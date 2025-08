Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu: ”Hamas trebuie să elibereze imediat toți ostaticii. Fiecare viață nevinovată contează”

Într-o reacție fermă la noile imagini cu ostaticii israelieni ținuți în Gaza, ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, a condamnat cu fermitate tratamentul inuman aplicat civililor și a cerut eliberarea imediată și necondiționată a tuturor prizonierilor dețiunți de Hamas.

„Noile imagini sunt mai mult decât îngrozitoare. Pentru familiile ostaticilor, ziua de 7 octombrie se repetă în fiecare zi. Este o suferință care nu se oprește, un coșmar care persistă de luni de zile”, a declarat șefa diplomației române.

Oana Țoiu a accentuat faptul că fiecare imagine din Gaza care surprinde suferința umană trebuie să servească drept un apel urgent la acțiune: „Fiecare civil nevinovat care este închis, înfometat sau ucis reprezintă o nedreptate, o pierdere, o tragedie. Nicio viață nu ar trebui să fie sacrificată, indiferent de partea de graniță în care s-a născut.”

