Ministrul afacerilor europene, George Ciamba, numit ambasador în Grecia. El a mai fost ambasador la Atena și în perioada 2005-2012

Ministerul Afacerilor Externe salută celebrarea Zilei intrării în vigoare a Cartei Națiunilor Unite, 24 octombrie 1945, moment de la care Organizația Națiunilor Unite (ONU) a acționat pentru asigurarea păcii și a securității internaționale, a dezvoltării durabile și a drepturilor omului, cei trei piloni de bază ai activității organizației mondiale, informează MAE într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

”În cei 64 de ani care au trecut de la admiterea României în cadrul ONU, România a adăugat patrimoniului de valori al ONU dorința de cooperare pe plan internațional, opțiunea sa fermă pentru valorile democrației și respectul pentru drepturile și libertățile fundamentale ale omului”, se arată în comunicatul citat.

Happy 74th @UN Day! 🇺🇳 ”More than ever before in human history, we share a common destiny. We can master it only if we face it together. And that, my friends, is why we have the United Nations.” – #KofiAnnan #Romania committed to fulfill the 2030 #UNAgenda objectives. pic.twitter.com/FAN5aS2rUl

