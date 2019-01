Ministrul Agriculturii Petre Daea: Președinția României la Consiliul UE are de gestionat 29 de dosare pe agricultură și piscicultură

România a preluat 29 de dosare pe agricultură şi piscicultură, toate fiind dosare grele, ce vor trebui puse în discuţie în perioada în care deţinem preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, a declarat, joi, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Petre Daea.

“Despre dosarele României putem discuta, nu sunt puţine, sunt 29 la număr. Vi le dau să le citiţi, să le intrepretaţi, nu sunt secrete şi nici nu pot să fie secrete. (…) Toate sunt dosare grele. Înseamnă o muncă extraordinară, înseamnă o abordare nouă pe un PAC (Politica Agricolă Comună n.r.) nou. Aici, dacă aveţi răbdare v-aş ţine două ore, fără ca să mă uit în hârtii, spunându-vă câteva lucruri. PAC post 2020 este altfel decât cel de acum şi am spus acest lucru din momentul în care s-a făcut comunicarea de către comisarul Hogan (comisarul pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Phil Hogan n.r) în noiembrie 2017 şi ne-am ocupat de acest lucru din momentul în care ne-am instalat pe acest scaun”, a precizat Daea.

El a spus că s-a făcut o prioritizare la nivelul celor 29 de dosare ţinând cont de faptul că unele sunt în diferite faze de abordare.

“Am preluat aceste dosare de la preşedinţia Austriei. Eu am fost în Austria şi am trimis specialişti, am avut întâlniri cu ministrul din Austria pentru a fi în posesia ultimelor informaţii, pentru a cunoaşte ce iau şi cu ce ne ducem în continuare în aşa fel încât să ne aducem contribuţia pe care ni-o dorim cu toţii şi pe care tiparul acesta legislativ ne obligă în calitate de preşedinte”, a explicat Daea.

Ministrul a menţionat că unele nu vizează România, dar ele trebuie puse în discuţie pentru că “noi lucrăm aici pentru interesul Uniunii Europene”.

Pe durata mandatului de șase luni, România își propune să stimuleze creșterea economică a UE, să îmbunătățească nivelul de competitivitate și să consolideze securitatea internă. De asemenea, guvernul român se va concentra asupra promovării valorilor europene comune, precum democrația, libertatea și respectarea drepturilor omului, atât în UE, cât și dincolo de granițele sale. O altă prioritate a României va fi combaterea rasismului, a xenofobiei, a antisemitismului, a intoleranței și a populismului.

În plus, printre temele care vor fi dezbătute la nivel european pe durata președinției române a Consiliului UE se numără negocierile privind bugetul pe termen lung al UE și Brexit.

Pe 9 mai, la Sibiu, România va găzdui un summit informal al Consiliului European în cadrul căruia liderii statelor membre vor discuta despre planurile privind viitorul UE. Aceasta va fi prima lor întâlnire după retragerea Marii Britanii din UE și ultima înainte de alegerile europene care vor avea loc în perioada 23-26 mai.

