Ministrul agriculturii, Tánczos Barna: România cere fonduri europene mai mari pentru agricultură și sprijin imediat pentru fermieri

Ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, a anunțat că România solicită un sprijin imediat din partea Uniunii Europene pentru fermieri și un buget european mai consistent pentru agricultură în viitorul cadru financiar multianual al UE.

Potrivit acestuia, România s-a alăturat altor 15 state membre ale Uniunii Europene într-o declarație comună prin care cere alocări mai mari pentru agricultură și coeziune decât cele propuse în prezent la nivel european. Documentul, a cărui semnare a fost anunțată de președintele Nicușor Dan, reprezintă „o poziție fermă” împotriva intențiilor unor state contributoare nete de a reduce bugetul european destinat agriculturii și politicii de coeziune.

„Negocierile din următoarele luni vor fi esențiale pentru fermierii din România, mai ales în contextul în care, în prezent, pare să scadă sprijinul pentru menținerea unui buget separat pentru agricultură”, a transmis Tánczos Barna.

Ministrul interimar al Agriculturii a precizat că, în cadrul reuniunii Consiliului Agricultură și Pescuit desfășurate la Bruxelles, a solicitat activarea unor măsuri și resurse imediate din rezerva agricolă a UE pentru gestionarea situațiilor de criză care afectează agricultura europeană și pentru sprijinirea fermierilor.

Potrivit lui Tánczos Barna, discuțiile cu ceilalți miniștri ai agriculturii au evidențiat dificultățile cu care se confruntă sectorul agricol european, între care creșterea costurilor de producție, problemele de pe piața laptelui și fenomenele climatice extreme, în special seceta.

Oficialul român a salutat adoptarea planului european de acțiune privind fertilizanții, însă a subliniat că acesta trebuie aplicat rapid și susținut prin alocări consistente din rezerva de criză a Uniunii Europene.

În același timp, ministrul a atras atenția asupra impactului posibil al acordului UE–Mercosur asupra agriculturii europene și a cerut analizarea efectelor inclusiv la nivelul piețelor naționale.

„Importurile pot afecta disproporționat anumite state membre. UE trebuie să acționeze astfel încât niciun stat membru să nu rămână singur în fața efectelor negative, iar măsurile de salvgardare trebuie aplicate rapid atunci când situația o impune”, a transmis Tánczos Barna.