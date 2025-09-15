ROMÂNIA
Ministrul Alexandru Nazare afirmă că interesul american se concentrează asupra unor domenii strategice: infrastructură, energie, tehnologie și sănătate
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a efectuat în aceste zile o serie de întâlniri oficiale la Washington. Printre cele mai importante s-a numărat cea de la Departamentul de Comerț al Statelor Unite, unde a avut discuții cu reprezentanții Programului pentru Dezvoltarea Dreptului Comercial (CLDP) – o structură specializată care sprijină țările partenere în reforme legislative și instituționale menite să îmbunătățească mediul de afaceri, investițiile și comerțul.
„Întâlnirea are o relevanță aparte, întrucât marchează consolidarea dialogului cu noua administrație de la Washington, într-un context în care România nu a mai avut, în ultima perioadă, contacte oficiale la acest nivel”, a scris Nazare, pe Facebook.
În cadrul discuțiilor, Alexandru Nazare a prezentat oportunitățile de investiții pe care România le oferă, în special prin parteneriate public–private. Potrivit ministrului, interesul american s-a concentrat asupra unor domenii strategice:
Infrastructură – modernizarea rețelelor de transport și logistică
Energie – diversificare și securitate energetică
Tehnologie – inovație și digitalizare
Sănătate – spitale și infrastructură critică
„Pentru România, această deschidere înseamnă mai mult decât capital și know-how: înseamnă consolidarea parteneriatului economic cu Statele Unite, deschiderea către noi investiții și locuri de muncă și confirmarea poziției noastre de partener strategic și de încredere în regiune”, a concluzionat ministrul Finanțelor.
Studiu Termene Business Hub: Cum au reușit cele mai profitabile companii românești să navigheze prin crize și să fructifice apartenența României la UE
Termene Business Hub prezintă primul studiu legat de acele companii românești care au reușit să depășească obstacolele crizei în ultimii 17 ani și să multiplice beneficiile intrinseci ale apartenenței României la Uniunea Europeană, lăsând în urmă provocările financiare întâlnite în procesul evoluției și performanței.
Termene Winning Streak reprezintă o radiografie a evoluției celor 145 de afaceri care nu au simțit nicio criză în perioada 2008, când România și întreaga lume se confruntau cu probleme financiare ca urmare a „Marii Recesiuni”, și 2024, când economiile globale începeau să-și revină anemic după pandemia de COVID-19, izbucnită în 2020.
Potrivit prezentării succinte în stil piramidal a Termene Business Hub, situația arată după cum urmează:
- Dintre cele 830.000 de firme care au depus bilanțul pentru anul 2024, mai puțin de 25.000 au avut afaceri de peste 10 milioane de lei, adică 2 milioane de euro
- Dintre aceste 25.000 de companii, aproximativ jumătate (12.500 de companii) au înregistrat creșteri în ultimii cinci ani de activitate și au reușit să acumuleze profit
- Mai puțin de jumătate dintre aceste 12.500 de firme, adică 4.875, au atins performanța de a se dezvolta în ultimii șapte ani, iar un sfert, adică 1.235, au crescut în fiecare din ultimii 10 ani.
- Iar dintre acestea, doar puțin peste o zecime, adică 145 de companii ce reprezintă 0,02% din totalul companiilor active, au reușit performanța de a fi profitabile și de a-și crește afacerile
Publicația arată traiectoria evolutivă a ponderii acestor companii în economia națională ce relevă aspecte esențiale: reziliența și performanța pe termen lung reprezintă mai degrabă excepții, chiar și în rândul firmelor mature.
Dacă în 2008, la un an de la aderarea la Uniunea Europeană, acestea reprezentau doar 0,7% din cifra de afaceri totală a companiilor din România. În 2024, ponderea lor a ajuns aproape de 2,2%, crescându-și influența.
Conform Termene Business Hub, vârful influenței acestor companii asupra economiei naționale a fost atins în perioada de incertitudine economică, adică în 2020, anul debutului pandemiei de COVID-19, când au atins 2,1% din cifra de afaceri națională.
Studiul scoate la iveală că cele 145 de companii au avut o strategie de business sănătoasă atunci când au ales să se dezvoltare.
