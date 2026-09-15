Ministrul agriculturii le cere fermierilor să se “delimiteze de orice tentativă de deturnare a revendicărilor lor legitime”. Tanczos Barna s-a întâlnit cu o delegație a acestora

Ministrul interimar al agriculturii și dezvoltării rurale, Tanczos Barna, a condamnat marți violențele produse în timpul protestului fermierilor din Piața Victoriei, susținând că dreptul legitim la protest pașnic a fost transformat în acte de vandalism de persoane care „nu reprezintă interesele agricultorilor”.

„Condamn cu fermitate transformarea dreptului legitim la protest pașnic în acte de violență, așa cum s-a întâmplat astăzi în Piața Victoriei”, a transmis Tanczos Barna.

Ministrul a salutat poziția celor 14 asociații reprezentative ale crescătorilor de ovine care s-au delimitat de formele de violență și de agresarea forțelor de ordine. Tanczos Barna a precizat că a primit, marți după-amiază, o delegație a acestora la Ministerul Agriculturii.

„Protestul fermierilor a fost deturnat și transformat în acte de vandalism, de persoane care nu reprezintă interesele agricultorilor”, a afirmat ministrul.

Tanczos Barna a subliniat că, în urma discuțiilor purtate în ultimele săptămâni cu reprezentanții fermierilor, cunoaște problemele cu care se confruntă aceștia și consideră că multe dintre revendicări sunt justificate.

În acest context, ministrul a amintit că, după precedentul protest organizat legal de cele mai mari asociații și federații ale crescătorilor de ovine, s-a oferit să îi primească pe reprezentanții acestora la Guvern.

„Pornind de la acel dialog constructiv, am formulat mai multe propuneri și inițiative, iar ANSVSA a transmis Comisiei Europene Planul de Acțiune pentru deblocarea exporturilor de ovine și caprine”, a precizat Tanczos Barna.

Potrivit ministrului, planul urmează să fie discutat la sfârșitul acestei săptămâni de reprezentanții celor 27 de state membre, în vederea aprobării la nivelul Comisiei Europene.

Ministerul Agriculturii va continua să asigure o platformă de dialog între fermieri și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), a mai transmis Tanczos Barna.

„Ne angajăm să susținem în continuare toate propunerile care oferă soluții la problemele cu care se confruntă fermierii”, a afirmat ministrul.

În final, Tanczos Barna le-a cerut fermierilor să se delimiteze de orice tentativă de preluare sau de deturnare politică a revendicărilor lor.

„Fac apel la toți fermierii care se confruntă cu provocările actualelor dificultăți economice și sociale să se delimiteze de orice tentativă de acaparare sau de deturnare politică a revendicărilor lor legitime”, a transmis ministrul.