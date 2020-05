Ministrul Agriculturii Adrian Oros: Voi solicita Comisiei Europene sprijin financiar direct pentru lapte, carne de porc şi de pasăre

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anunțat marți că va solicita Comisiei Europene un sprijin financiar direct pentru lapte, carne de porc și de pasăre, în contextul în care fermierii și procesatorii români au stocuri foarte mare, informează Agerpres.

”Depozitarea privată este o măsură care se referă la retragerea de pe piaţă a unor produse care sunt în stocuri mari. Am primit acceptul, ţările din UE, să facem această depozitare privată pentru produsele din lapte şi aici sunt specificate foarte clar lapte praf, unt, anumite brânzeturi şi pentru carnea de vită, oaie şi capră. (…) Ce voi cere în plus faţă de ceea ce s-a obţinut până acum la Comisie, în şedinţa de miercuri, va fi aşa: sprijin financiar direct din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru lapte, carne de porc şi carne de pasăre. Fermierii noştri, procesatorii au stocuri foarte mari din aceste produse. Cerem acest lucru pentru că, în 2015 şi 2016, s-a acceptat la nivelul UE acest sprijin financiar direct din FEGA din cauza embargoului cu Rusia. Practic, se modifică articolul 219 din Regulamentul 1308/2013”, a declarat, într-un briefing de presă, Adrian Oros.

Acesta a punctat că, potrivit datelor pe care le-a primit de la asociațiile de crescători și cele ale procesatorilor, există stocuri foarte mari în aceste trei domenii.

”Producem cam 30% din carnea de porc pe care o consumăm în România, dar avem stocuri şi la carnea de porc tocmai datorită preţului. Trebuie să vedem exact ce se întâmplă acolo şi să găsim o formulă de a relansa, atât creşterea puiului de carne, cât şi a porcului pentru carne”, a menţionat ministrul Agriculturii.