„Evoluția ponderii în ceea ce privește angajații prezintă o traiectorie mai stabilă, crescând constant de la 0,5% în 2008 la 1,5% în 2024.Cel mai spectaculos indicator rămâne însă evoluția ponderii în profitul net total înregistrat de companiile din România. De la valoarea modestă de 0,4% în 2008, companiile performante au ajuns să genereze aproape 1,9% din profitul în 2024, după ce a depășit 2% în aproape fiecare an în perioada 2015-2020, primul an de pandemie marcând recordul de până acum, de aproape 2,3%”, relevă analiza.
Trei sferturi dintre performerii ultimilor 17 ani, adică 110, au acționariat privat românesc, o dovadă că inițiativa privată locală poate face față oricăror standarde internaționale.
Studiul mai arată că:
- Afaceri românești vs străine: În pofida faptului că lista este dominată de companiile antreprenoriale românești, cifra de afaceri cumulată a companiilor cu acționari străini a fost permanent superioară
- Profit românesc vs străin: Deși cifra de afaceri cumulată a companiilor cu acționari străini a fost permanent superioară, companiile antreprenoriale românești au început să fie mai profitabile în ultimul deceniu
- Angajații companiilor românești vs străine: Deși cifra de afaceri cumulată a companiilor cu acționari străini a fost permanent superioară, companiile antreprenoriale românești au început să angajeze tot mai mult în ultimii ani
- O evoluție ușor diferită: Deși cifra de afaceri cumulată a celor 145 cele mai performante companii a crescut permanent, profitul net cumulat a intrat pe scădere în ultimii ani
- Performanța nu depinde de mărime: Companiile mici reprezintă segmentul cel mai numeros, cu aproape jumătate din totalul celor mai performante companii, iar cele foarte mari reprezintă doar o zecime
- Cele mai multe dintre companii, peste 80, au fost înființate între 2000 și 2008, o perioadă marcată de stabilizarea economică graduală și pregătirile pentru aderarea la Uniunea Europeană, care a oferit un mediu propice pentru dezvoltarea afacerilor sustenabile. Cele peste 60 de companii născute în perioada de până în 2000 reprezintă 40% din total, dar cele mai multe dintre companii, peste 80, au fost înființate între 2000 și 2008
- Diversitatea ca factor de creștere: Analiza codurilor CAEN care descriu activitatea companiilor arată diversitate sectorială. Domină comerțul, reflectând importanța acestui sector în economie
Termene Business Hub listează o serie de provocări cu care s-ar putea confrunta aceste companii performante în viitor:
- inflația persistentă
- o creștere a costurilor cu energia și forța de muncă
- instabilitatea geopolitică
- tranziția digitală care presupune investiții masive în tehnologie
- schimbările demografice
- tranziția către economia verde
Termene Business Hub prezintă și o listă succintă de lecții care pot fi trase în urma analizării modalității de creștere a celor 145 de companii românești performante:
- Un ritm echilibrat și calculat de creștere, adaptat specificului companiei, fără a urma trendul accelerat din piață
- Adaptarea la piață și inovarea continuă
- Investiții în oameni și cultură organizațională
- Focalizarea pe excelența operațională
Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE de două ori în trei zile: România cere Moscovei să nu-i mai încalce spațiul aerian, o violare a suveranității țării
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat duminică pentru a doua oară în trei zile la sediul Ministerului Afacerilor Externe, de această dată în legătură cu încălcarea spațiului aerian al României de o dronă rusească în cursul zilei de 13 septembrie 2025.
Convocarea a venit din dispoziția ministrului afacerilor externe Oana Țoiu.
“Partea română a transmis protestul ferm față de acest act inacceptabil și iresponsabil, care reprezintă o violare a suveranității României. Astfel de situații recurente determină escaladarea și amplificarea amenințărilor la adresa situației de securitate regionale. S-a solicitat părții ruse să ia neîntârziat toate măsurile care se impun pentru a evita pe viitor încălcarea spațiului aerian al României“, se arată într-un comunicat al MAE remis CaleaEuropeană.ro.
România este în permanent contact cu aliații săi și cu ceilalți membri UE, mai punctează sursa citată. De altfel, șefa diplomației UE, Kaja Kallas, și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen au denunțat incursiunea Rusiei în spațiul aerian al României, punctând că reprezintă o amenințare gravă la adresa securității regionale
Ambasadorul Rusiei în România a mai fost convocat la MAE și joi, când România s-a alăturat joi țărilor europene din NATO și Uniunea Europeană care au convocat ambasadorii Rusiei pentru a condamna incursiunile dronelor rusești în spațiul aerian al Poloniei, context în care Bucureștiul a evocat și caracterul iresponsabil al atacurilor forțelor ruse în proximitatea graniței cu România. Atunci, MAE a subliniat că aceste atacuri “afectează securitatea națională și respectarea suveranității la gurile Dunării”. Totodată, diplomatul rus a fost convocat la Ministerul de Externe și pe 29 august, după atacuri ale Moscovei asupra Ucrainei care au lovit și sediul Delegației UE la Kiev.
O dronă rusească a fost detectată sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:23, în spațiul aerian al României, a anunțat Ministerul Apărării Naționale, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat un act deliberat prin care Moscova caută extinderea războiului ca urmare a intruziunii de zilele trecute în spațiul aerian al Poloniei, iar ministrul român al apărării a transmis că piloții români au avut aprobarea de a doborî aparatul de zbor rusesc.
Ministerul Apărării Naționale a transmis duminică un comunicat în care a evaluat incidentul produs de pătrunderea unei drone rusești în spațiul aerian național, subliniind că piloții au primit autorizarea de a doborî ținta, dar au luat în calcul riscurile colaterale și au decis să nu deschidă focul.
Frontierele estice ale Europei erau deja în stare de alertă maximă după ce forțele NATO au doborât miercurea trecută 19 drone rusești care au invadat spațiul aerian al Poloniei. Ulterior, Polonia a activat articolul 4 din Tratatul NATO care se referă la mecanismul de consultări dintre aliați în cazul în care un stat membru este amenințat.
În urma acestor evenimente în care Moscova a testat vigilența aliată, NATO a anunțat vineri seara lansarea unei noi misiuni majore de descurajare și apărare pe flancul estic. Operațiunea, denumită „Santinela Estică” („Eastern Sentry”), va mobiliza resurse militare din mai multe state aliate, inclusiv Danemarca, Franța, Marea Britanie și Germania, pentru a apăra teritoriul aliat de la Nordul Îndepărtat la Marea Neagră.
Ministrul Sănătății dă asigurări: Toate investițiile din sănătate își vor găsi finalitatea, indiferent dacă au fost pornite prin PNRR sau transferate pe alte linii de finanțare europeană
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a dat asigurări că „toate investițiile deschise în sănătate își vor găsi finalitatea, indiferent dacă au fost pornite prin PNRR sau transferate pe alte linii de finanțare europeană”.
„Obiectivul nostru este ferm: niciun proiect început nu rămâne în urmă”, a arătat Rogobete într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.
Ministrul a făcut trimitere la lucrările la noul corp de spital la Alba Iulia, un „proiect de 55 milioane de euro care merge înainte și va fi finalizat anul viitor!”.
„În Alba Iulia se află în lucru un corp nou de clădire pentru spitalul județean, un proiect demarat prin PNRR și continuat acum cu finanțare europeană nerambursabilă, prin Programul Operațional Sănătate. Valoarea totală a investiției este de 55 milioane de euro, iar lucrările sunt în desfășurare, cu termen de finalizare anul viitor. Acest nou corp va aduce pentru pacienții din județul Alba și din zona înconjurătoare săli moderne de tratament, spații sigure pentru internare și aparatură medicală actuală, astfel încât accesul la îngrijiri de calitate să devină realitate. La Alba Iulia nu vorbim doar despre ridicarea unei clădiri noi, ci despre un pas concret spre un sistem medical mai aproape de oameni și mai pregătit pentru nevoile viitorului”, a subliniat Alexandru Rogobete.
Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că opt proiecte de spitale care nu mai pot fi finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) vor fi preluate pe fonduri europene din Programul Sănătate 2021–2027.
Lista proiectelor vizate:
- noul sediu al Spitalului de Urgență al MAI „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”
- laborator de radioterapie la Spitalul Județean de Urgență Pitești
- relocarea și modernizarea secției de oncologie și un compartiment de cardiologie intervențională la Spitalul Județean Alba Iulia
- construcția de secții noi la Spitalul nr. 2 Vaslui
- Institutul Regional de Oncologie Timișoara
- spital nou cu secție de oncologie și neurologie la Spitalul de Urgență Giurgiu
- o clădire pentru secțiile de boli infecțioase și pneumologie în Oradea
- investiții în Cazarma 705 Pitești la Spitalul Militar de Urgență „Dr. Ion Jianu”
