicat.

Miniștrii din partidele membre PES s-au întrunit prin videoconferință pentru a discuta despre modul de reînviere a industriei turistice din Europa, care este încă „pe gheață”, în vreme ce restricțiile pentru combaterea coronavirusului sunt relaxate pe tot continentul.

Președintele reuniunii și ministrul spaniol pentru industrie, comerț și turism, Reyes Maroto Illera, a declarat:

„Sectorul turismului are nevoie de sprijin și are nevoie de el acum. Întreprinderile, muncitorii și țările care se bazează pe turiști au fost puternic afectate de pandemia COVID-19. Progresiștiii doresc să vadă abordări europene comune atunci când vine vorba de relansarea turismului în Europa, limitând în același timp răspândirea COVID-19. Problemele cu care se confruntă acest sector reunesc atât de multe domenii în care UE are experiență – sprijin economic, sănătate și siguranță, protecția consumatorilor, călătorii, libera circulație și multe altele. Acum este timpul să punem asta în practică și să oferim sprijinul necesar industriei turismului și lucrătorilor săi pentru a se recupera în mod sigur și durabil, după luni de greutăți. Trebuie să analizăm măsurile pe termen scurt și mai lung care să poată readuce Europa printre marile destinațiile estivale sigure așa cum a fost dintotdeauna. Împreună trebuie să lucrăm pentru a înlătura barierele care ne stau în cale și pentru a ne asigura că toți cetățenii europeni vor avea posibilitatea să călătorească în siguranță în această vară.

Sectorul turistic european are nevoie de un impuls de încredere, iar consumatorii trebuie să își recâștige încrederea în faptul că sănătatea publică nu va fi niciodată pusă în pericol. Menținerea locurilor de muncă în timp ce sprijinim economiile și garantarea sănătății cetățenilor noștri trebuie să fie obiectivul nostru. Susținem instituirea unor reguli comune în Uniunea Europeană ca o modalitate de a realiza acest lucru.

UE este poziționată în mod unic pentru a coordona statele membre pentru protejarea sănătății turiștilor și populațiilor locale și pentru a sprijini sectoarele turistice și milioanele de locuri de muncă care se bazează pe aceasta. Măsurile pe termen scurt trebuie completate cu cele pe termen lung, pentru creșterea încrederii în călătorii și turism la nivel european, pentru a proteja lucrătorii și consumatorii și pentru a ajuta sectorul – unul dintre pilonii economiei europene.”

Miniștrii turismului din PES au convenit să își continue activitatea prin dezvoltarea de poziții comune în domeniul turismului. La întâlnire au participat: Reyes Maroto Illera, președintele rețelei ministeriale pentru turism a PES și ministrul industriei, comerțului și turismului, din Spania; Dario Franceschini, ministrul patrimoniului cultural și turismului, din Italia; Rita Marques, secretar de stat al turismului, din Portugalia; Ismail Ertug, vicepreședinte al grupului S&D, membru al Parlamentului European, SDP Germania și Yonnec Polet, secretar general adjunct al PES.