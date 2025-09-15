Ministrul Alexandru Nazare afirmă că interesul american se concentrează asupra unor domenii strategice: infrastructură, energie, tehnologie și sănătate

Termene Business Hub prezintă primul studiu legat de acele companii românești care au reușit să depășească obstacolele crizei în ultimii 17 ani și să multiplice beneficiile intrinseci ale apartenenței României la Uniunea Europeană, lăsând în urmă provocările financiare întâlnite în procesul evoluției și performanței.

Termene Winning Streak reprezintă o radiografie a evoluției celor 145 de afaceri care nu au simțit nicio criză în perioada 2008, când România și întreaga lume se confruntau cu probleme financiare ca urmare a „Marii Recesiuni”, și 2024, când economiile globale începeau să-și revină anemic după pandemia de COVID-19, izbucnită în 2020.

Potrivit prezentării succinte în stil piramidal a Termene Business Hub, situația arată după cum urmează:

Dintre cele 830.000 de firme care au depus bilanțul pentru anul 2024, mai puțin de 25.000 au avut afaceri de peste 10 milioane de lei, adică 2 milioane de euro

Dintre aceste 25.000 de companii, aproximativ jumătate (12.500 de companii) au înregistrat creșteri în ultimii cinci ani de activitate și au reușit să acumuleze profit

Mai puțin de jumătate dintre aceste 12.500 de firme, adică 4.875, au atins performanța de a se dezvolta în ultimii șapte ani, iar un sfert, adică 1.235, au crescut în fiecare din ultimii 10 ani.

Iar dintre acestea, doar puțin peste o zecime, adică 145 de companii ce reprezintă 0,02% din totalul companiilor active, au reușit performanța de a fi profitabile și de a-și crește afacerile

Publicația arată traiectoria evolutivă a ponderii acestor companii în economia națională ce relevă aspecte esențiale: reziliența și performanța pe termen lung reprezintă mai degrabă excepții, chiar și în rândul firmelor mature.

Dacă în 2008, la un an de la aderarea la Uniunea Europeană, acestea reprezentau doar 0,7% din cifra de afaceri totală a companiilor din România. În 2024, ponderea lor a ajuns aproape de 2,2%, crescându-și influența.

Conform Termene Business Hub, vârful influenței acestor companii asupra economiei naționale a fost atins în perioada de incertitudine economică, adică în 2020, anul debutului pandemiei de COVID-19, când au atins 2,1% din cifra de afaceri națională.

Studiul scoate la iveală că cele 145 de companii au avut o strategie de business sănătoasă atunci când au ales să se dezvoltare.

„Evoluția ponderii în ceea ce privește angajații prezintă o traiectorie mai stabilă, crescând constant de la 0,5% în 2008 la 1,5% în 2024.Cel mai spectaculos indicator rămâne însă evoluția ponderii în profitul net total înregistrat de companiile din România. De la valoarea modestă de 0,4% în 2008, companiile performante au ajuns să genereze aproape 1,9% din profitul în 2024, după ce a depășit 2% în aproape fiecare an în perioada 2015-2020, primul an de pandemie marcând recordul de până acum, de aproape 2,3%”, relevă analiza.

Trei sferturi dintre performerii ultimilor 17 ani, adică 110, au acționariat privat românesc, o dovadă că inițiativa privată locală poate face față oricăror standarde internaționale.

Studiul mai arată că:

Afaceri românești vs străine : În pofida faptului că lista este dominată de companiile antreprenoriale românești, cifra de afaceri cumulată a companiilor cu acționari străini a fost permanent superioară

Profit românesc vs străin : Deși cifra de afaceri cumulată a companiilor cu acționari străini a fost permanent superioară, companiile antreprenoriale românești au început să fie mai profitabile în ultimul deceniu

Angajații companiilor românești vs străine : Deși cifra de afaceri cumulată a companiilor cu acționari străini a fost permanent superioară, companiile antreprenoriale românești au început să angajeze tot mai mult în ultimii ani

O evoluție ușor diferită : Deși cifra de afaceri cumulată a celor 145 cele mai performante companii a crescut permanent, profitul net cumulat a intrat pe scădere în ultimii ani

Performanța nu depinde de mărime : Companiile mici reprezintă segmentul cel mai numeros, cu aproape jumătate din totalul celor mai performante companii, iar cele foarte mari reprezintă doar o zecime

Cele mai multe dintre companii, peste 80, au fost înființate între 2000 și 2008, o perioadă marcată de stabilizarea economică graduală și pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană, care a oferit un mediu propice pentru dezvoltarea afacerilor sustenabile. Cele peste 60 de companii născute în perioada de până în 2000 reprezintă 40% din total, dar cele mai multe dintre companii, peste 80, au fost înființate între 2000 și 2008

Diversitatea ca factor de creștere: Analiza codurilor CAEN care descriu activitatea companiilor arată diversitate sectorială. Domină comerțul, reflectând importanța acestui sector în economie

Termene Business Hub listează o serie de provocări cu care s-ar putea confrunta aceste companii performante în viitor:

inflația persistentă

o creștere a costurilor cu energia și forța de muncă

instabilitatea geopolitică

tranziția digitală care presupune investiții masive în tehnologie

schimbările demografice

tranziția către economia verde

Termene Business Hub prezintă și o listă succintă de lecții care pot fi trase în urma analizării modalității de creștere a celor 145 de companii românești performante: