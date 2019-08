Ministrul Alexandru Petrescu, discuții la Washington cu președintele Consiliului de afaceri americano-române privind ”impactul implementării 5G în România”

Aflat în vizită în Statele Unite, ministrul comunicațiilor Alexandru Petrescu a avut joi o întâlnire pe care a descris-o drept ”foarte bună” cu Eric Stewart, președintele Consiliului de afaceri americano-române (AMRO), un organism promotor al relațiilor bilaterale comerciale dintre România și SUA.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Petrescu a detaliat subiectele abordate în cadrul întâlnirii cu președintele AMRO, punctând impactul implementării tehnologiei 5G în România asupra mediului de business, securitatea cibernetică și elemente de legislație europeană care impactează evoluția business-urilor americane în spațiul european.

Am avut o foarte buna intalnire cu Eric Stewart, presedintele Consiliului de afaceri americano-roman (AMRO), un promotor al relatiilor bilaterale comerciale dintre Romania si SUA. Avand in vedere rolul pe care il indeplineste AMRO de platforma de sustinere si promovare a intereselor romanesti atat la nivelul administratiei de stat americane cat si la nivelul comunitatii de business, subiecte precum: impactul implementarii 5G in Romania asupra mediului de business, securitatea cibernetica si elemente de legislatie europeana care impacteaza evolutia business-urilor americane in spatiul european au tinut agenda intalnirii de la Washington din aceasta dupa-amiaza. Un punct relevant al discutiilor din cadrul intalnirii l-a constituit sustinerea pe care AMRO o ofera constant Romaniei in efortul acesteia de a deveni membru OCDE in perspectiva primului moment decizional al organizatiei de extindere”, a scris Petrescu, pe Facebook.

Potrivit acestuia, la întâlnire au participat și reprezentanți ai companiilor care au operatiuni semnificative în România : L3Harris Technologies, Lockheed Martin, Raytheon și Amgen Inc.

În cadrul vizitei pe care o efectuat-o în Statele Unite, ministrul comunicaţiilor şi societăţii informaţionale Alexandru Petrescu a avut întrevederi cu importanți oficiali americani din cadrul Casei Albe și a Departamentului de Stat, precum și cu reprezentanții Agenției pentru Securitate Cibernetică și Infrastructură de Securitate a SUA.

Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale a efectuat în perioada 5-8 august o vizită în Statele Unite ale Americii pentru discuţii aplicate pe marginea dezvoltării sectorului comunicaţiilor, a intensificării cooperării internaţionale în domeniul tehnologiei informaţiei, a întăririi securităţii cibernetice şi a implementării unor politici guvernamentale cu rol de susţinere a economiei datelor.